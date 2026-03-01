Aliens existieren? Auf der Expo, wo UFO-„Disclosure“ nur eine Frage der Zeit ist

In einem überfüllten Ballsaal in Los Angeles verkündet die Astrologin Shima Moore, dass in den Sternen gerade etwas passiert ist, das seit mindestens 6.400 Jahren nicht mehr vorkam. Wenige Minuten zuvor trafen sich Saturn und Neptun bei null Grad im Widder, dem ersten Grad des ersten Tierkreiszeichens. Moore, gekleidet wie eine Priesterin in fließenden weißen Gewändern und einem rot-goldenen Schal, bezeichnet das als einen „kosmischen Reset“. Während eine Harfenistin sanft zupft, deutet sie an, dass dieser seltene Planetentransit die nächste Phase der menschlichen Evolution einläuten könnte: den offenen Kontakt mit Außerirdischen.

„Diese nächsten Jahre sind die Zeit für einen möglichen E.T.-Kontakt“, sagt sie mir danach. „Ich spüre einfach, dass das wirklich passieren wird. Ich bin eingestimmt auf das, was astrologisch gerade vor sich geht.“

Neben mir werden mehr als 300 Teilnehmer – Aura-Leser, Quanten-Life-Coaches und „Starseeds“, die glauben, jenseits der Milchstraße abstammen – von Moore dazu angeleitet, die Arme in die Höhe zu strecken und den „Hütern dieses Ortes“ zu danken. Mehrere Menschen zittern vor der schieren Kraft der kollektiven Energie. Einer atmet so scharf ein, dass ich kurz befürchte, er könnte gleich von einem Lichtstrahl in den Himmel gezogen werden.

Willkommen beim Conscious Life Expo

Diese himmlische Szene beobachte ich im Los Angeles Airport Hilton, neben Althea Avanzo, einer „galaktischen Channelerin“ mit feuerrotem Haar, das ihr bis zur Taille reicht. Sie flüstert mir ins Ohr, wir beträten gerade ein „Zeitschleifen-Portal-Wurmloch“. Später erzählt sie mir, wie sie „auf die Schiffe mitgenommen“ wurde, als sie etwa drei Monate alt war. „Sie haben genetisches Material von mir entnommen, um ein Hybridkind zu erschaffen“, sagt Avanzo.

Willkommen bei der 24. Conscious Life Expo – einer viertägigen Konferenz, die der „bewussten Ko-Kreation einer neuen Welt“ gewidmet ist. Was das bedeutet, wenn dieses Event mich irgendetwas lehrt: Es geht darum, Außerirdische zu verstehen und die organisatorischen Details des „Erstkontakts“ zu verfeinern. Zufälligerweise hatte Präsident Donald Trump einen Tag vor Konferenzbeginn versprochen, endlich die Regierungsakten über außerirdisches Leben freizugeben. Also bin ich hier, beim größten Event dieser Art in den USA, um herauszufinden, welche Art von Informationen da enthüllt werden könnten – und ob E.T. wirklich nach Hause telefoniert.

Tatsächlich scheint sich gerade etwas zu verschieben, und wir befinden uns an einem heiklen Moment: UFO-Gespräche sind längst nicht mehr auf die verschwörungstheoretischen Ränder beschränkt. Mit Anhörungen im Capitol, ehemaligen Regierungsbeamten, die den Begriff „nichtmenschliche Intelligenz“ benutzen, Physikern wie Bob Lazar, der vor Ausschüssen über angeblich geborgene Antigravitationsfahrzeuge aussagt, die er angeblich reverse-engineeren sollte, und Barack Obama, der eine vieldeutige Bemerkung über „Objekte am Himmel“ macht – da klingt die Frage, ob die 9.000 Menschen, die über das Wochenende durch diese Konferenz strömen, delusional sind oder einfach früh zur Party gekommen, schon längst nicht mehr so absurd.

Die Geschichte der Disclosure-Bewegung

Die jahrzehntealte Bewegung für „Disclosure“ – die Veröffentlichung aller angeblich klassifizierten Beweise für außerirdischen Kontakt mit der Erde, wobei der Begriff auch für die Bewegung selbst steht, die an außerirdisches Leben glaubt – reicht zurück bis ins Jahr 1947, als das US-Militär erklärte, in Roswell, New Mexico, eine „fliegende Scheibe“ geborgen zu haben. Heute erreicht die Bewegung beispiellose Ausmaße, und die überfüllte Expo-Halle erinnert mich an das, was ein Hangar in Area 51 wohl aussehen würde, wenn die Hälfte von Sedona dort einzöge.

