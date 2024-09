Countdown zum Linkin-Park-Konzert: Veranstalter teilt wichtige Infos

Die Spannung steigt bis zum Tourneeauftakt von Linkin Park am Mittwochabend (11. September 2024) in Los Angeles.

Wird es Proteste geben gegen die neue LP-Sängerin Emily Amstrong, weil sie möglicherweise Mitglied von Scientology ist? Wird Jaime Bennington, Sohn des verstorbenen Sängers Chester Bennington, im Publikum sitzen – und von Hardcore-Fans der Emo-Truppe beleidigt werden, weil er mit der Reunion ganz und gar nicht einverstanden ist?

Die Veranstalter des Auftritts im KIA Forum in Los Angeles haben an Ticketkäufer bereits erste Infos zum Ablauf der Comeback-Show von Mike Shinoda und Band geliefert.

Allerdings kein Update zu den Sicherheitsbestimmungen (die ähnlich sind wie bei Großkonzerten in Deutschland: kleine Taschen, keine Waffen).

Die geteilten Infos beziehen sich vor allem auf die Verteilung der Zuschauer nach „First come first serve“-Prinzip. Außerdem Vorteile für Mitglieder des Fanclubs von Linkin Park:

„Bitte stellen Sie sich nicht früher als 8 Uhr an“

„Wir werden uns an die etablierten Regeln der Spielorte und Städte auf der ‚From Zero World Tour‘ halten. Bitte informieren Sie sich auf der Website des jeweiligen Veranstaltungsortes über die dort geltenden Bestimmungen.

LPU-Passport-Plus-Mitglieder mit gültigen Eintrittskarten können sich ab 8 Uhr morgens an Rampe 5 am Morgen der Show anstellen. Bitte stellen Sie sich nicht früher als 8 Uhr an.

Ein Mitarbeiter wird nummerierte Armbänder an alle aktiven LPU-Pass-Plus-Mitglieder ausgeben, die ihre Mitgliedschaft durch Vorzeigen der Quittung oder des digitalen LPU-Passes und eines gültigen Ausweises nachweisen können.

Das Armband-Prinzip

Nachdem Sie Ihr Armband erhalten haben, bitten wir Sie, die Schlange zu verlassen und um 16 Uhr wiederzukommen. Zu diesem Zeitpunkt werden Sie sich entsprechend der Nummer auf Ihrem Armband anstellen.

Alle Fans, die früher kommen und keine LPU-Pass-Plus-Mitglieder sind, erhalten ein anderes nummeriertes Armband und werden in eine separate Schlange gestellt, die mit dem Öffnen der Eintrittskontrolle beginnt.

Bitte beachten Sie: Nur aktive LPU-Pass-Plus-Mitglieder erhalten ein Armband für den frühen Einlass. Keine Gäste. Ein Armband pro LPU Pass Plus Mitgliedschaft.“