Geniale Queen-Parodie: Aus „Bohemian Rhapsody“ wird „Corona Rhapsody“

Liam Gallagher scherzt, dass er und sein Bruder seit 10 Jahren in selbst auferlegter Isolation leben, „aber ein paar Monate sind nicht so schlimm“.

Nicht nur Fans von Oasis wissen um den Streit zwischen Liam und Noel Gallagher, der 2009 zum Ausstieg vom letztgenannten Bruder geführt hat. Seitdem gilt auch die Band als aufgelöst. Dass sich an dem Bruch der Gallagher-Brüder bis dato nicht viel geändert hat, beweist ein aktueller Tweet von Liam: https://twitter.com/liamgallagher/status/1240377638696505345 Der vermeintliche Scherz spielt ganz bewusst auf die Corona-Pandemie an. Aktuell werden gefühlt täglich Ausgangssperren verhängt und Appelle wiederholt, man solle soziale Kontakte meiden und die eigenen vier Wänden nur für das Nötigste verlassen. Auch dazu hat Gallagher in Anspielung auf die komplizierte Beziehung zu seinem Bruder eine Meinung: „ein…