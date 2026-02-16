Obama schockiert mit Alien-Offenbarung

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat sich mit dem Influencer Brian Tyler Cohen zu einem freundlichen Gespräch zusammengesetzt, das sich auf die politischen Spaltungen konzentrierte, die das Land erschüttern, doch es gab einen Austausch, der unterschiedliche Lager zumindest vorübergehend in gemeinsamer Begeisterung zu vereinen schien: der Moment, in dem Obama offenbar die Existenz von Aliens bestätigte.

Obamas Interview sorgt für Aufsehen

„Sind Aliens real?“, fragte Cohen den ehemaligen Präsidenten unverblümt.

„Sie sind real“, antwortete Obama, bevor er hinzufügte: „Aber ich habe sie nicht gesehen und sie werden nicht in Area 51 festgehalten. Es gibt keine unterirdische Einrichtung. Es sei denn, es gibt diese enorme Verschwörung, und man hat sie vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten verborgen.“

Klarstellung auf Instagram

Der ehemalige Präsident scherzte weiter, die erste Frage, die er beantwortet haben wollte, als er Präsident wurde, sei gewesen: „Wo sind die Aliens?“

Das YouTube-Video des Vieraugengesprächs hat seit seiner Veröffentlichung am Samstag mehr als 4 Millionen Aufrufe erzielt.

Millionen Aufrufe für das Video

Obama veröffentlichte den Alien-Clip am Sonntagabend auf seinem eigenen Instagram-Account, dämpfte jedoch die Begeisterung für seine Kommentare in der Bildunterschrift.

„Ich habe versucht, beim Geist der Schnellfragerunde zu bleiben, aber da es Aufmerksamkeit erregt hat, lassen Sie mich das klarstellen. Statistisch gesehen ist das Universum so gewaltig, dass die Chancen gut stehen, dass es dort draußen Leben gibt“, schrieb der ehemalige Präsident. „Aber die Entfernungen zwischen den Sonnensystemen sind so groß, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass wir von Außerirdischen besucht wurden, und ich habe während meiner Präsidentschaft keinerlei Beweise dafür gesehen, dass Außerirdische Kontakt mit uns aufgenommen haben. Wirklich!“

Obamas Ansicht über die Möglichkeit außerirdischer Existenz ist mit den Entwicklungen in der Astronomie zum wissenschaftlichen Konsens geworden.

Die Mathematik des Universums

Wie der Journalist Garret M. Graff, Autor von „UFO: The Inside Story of the US Government’s Search for Alien Life Here—and Out There“, für ROLLING STONE berichtete, haben technologische Fortschritte Wissenschaftlern geholfen, die Zahl bewohnbarer Planeten – Planeten mit Bedingungen, die Leben, wie wir es kennen, ermöglichen – im Universum zu beziffern. Aktuelle Schätzungen liegen bei etwa einer Sextillion solcher Planeten oder einer Milliarde Billionen.

Bei diesen Zahlen stehen die Chancen stark zugunsten der Möglichkeit, dass es dort draußen Leben gibt – nur sehr weit entfernt. Die absolut nächstgelegene Galaxie zu unserer, die Andromedagalaxie, ist etwa 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt; die 100.000 Galaxien, die unsere nächstgelegenen Nachbarn bilden, existieren in einer „kosmischen Vorstadt“, die sich über etwa 520 Millionen Lichtjahre des Weltraums erstreckt.

Wie Graff schrieb: „Die Mathematik könnte durchaus auf der Seite der Existenz von Aliens stehen, aber das liegt vor allem daran, dass sich die Mathematik des Universums selbst als erstaunlich erweist.“