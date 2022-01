Gibt es ein Comeback von „Desperate Housewives“?

Ein Tweet sorgt für Spekulationen unter Fans von „Desperate Housewives“. Denn die kryptische Botschaft führte zu Gerüchten um eine Fortsetzung der Kult-Serie.

Zehn Jahre sind seit der achten und finalen Staffel von „Desperate Housewives“ vergangen. Es sollte der vorerst letzte Besuch in der „Wisteria Lane“ sein. Das könnte sich 2022 jedoch ändern. Zumindest, wenn man der Gerüchteküche glauben schenkt.

Grund für die Hoffnung auf eine Fortsetzung bildet ein Tweet des US-Fernsehsenders ABC:

Fans der Serie wären über eine neue Staffel begeistert, auch wenn es sich bisher nur um Vermutungen handelt. So heißt es in den Kommentaren des Tweets: „Für eine Sekunde dachte ich, dass das eine Bekanntmachung ist und ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen“, oder: „Ich wünschte alle würden zurückkommen und eine neue Staffel von ‚Desperate Housewives‘ produzieren“.

Deswegen hätte Gaby „mit keiner Person in der Straße mehr schlafen können“.

Auch Eva Longoria würde gerne wieder in die Rolle von Gabrielle „Gaby“ Solis schlüpfen: „Mich würde interessieren, wie Gabys Geschäfte laufen und was aus ihren Kindern wurde“. Mehr als fünf Folgen sollten es allerdings nicht sein. Mehr gäbe die Handlung einfach nicht mehr her: „In den acht Jahren, in denen wir jeweils vierundzwanzig Folgen produzierten, wurde jede Storyline gnadenlos ausgebeutet“, wird Longoria von „TV Movie“ zitiert und fügt spaßeshalber hinzu: „Gaby hätte mit keiner Person in der Straße mehr schlafen können“.