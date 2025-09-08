Coldplay machen eine kurze Pause – und touren dann einfach weiter

Schon öfter hörte man von Coldplay, dass mit neuer Musik lieber nicht mehr gerechnet werden sollte. Dafür scheinen sich die Briten auf eine Art Neverending Tour einzurichten. Wie Sänger Chris Martin nun bei einem Konzert seiner Band am Samstag (06. September) im Wembley-Stadio verkündete, wird es noch SEHR VIELE weitere Konzerte der „Music of the Spheres“-Tour geben.

„Diese Tour hat noch 138 Shows vor sich”, sagte Martin dem Publikum „Wir machen jetzt eine Pause und werden bald die Konzerte für 2027 bekannt geben.“

Irgendetwas haben Coldplay allerdings in der letzten Zeit ausgeheckt, das dann eine Erweiterung für die bisherigen Shows (die schon weit mehr als 1 Milliarde Umsatz gebracht haben, so viel wie keine andere, nun ja, Rock-Tour) sein könnte. Martin ebenfalls im Wembley: „Wir haben nur noch ein paar wenige Gigs in diesem Jahr, und dann werden wir dieses wirklich besondere Ding machen, an dem wir seit Jahren arbeiten und das wirklich gut ist.“

Coldplay: Letztes Konzert der Sommer-Tour im Wembley

Wer schon länger Coldplay-Fan ist, weiß, dass große Ankündigungen ein Hobby des Musikers sind. Was fest steht, ist jedenfalls, dass die Band Coldplay am Freitag (12. September) ihre Spätsommer-Tournee im Wembley-Stadion beenden wird.

Wer zu den Menschen gehört, die nicht einmal ahnten, dass Coldplay auf Tour sind, weiß davon spätestens, seit die Gruppe mit der Kiss-Cam-Aktion während ihrer Auftritte weltweit Schlagzeilen machte, weil sie den CEO eines Milliarden-Unternehmens dabei erwischte, wie er dort mit seiner Affäre aufschlug. Beide reagierten so ungeschickt, als sie in den Fokus der Kamera gerieten, dass selbst Chris Martin auf der Bühne sofort darauf tippte, zwei Liebesvögel enttarnt zu haben.

Mehr zum Thema Coldplay halten an Kiss-Cam während ihrer Konzerte fest

Ob sich das Programm der Tour-Fortsetzung von der bisherigen Setlist unterscheidet, bleibt abzuwarten. Vor einigen Monaten deutete die Band bereits eine größere Best-Of-Collection an, ohne dabei aber weiter ins Detail zu gehen. Möglich wäre also auch, dass Coldplay ihre eigene „Eras“-Tour vorantreiben.