So sieht Disclosure 2026 aus – halb Erweckungsveranstaltung, halb Comic-Con, halb politische Kundgebung. In der Lobby begegne ich einer blonden Frau, die ihren Hasen in einem Kinderwagen schiebt. „Er heißt Bunny“, sagt sie mir. „Er ist behindert.“ Neben ihr schüttelt ein bärtiger Mann eine Maracas und pustet ein Didgeridoo in die Brust eines anderen Mannes in einem glänzenden lila Hemd, der die Augen schließt und lächelt. Für das, was es wert ist: Es sieht wirklich extrem entspannend aus.

Malvefarbene Vorhänge trennen Aussteller voneinander, die 300-Dollar-Gruppenséancen, 222-Dollar-„Starseed-Aktivierungen“, 110-Dollar-Tarotkarten-Lesungen und 69-Dollar-„Gottesanbeterin-psychische-Channeling-Lesungen“ anbieten – letztere bei einem Mann in einem Fangschrecken-Kostüm mit Kopfschmuck, der einem für einen Großteil der 20-minütigen Sitzung intensiv die Hände hält. (Der Konferenzzugang kostet 125 Dollar fürs Wochenende und mindestens 60 Dollar für jeden Keynote-Vortrag und jedes Panel – es sei denn, man kauft einen „Platinum All Access“-Pass (785 Dollar) oder das „Diamond VIP Experience“-Paket (1.111 Dollar). Eine Ayahuasca-Zeremonie am Samstagabend wird von einem zotteligen Neo-Schamanen angeboten, und andere psychedelische Pflanzen wie San-Pedro-Kakteen sind ebenfalls nie weit.)

Ufologen und galaktische Channeler

„Wir werden seit vielen, vielen Jahrtausenden besucht, und wir müssen vorwärtsgehen, um unsere Existenz als Spezies voranzubringen“, sagt mir Keith Seland, ein Ufologe mit einem markanten Schnauzbart, an seinem Stand. Er verkauft Exemplare seiner Bücher, darunter den 2020 erschienenen „Humaniverse Guide to First Contact with ET“.

Derweil bewegt sich ein 84-jähriger Mann, der sich rechtlich Jesus Christus nennen lässt, in seinem weißen Dhoti frei durch die Hallen und schlängelt sich irgendwie durch die Massen, die mit erschreckender Regelmäßigkeit ineinanderlaufen. „Wir sind alle eins“, sagt er zu mir.

In einem anderen Gang hat Natalie Walter, auch bekannt als Naya Cosmic, einen farbenfrohen Stand, an dem sie Quanten-Heilungs-Upgrades und „Lichtsprach-Aktivierungen“ anbietet. Das heißt, sie kann eine außerirdische Sprache „channeln“, die anderen dabei helfen soll, sich daran zu „erinnern“, dass sie sie ebenfalls sprechen können. „Es begann mit wiederkehrenden Träumen von blauen Wesen, die ich als Kind hatte“, erzählt sie, während sie eine Stirnkette mit einem Mondstein trägt, der auf ihrem mythologischen dritten Auge ruht.

„Und dann kamen sie vor fünf Jahren zu mir in Sedona, wo sie tatsächlich ein blaues Licht durch mein Kronenchakra schickten, und plötzlich konnte ich mit meinen Händen heilen.“ (Jemand geht vorbei und sagt, Naya Cosmic betrachtend, zu einer Freundin: „Sie ist Lemurianerin, das erkenne ich sofort.“)

Erstkontakt ist nicht mehr weit

Aus der Ferne entdecke ich Dick Russell, einen „New York Times“-Bestsellerautor, der 2023 die Biografie „The Real RFK Jr.: Trials of a Truth Warrior“ verfasste. Sein kommendes Buch trägt den Titel „They’re Here!: UFOs, UAPs, and US“. „Es gibt einen Konsens, dass der ‚Erstkontakt‘ nicht mehr weit ist“, schreibt er mir später per E-Mail.

In einem anderen Konferenzraum hält Adam Apollo, ein selbsternannter planetarer Hüter und Experte für „sexuelles Heilen“, in Sporthandschuhen und Fallschirmhosen einen Vortrag über „Galactic Spiritual Tech“. Adam und Apollo sind tatsächlich seine echten Namen – seine Hippie-Eltern waren Astrologie-Enthusiasten –, seinen Nachnamen hält er jedoch aus Sicherheitsgründen privat.

Er schildert eine eindrucksvolle Geschichte einer ET-Begegnung, die sich seiner Aussage nach 2005 beim Burning Man ereignet hat. „Auch wenn ich völlig nüchtern war – wenn man einem ET-Wesen begegnet und es anfängt, sich per Telepathie in deinen Kopf zu schießen, fragt man sich schon: ‚War da was in meinem Getränk?’“ Später, als er auf dem Playa entspannte, tauchte er in die Tiefen seines Geistes ein, wo er „den gesamten Galaktischen Rat“ und genau 73 Botschafter verschiedener interplanetarer Spezies traf.

