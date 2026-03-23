Collien Fernandes legt Hater bloß: „Ich war keiner der beiden …“

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Collien Fernandes erfährt viel Zuspruch für ihren Mut und ihre Offenheit, mit dem, was sie „virtuelle Vergewaltigung“ nennt, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Laut „Spiegel“ hat sie Strafanzeige gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen eingereicht. Im Raum stehen Vorwürfe, die weit über private Konflikte hinausgehen und strafrechtliche Dimensionen erreichen könnten.

Die Moderatorin beschreibt die Vorgänge als massiven Eingriff in ihre Persönlichkeit und spricht von „virtueller Vergewaltigung“. Laut Bericht untermauert sie ihre Darstellung mit umfangreichen Belegen, darunter eidesstattliche Versicherungen sowie digitale Spuren.

Hater unter dem Posting von Frauke Ludowig

Die meisten ihrer Follower – darunter leider auch Hater – kommentieren auf ihrem Instagram-Posting ihre Sicht der Dinge. Unter einem Kommentar von Frauke Ludowig, die ihrer Kollegin Fernandes viel Kraft wünscht, meldete sich auch jemand zu Wort, der die Situation vollständig erfasst zu haben glaubt. Mit Blick auf die Vorwürfe, Christian Ulmen habe unter Fernandes’ Namen Telefonsex betrieben, schreibt er: „Es gehören immer 2 dazu, 10 Jahre sagt so einiges… Vtl hat es ihr ja gefallen 🤔“.

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Collien Fernandes hat darauf reagiert – was, nach Sichtung der Kommentarspalte, der einzige Fall zu sein scheint, in dem sie auf die Vermutungen ihrer Follower eingeht. Fernandes antwortet: „Dein Ernst? In dem Fall hatten zwei Menschen miteinander Telefonsex, je Affäre. Also gehörten zwei dazu.“ Und stellt klar: „Aber ich war eben keiner der beiden..“

Keyboard Warrior knickt sofort ein

Fernandes’ Antwort zeigte massive Wirkung. Wie bei Keyboard Warriors nicht unüblich, gab der Follower augenblicklich klein bei: „sorry , es wird so viel erzählt , das ist alles so furchtbar , stay strong 😮😮😢“ – eine 180-Grad-Wende gegenüber seinem vorherigen Urteil.

Es ist ein weiteres Beispiel für den Nutzen, Hater mit ihren menschenunwürdigen Kommentaren zu konfrontieren. Dabei hat Collien Fernandes bereits mehr als genug Sorgen, als dass sie sich um derart überflüssige Sprüche kümmern müsste.