Jimmy Kimmel gründet Coverband mit Conan O’Brien und Jon Stewart beim Netflix Is a Joke Fest

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Jimmy Kimmel hat beim Netflix Is a Joke Fest 2026 einen neuen Job ergattert: als Bassklarinettist in der Band Very White Stripes – an der Seite von Conan O’Brien und Jon Stewart. Die Late-Night-Hosts wurden dabei von „Love on the Spectrum“-Star Abbey Romeo begleitet, als sie am Abend zuvor im Hollywood Bowl The White Stripes‘ „Seven Nation Army“ zum Besten gaben. O’Brien und Stewart spielten außerdem „We’re Going to Be Friends“.

Kimmel landete beim Klarinettespielen durch einen Irrtum: Er hatte das Instrument ursprünglich für eine Posaune gehalten – so wie einige Zuschauer es beim Auftritt beim Netflix Is a Joke Fest für ein Saxofon hielten. „Ich hatte mich für die Klarinettenklasse angemeldet, kam in den Unterricht, und einige Kinder hatten schon ihre Instrumente dabei. Ich sagte dem Musiklehrer: ‚Ich bin im falschen Kurs. Ich soll doch in der Klarinettenstunde sein’“, erzählte Kimmel ROLLING STONE im vergangenen Jahr. Nach einem kurzen Hin und Her mit dem Lehrer, der anbot, seinen Stundenplan zu ändern, lenkte Kimmel schließlich ein.

„Ich kam nach Hause, und meine Mutter hatte mir eine Klarinette gekauft – dabei haben meine Eltern nie irgendetwas gekauft. Und ich wusste nicht, dass man Sachen zurückgeben kann“, sagte er. „Also fühlte ich mich zu schuldig, um zu sagen: ‚Nein, ich wollte eigentlich Posaune spielen.‘ Also sagte ich mir: ‚Ich ändere den Stundenplan nicht und spiele eben Klarinette.‘ Und so stehen wir heute da.“

Night of Too Many Stars

Die von Stewart moderierte Night of Too Many Stars war vollgepackt mit Auftritten Dutzender Comedians. Bill Burr, Steve Carell, Ron Funches, Nikki Glaser, Tiffany Haddish, Leanne Morgan, John Mulaney, Kevin Nealon, Bob Odenkirk, Adam Sandler, Sarah Silverman, Ali Wong, Noah Wyle und viele weitere standen am 7. Mai auf dem Programm.

Die Night of Too Many Stars kommt landesweiten Autismusprogrammen zugute. Romeo ist in jeder Staffel von „Love on the Spectrum“ zu sehen und hat ihr kreatives Portfolio inzwischen um ein Hutlabel und eigene Musik erweitert. Vor zwei Jahren feierten Romeo und ihre Familie einen Meilenstein ihrer Entwicklung als Performerin – nach Jahren, in denen sie mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.

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„Es fällt manchmal schwer, diese Reise zu glauben. Abbey besuchte seit ihrem achten Lebensjahr eine Schule für Kinder mit Autismus. Der erste Clip zeigt Abbey mit 14 Jahren, in einem Kunstprogramm für Autisten, umgeben von Betreuern und Helfern. Sie hatte es so schwer, sich zu konzentrieren und aufmerksam zu bleiben, weil sie immer in ihrer eigenen Welt war“, heißt es in einem angehefteten Beitrag auf Romeos Instagram-Account. „Musik und darstellende Künste haben Abbey wirklich geholfen, Verbindungen zu knüpfen und Selbstvertrauen aufzubauen. Sie hat so hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo sie heute ist. Nichts davon war einfach für sie, aber sie hat niemals aufgegeben. Sie nur auf der Bühne zu sehen bringt uns heute zu Tränen, wenn wir an den Weg denken und daran, was sie überwunden hat, um hierher zu gelangen.“

Festival läuft bis 10. Mai

Das Netflix Is a Joke Fest startete am 4. Mai und läuft bis zum 10. Mai. Das Festival umfasst mehr als 475 Shows an über 45 Spielorten mit Hunderten von Künstlerinnen und Künstlern.