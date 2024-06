Michael Schenker hat ein UFO-Tribut-Album aufgenommen. Darauf steuert unter anderem Guns-N’-Roses-Frontmann Axl Rose seine Stimme bei.

Verkaufsseiten kommen Ankündigung zuvor

Mit „My Years In UFO“ honoriert der Gitarrist seine Zeit in der britischen Hard-Rock-Gruppe UFO. Michael Schenker stieß 1973 zur Gruppe, nachdem er zuvor bei den Scorpions gespielt hatte. Er war bis 1978 Teil der Band und für kommerzielle Erfolge der Gruppe mitverantwortlich, bevor er sich seiner eigenen Band The Michael Schenker Group, auch MSG, widmete. Später spielte noch einmal von 1993 bis 2002 bei UFO. „My Years In UFO“ ist noch nicht offiziell angekündigt, allerdings im Online-Handel (unter anderem Amazon) zu finden.

Der damals erst 19-jährige Michael Schenker live mit UFO:

Aus den Verkaufsanzeigen ergeben sich auch Vorab-Infos zum Werk. Das Cover ist mit seinen bunten Farben und seinem grafischen Aufbau an UFOs Live-Album „Strangers In The Night“ (1979) angelehnt. Zu hören werden Neuaufnahmen bekannter UFO-Titel aus Schenkers Zeit mit der Band sein. Jeder Song hat dabei mindestens einen Feature-Gast aus der internationalen Hard-Rock- und Metal-Szene.

Michael Schenker: Illustre Unterstützungsrunde

Bei „Love To Love“ ist beispielsweise Axl Rose vertreten, „Mother Mary“ bekommt Unterstützung von Rose’ Guns-N’-Roses-Kollege Slash sowie von Erik Grönwall, der bis vor kurzem bei Skid Row sang. „Rock Bottom“ singt Kai Hansen von Helloween, während „Let It Roll“ ein Feature von Michael Voss birgt, der bereits einige von Michael Schenkers Alben produzierte und auch bei diesem am Werk war. Weitere Gastbeiträge gibt es unter anderem von Saxon-Sänger Biff Byford, Dee Snider (ehemals Twisted Sister), Joey Tempest von Europe und Deep Purples Roger Glover. Die Laufzeit der elf Songs ist mit knapp zwei Stunden angegeben.

„Zum ersten Mal kehrt Michael Schenker in seine klassischen Jahre bei UFO zurück und lässt die Ära Revue passieren, die ihn und die britische Hard-Rock-Band zu internationalem Ruhm katapultierte“, heißt es in der offiziellen Werbung des Albums. Wie es klingt, wenn der Gitarrist das 50-Jährige seines Einstiegs bei der Band feiert, wird dann ab dem 20. September zu hören sein.