Außerdem hatte er Zeit, Sextempel in Petra zu besuchen, einer antiken Stadt in Jordanien. „Ich begann, all diese Dinge zu sehen und mich zu erinnern“, erzählt er der Menge – auch daran, wie eine plejadianische Priesterin seine Crew rettete, nachdem sein Raumschiff während der „Orion-Kriege“ gestrandet war.

Holografische Realität und Galaktischer Rat

Diese abgedrehten Erfahrungen haben ihn überzeugt, dass die Realität nicht nur ein „holografisches Matrixfeld“ sei, sagt er – dabei gleitet er in einen Gandalf-artigen britischen Akzent, den er zur Betonung einsetzt –, sondern eines, das von Wesen aus anderen Sternsystemen bewohnt wird. „Sie sind deine Familie.“

Als Nächstes tritt Stephen Bassett auf, der 1996 als erster und bis heute einziger registrierter UFO-Lobbyist auf dem Washingtoneer K Street tätig wurde und durch seine Interessenvertretungsorganisation Paradigm Research Group dafür kämpft, das von der Regierung verhängte Informationsembargo zu beenden. Der Science-Fiction-Fan und frühere Tennisprofi wurde erstmals überzeugt, dass es „Kontakt“ gegeben hat, nachdem er den Bestseller „Abduction: Human Encounters with Aliens“ von John Mack aus dem Jahr 1994 gelesen hatte – ein Pulitzer-Preis-gekrönter Harvard-Psychiater. 2021 sah Bassett sich bestätigt, als herauskam, dass das Pentagon heimlich ein UFO-Programm betrieben hatte.

„Ein Gerücht verbreitet sich weltweit … dass Donald Trump bereits eine Rede zur Disclosure geplant hat und diese am 8. Juli halten will“, sagt Bassett in einem dunklen Anzug in einem Konferenzraum im Untergeschoss, neben einem Expo-Bereich namens „The Rabbit Hole“. Steven Spielbergs neuer Film „Disclosure Day“, in dem Kornkreise und Außerirdische durch Emily Blunt sprechen, soll am 12. Juni in die Kinos kommen und Trumps bevorstehende Enthüllungen gut vorbereiten, fügt Bassett hinzu. „Die Leute lieben Aliens, wirklich.“

Disclosure als Grundrecht

Zurück im Ballsaal der Eröffnungszeremonie erklärt Shock-Jock-Moderator Jimmy Church, Disclosure sei „unser Grundrecht“, und wir hätten es verdient, „zu wissen, wer unsere Brüder und Schwestern sind“. Das Publikum – darunter eine Dame in flauschigen schwarzen Uggs, ein Typ mit einem lila in die Haare gefärbten Lotus und ein älterer Herr, der seinen Cockapoo intensiv streichelt – ruft naturgemäß „Ja!“ und klatscht.

Bei einem „Secret Technologies“-Panel erklärt ein All-Star-Aufgebot aus Experten und Verschwörungstheoretikern, darunter Robert Edward Grant (926.000 Follower auf Instagram) und Billy Carson (1,7 Millionen), wie unterdrückte außerirdische Objekte unser Verständnis der Realität verändern könnten. Und dann werden die Behauptungen noch wilder. „Wir Homo sapiens sind das Produkt genetischer Manipulation durch mindestens drei außerirdische Zivilisationen, die mindestens 14.000 Jahre zurückreicht“, sagt Linda Moulton Howe, eine erfahrene Journalistin mit schmaler Randbrille, die den populären YouTube-Kanal Earthfiles betreibt, zum Ballsaal.

„Wenn wir weltweite Tierverstümmelungen haben, hat das möglicherweise damit zu tun, das Leben dieser Wesen aufrechtzuerhalten. Und im Grunde werden wir geerntet.“ Sie fragt auch, wie viele der „Nicht-Menschen“ mit China kooperieren. Ein anderer Redner wirft ein, sie könnten auch Russland „bewaffnen“ – eine Kolonialisierungstaktik, die mit einem „tödlichsten mexikanischen Showdown“ verglichen wird.

Doch keine Angst: Mit dem richtigen Verständnis für ein Zusammenleben durch Diplomatie könnten wir in Frieden mit den kommenden ETs leben – so jedenfalls Daniel Sheehan, ein eleganter Anwalt im cremefarbenen Anzug, der 1986 die wegweisende zivilrechtliche Racketeering-Klage in der Iran-Contra-Affäre einreichte, bevor er sich UFOs zuwandte. Er hält am Samstagnachmittag einen schwach besuchten Vortrag über das, was er die „schrittweise Offenbarung von Informationen über ET-Zivilisationen“ seit 2017 nennt – darunter „mindestens fünf Spezies hochintelligenter ETs“ –, und die Anwesenden empfangen ihn wie einen Helden. Er behauptet, ETs stünden seit mindestens 1964 in Kontakt mit US-Behörden.

