Coronavirus sorgte dafür, dass in zwei Straßen Nazi-Paris zurückgekehrt ist

Das Open Air in Neustrelitz war für Ende Mai geplant. Aufgrund der deutlichen Einschränkungen durch die Corona-Krise verschieben die Veranstalter nun auf den 03. bis 05. September 2020.

Normalerweise steht das Immergut Festival in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Start Ende Mai am Anfang eines langen Festivalsommers. Doch aufgrund der Coronavirus-Pandemie mussten die Veranstalter ihre Pläne ändern. In einer Pressemitteilung bestätigt der immergutrocken e.V, dass das geplante Datum des Festivals vom 29. Mai bis 31. Mai nicht eingehalten werden kann. Stattdessen soll das Immergut Festival nun vom 03. September bis 05. September 2020 an den Start gehen. In einem Statement auf ihrer Webseite und auf Social Media (verkürzte Version) führen die Veranstalter aus, warum sie sich so entschieden haben. So heißt es auf der Internetseite: „Da aktuell mit Hochdruck an…