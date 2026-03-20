„Karriereende, sicher“: Pocher redet Klartext über Ulmen

Die Vorwürfe, die Collien Fernandes gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen erhebt, ziehen weiter Kreise. Im Zentrum stehen Anschuldigungen rund um Identitätsmissbrauch im Netz und den Versand pornografischer Inhalte. Nun hat sich auch Oliver Pocher zu dem Fall geäußert und dabei keinen Zweifel daran gelassen, wie gravierend er die Lage einschätzt.

Am Donnerstagabend sprach Pocher bei der Premiere des neuen Horst-Schlämmer-Films in Essen mit RTL über die Affäre. Auslöser seiner Stellungnahme ist ein Bericht des „Spiegel“, dem zufolge Fernandes Strafanzeige erstattet haben soll. Pocher reagierte darauf mit deutlichen Worten. Wenn eine ehemalige Partnerin mit einer derart drastischen Darstellung an die Öffentlichkeit gehe, sei es kaum denkbar, das ohne schweren Schaden zu überstehen. Aus seiner Sicht könnte das für Ulmen das Ende seiner Karriere bedeuten.

Nach Informationen des „Spiegel“ geht es um den Verdacht, dass über einen längeren Zeitraum hinweg im Namen von Collien Fernandes Profile auf Plattformen wie Linkedin angelegt wurden.

Ermittlungen und offene Fragen

Fernandes hatte bereits im November 2024 Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Inzwischen soll sich ihr Verdacht laut Bericht auf Christian Ulmen richten. Ende 2025 habe sie in Spanien schließlich direkt Anzeige gegen ihn eingereicht. In den Unterlagen ist demnach von einem jahrelangen Missbrauch ihrer Identität in sozialen Netzwerken die Rede. Der „Spiegel“ zitiert sie zudem mit dem schweren Vorwurf: „Du hast mich virtuell vergewaltigt.“

Ulmen selbst hat sich laut dem Bericht bislang nicht öffentlich zu den Anschuldigungen geäußert. Auch gegenüber RTL blieb eine Antwort aus. Eine Stellungnahme seiner Anwälte durfte nach Senderangaben nicht veröffentlicht werden. Den Berichten zufolge laufen inzwischen Vorermittlungen. Ob daraus Anklage erhoben wird oder das Verfahren eingestellt wird, ist derzeit offen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

RTL zufolge hält sich Collien Fernandes derzeit wegen Dreharbeiten in Vietnam auf. Die Ehe mit Christian Ulmen wurde am 18. Februar 2026 geschieden. Nach Angaben des zuständigen Gerichts erfolgte die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen.