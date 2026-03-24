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Collien Fernandes hat am Dienstagabend (24. März 2026) ihre Rückkehr nach Deutschland angekündigt. Sie wird sich mit Politikerinnen treffen, um für ihr Anliegen gegen digitale Gewalt zu kämpfen.

Auf Instagram gibt sich die Schauspielerin schon kämpferisch: Auf dem Weg zurück zu Euch nach Deutschland, denn jetzt MUSS sich etwas ändern! Jetzt MÜSSEN bessere Gesetze her! Aus diesem Grund treffe ich mich diese Woche in Berlin mit Politikerinnen! Jetzt MUSS etwas passieren! Deutschland darf kein TÄTERPARADIES mehr bleiben!“

ollien Fernandes erfährt viel Zuspruch für ihren Mut und ihre Offenheit, mit dem, was sie „virtuelle Vergewaltigung“ nennt, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Laut „Spiegel“ hat sie Strafanzeige gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen eingereicht. Im Raum stehen Vorwürfe, die weit über private Konflikte hinausgehen und strafrechtliche Dimensionen erreichen könnten.

Die Moderatorin beschreibt die Vorgänge als massiven Eingriff in ihre Persönlichkeit und spricht von „virtueller Vergewaltigung“. Laut Bericht untermauert sie ihre Darstellung mit umfangreichen Belegen, darunter eidesstattliche Versicherungen sowie digitale Spuren.

Demo in Hamburg und mögliche Teilnahme

Am Sonntag fand vor dem Brandenburger Tor eine Demo gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen statt. Auch in Hamburg wird demonstriert – am Donnerstag, 26. März, um 17.30 Uhr am Rathausmarkt. Wie verschiedene Medien der Hansestadt melden, erwäge Collien Fernandes eine Teilnahme an der Kundgebung.

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Das könnte erklären, weshalb Fernandes am heutigen Dienstag (24. März) die Dreharbeiten zum „Traumschiff“ unterbrochen hat. In der Serie spielt sie die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado und ist für die ZDF-Reihe derzeit in Vietnam unterwegs.

Schon am Mittwoch wird sie in Deutschland erwartet. Dort will sie Politikerinnen begegnen und Dinge in Bewegung bringen: „Ich fliege zurück, um Politikerinnen zu treffen und mit ihnen über den mangelnden gesetzlichen Schutz hinsichtlich digitaler Gewalt zu sprechen.“ Mit welchen Politikerinnen Collien Fernandes diskutieren wird, ist noch unklar. Eine Teilnahme als Sprecherin der Demo in Hamburg ist jedenfalls nicht unwahrscheinlich.