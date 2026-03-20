„Shop Apotheke“ stoppt mit sofortiger Wirkung Ulmen-Werbung

Christian Ulmen und Collien Fernandes werden nicht mehr gemeinsam in Werbespots von „Shop Apotheke“ zu sehen sein. Das Unternehmen kündigte an, keine Spots mehr bei Sendern und im Internet buchen zu wollen. „Aus gegebenem Anlass werden wir die Werbung mit den betroffenen Personen vorerst aussetzen“, heißt es nach einer Anfrage von RTL in einem kurzen Statement. Zu privaten Angelegenheiten seiner Werbegesichter wolle man sich indes nicht weiter äußern.

Die beiden Schauspieler warben seit etwa vier Jahren in ironischen Kurzfilmen für die Verwendung der digitalen Rezept-Funktion der App der Online-Apotheke. Das Unternehmen reagierte offenbar schnell, auch bei YouTube sind am Freitagmittag (20. März) keine Spots des Ex-Paars mehr zu finden.

Der Werbe-Stopp ist nach der schnellen Entfernung von „Jerks“ aus der Joyn-App die nächste Reaktion auf die Enthüllungen von Collien Fernandes. Die Schauspielerin wirft ihrem Ex-Ehemann in einem großen „Spiegel“-Bericht „virtuelle Vergewaltigung“ vor und hat ihn inzwischen wegen Identitätsdiebstahls angezeigt.

Ungeheuerliche Vorwürfe gegen Christian Ulmen

Seit Donnerstag (19. März) ist bekannt, was sie Ulmen vorwirft. Darunter sind zahlreiche Kontakte mit anderen Männern, bei denen es um sexuelle Interaktionen ging und bei denen sich Ulmen offenbar als seine Ehefrau ausgab. In dem „Spiegel“-Text ist die Rede von Deepfake-Pornovideos und sogar Anrufen, die mit KI-Stimme geführt wurden.

Schon 2024 hatte Fernandes öffentlich gemacht, das Opfer von Deepfake-Videos zu sein und später Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die 44-Jährige verband den Schritt zur Polizei auch mit eigenem gesellschaftlichen Engagement, dass für diesen speziellen sexuellen Missbrauch im Netz eine neue Rechtssicherheit geschaffen wird. Das führte mutmaßlich dazu, dass sich Ulmen ihr offenbarte. Für sie sei das ein Schock gewesen, wie es in dem „Spiegel“-Bericht heißt. Zu lesen ist auch von mehreren Polizeieinsätzen im Haus des Paars in Mallorca.

Viel Unterstützung für Collien Fernandes

Collien Fernandes erhielt inzwischen von prominenten Kollegen, aber auch aus der Politik sehr viel Rückendeckung. „Die Mutigste bist Du“, schrieb etwa die Autorin Sophie Passmann, die gerade ein Buch über den oft rücksichtslosen Umgang von Männern mit Frauen veröffentlicht hat.

Kevin Kühnert, Ex-SPD-Generalsekretär und ROLLING-STONE-Kolumnist, sagte: „Hochachtung für den Mut, sich über Jahre hinweg zu wehren und jetzt auch noch diesen großen Schritt zu gehen und das ganze Ausmaß transparent zu machen. Es sind diese Taten, die beweisen, dass der Satz ,Die Scham muss die Seiten wechseln‘ nicht in irgendwelche Sprüchekalender gehört, sondern in unser Bewusstsein.“