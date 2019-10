COMMITMENT: Lady Gaga veröffentlicht „Artpop“ ohne R. Kelly

Auch gefeierte Popstars haben Vorbilder, die sie verehren. Hier verraten sie, wen – und warum. In dieser Folge erzählt Britney Spears von ihrer Bewunderung für die einzigartige Madonna.

Tut mir leid, aber ich würde lieber Madonna treffen als den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Madonna hat etwas, das man nicht erklären kann – das, was jemanden zum Star macht. Wenn sie in einen Raum kommt, zieht sie alle Blicke auf sich. Sie ruht so in sich selbst, hat keine Angst, das Leben voll auszukosten und zu sagen, was sie denkt. Das hat etwas von kindlicher Unschuld und fasziniert mich immer wieder aufs Neue. https://www.youtube.com/watch?v=zpzdgmqIHOQ "Madonna war es völlig gleich, ob sie kritisiert wurde" Madonna war der erste weibliche Popstar, der seine Karriere völlig selbstständig steuerte und sich ein eigenes…