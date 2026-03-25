Atze Schröder lobt Collien Fernandes und bekommt Breitseite

Nach dem Instagram-Posting von Collien Fernandes, in dem sie von den gegen sie gerichteten Morddrohungen vor der Hamburg-Demo berichtet, bleibt die Stimmung im Netz weiterhin geladen. Fernandes erklärt in ihrem Posting, warum es vermeintlich offene Fragen zu ihrer Meldung bei der Polizei in Schleswig-Holstein gebe, wie sie mit den Morddrohungen der Frauenhasser umgeht – und was sie von Christian Ulmen unterscheide, den sie nicht namentlich erwähnt, aber als „Täter“ adressiert.

Fernandes erhält auf ihrer Seite viel Zuspruch, darunter von unzähligen Prominenten – auch von vielen männlichen Promis. Das wird zum Streitpunkt, denn die Öffentlichkeit ist sich offenbar nicht einig darüber, ob es gut ist, dass Männer sich so laut gegen Gewalt an Frauen äußern.

Manche sind der Auffassung, sie täten besser daran zu schweigen.

Atze Schröder im Kreuzfeuer

Unter den Promi-Kommentaren finden sich zahlreiche Reaktionen gewöhnlicher Nutzer. Während manche wie Alec „Boss Burns“ Völkel kaum wahrgenommen werden, geraten andere in die Kritik – so etwa Comedian Atze Schröder, der schlicht „Wir stehen hinter dir❤️❤️“ postete.

Dem stehen positive Reaktionen gegenüber wie: „Ich wusste, dass du auf der richtigen Seite stehst und habe mich trotzdem riesig gefreut, dass ich mich nicht geirrt habe. Du bist ein leuchtendes Vorbild 👏👏❤️“ – oder: „wären alle Männer wie Sie … danke für Ihren Support“. Atze Schröder sammelte für seinen Kommentar 1.473 Likes.

Andere hingegen finden, gerade Schröder solle schweigen. „Ihr solltet VOR ihr stehen und sie schützen vor dem Hass eurer Geschlechtsgenossen!! Es braucht männliche Energie ‼️“, urteilt eine Nutzerin. Eine andere fragt provokant: „Und bist Du morgen da?“ Oder: „Er ist kein leuchtendes Vorbild. So eine Reaktion von einem Mann auf eine so eindeutige Situation sollte das bare minimum sein.“ Und schließlich: „Warum richtest du deinen Appell nicht an die Männer, die schweigen?“

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Schröders gut gemeinter Kommentar ist womöglich etwas unglücklich formuliert: Mit „wir stehen hinter dir“ scheint er im Namen „der Männer“ zu sprechen – was natürlich zu schön wäre, um wahr zu sein.

Kunstfigur trifft auf echte Haltung

Atze Schröder ist wohl deshalb eine Reizfigur, weil er eine Kunstfigur ist. Hubertus Albers, wie Atze Schröder bürgerlich heißt, reproduziert mit seiner Proll-Persona viele Klischees über Männlichkeit, die zahlreiche Menschen als provokant, wenn nicht gar sexistisch empfinden. Dass ausgerechnet diese Persona Collien Fernandes Solidarität zeigt, belegt zumindest, dass der Mensch dahinter – Hubertus Albers – verstanden hat, worum es geht.