Vorbereitung auf eine galaktische Zivilisation

„Wir müssen uns darauf vorbereiten, Teil einer galaktischen Zivilisation zu werden“, sagt er dem kleinen Publikum. Sheehan lächelt verschmitzt, während er ein Exemplar des National Defense Authorization Act vom Dezember in den Händen hält, der das Pentagon zu mehr Transparenz bei UFO-Abfangvorgängen verpflichtet. „Disclosure explodiert gerade – wie es sein sollte.“

Wenn Disclosure also kommt – wessen Deutung sollte man am meisten vertrauen? Die Schlange für das krönende Event des Wochenendes am Sonntag beginnt sich einige Stunden zu bilden, bevor die Türen um 20 Uhr öffnen. Das Medium Daryl Anker behauptet, seit über 40 Jahren ein multidimensionales Wesen namens Bashar zu channeln – und hat dabei eine inbrünstige Kultgemeinde aufgebaut. Der Raum ist mit mehr als 400 Menschen bis auf den letzten Platz gefüllt, Dutzende stehen enttäuscht draußen.

Siri gekreuzt mit einem Wüstenpropheten

Anker, der aussieht wie eine Kreuzung aus dem britischen Okkultisten Aleister Crowley und „Kojak“-Star Telly Savalas, betritt schließlich die Bühne in einem T-Shirt mit der Aufschrift „2027: The Year Everything Changes“. Er setzt sich, schließt die Augen, räuspert sich und zuckt. Ich ertappe mich dabei, den Atem anzuhalten. Viele beginnen, ihn mit ihren Handys zu filmen. Anker atmet, als würde er gleich einen Haarball auswürgen, und begrüßt dann das Publikum zu Jubelrufen und Applaus. „Ihr werdet vielleicht sehr überrascht sein, wie schnell Dinge synchronistisch in eurer Realität auftauchen werden“, sagt er in einem Akzent, der klingt wie Siri gekreuzt mit einem Wüstenpropheten.

Ein Zuschauer fragt, wie er die bereits verfügbaren Informationen über ETs am besten nutzen könne. „Bis zum offenen Kontakt“, sagt Anker, „geht es darum, dem zu folgen, was wir mit euch geteilt haben – was wir die Formel nennen –, um euch vorzubereiten, eure Frequenz zu erhöhen, um synchronistisch genau dort zu sein, wo ihr sein müsst, wenn ihr sein müsst, um die Informationen und die Führung zu empfangen, die ihr braucht, um nach dem offenen Kontakt im Leben voranzukommen.“

Bashar und die Hybrid-Kinder

Er erzählt dem Publikum, dass „Hybridkinder“ bereits unter uns seien, dass der mythologische Sasquatch „die natürlich evolvierte Spezies auf dem Planeten“ sei und dass Menschen „ständig Quantensprünge vollziehen“. Eine Dame neben mir gibt bei jeder Information ein zustimmendes „Hmm“ und „Ah“ von sich. Es ist ihr sechstes Mal, bei dem sie Anker live zu Bashar werden sieht, sagt sie.

Dann, seltsamerweise, als der Vortrag seinem Ende entgegengeht, versuche ich, eine Instagram-Story von Anker zu posten – und mein brandneues iPhone schaltet sich von selbst aus. Es bleibt keine Zeit, darüber nachzugrübeln, ob irgendetwas im Raum meinen Akkustand manipuliert hat. Wir werden in den Korridor gedrängt, wo hastig Merchandise-Stände aufgebaut wurden, die Bashar-T-Shirts, Poster und „Erstkontakt“-Kristalle verkaufen.

Kaum jemand wartet darauf, dass ein UFO auf dem Rasen des Weißen Hauses landet – aber Disclosure ist auch nicht bloß eine Frage von Regierungsakten. In einem desillusionierten Land und einer Welt, die sich zersplitterter und zerstrittener anfühlt als je zuvor, gibt es eine Sehnsucht, zu glauben, dass die Geschichte der Menschheit kosmische Autoren hat – und dass diese sich endlich offenbaren könnten. In einer Ära, in der Politik surreal wirkt und Technologie wie Magie erscheint, ist das vielleicht gar nicht das unwahrscheinlichste Szenario.

Als ich hinaus in den LAX-Verkehr trete, empfinde ich eine merkwürdige Erleichterung darüber, dass der Himmel leer ist – bis auf ein vorbeifliegendes Flugzeug. Aber ich kann mir nicht helfen: Vielleicht ist da draußen doch mehr.