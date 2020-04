Conchita Wurst moderiert Stefan Raabs Eurovision-Ersatz

Nach zahllosen Konzert- und Tourabsagen ist es kein Wunder, dass nun auch der Eurovision Song Contest ausfallen muss.

Der Eurovision Song Contest (ESC) ist wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr gestrichen worden. Das ESC-Finale sollte eigentlich am 16. Mai in Rotterdam stattfinden. Nun wird der Gesangswettbewerb in diesem Jahr pausieren, wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) als Veranstalter mitteilte. Hauptgrund für die Absage sei, dass der Wettbewerb seit 1956 jedes Jahr vor Publikum stattgefunden habe. „Wir sind sehr stolz auf den Eurovision Song Contest, der seit 64 Jahren die Menschen in ganz Europa vereint", erklärte ESC-Chef Jon Ola Sand. „Und wir sind zutiefst enttäuscht über diese Situation.“ ESC dann wahrscheinlich 2021 in den Niederlanden Gemeinsam mit ihren Partnern werde…