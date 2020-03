Das wird Sie auch interessieren





In der Coronakrise sprechen sich die Italiener, die unter Quarantäne stehen, derzeit gegenseitig Mut zu. Von ihren Balkonen singen sie sich Lieder zu – oder legen Musik laut auf, in einer Art Open-Air-Disko. Derzeit kursiert dieses Video im Netz (via Depeche Mode Fans Italy), in der die Leute zum Depeche-Mode-Hit „Enjoy The Silence“ das Beste aus der Situation machen.

Depeche Mode – „Enjoy the Silence“ in der Quarantäne: