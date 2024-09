Jaime Bennington wird von Linkin-Park-Fans fertiggemacht – fürchtet um sein Leben

Von Chester Benningtons Witwe Talinda hat die neue Linkin-Park-Sängerin Emily Armstrong Support erhalten, von Mike Shinoda auch – aber ausgerechnet Jaime Bennington, der Sohn des verstorbenen Linkin-Park-Sängers, hat die Entscheidung der Band heftig kritisiert, Armstrong als neue Sängerin einzustellen. Dafür scheint Jaime nun ordentlichen Gegenwind von Hardcore-Linkin-Park-Fans zu bekommen. Und fürchtet anscheinend um sein Leben.

Jaime Bennington hatte sich am Montag (09. September) via Instagram zur Causa Armstrong gemeldet, schrieb in einem Insta-Story-Post, dass Linkin-Park-Chef Shinoda „das Leben und das Vermächtnis meines Vaters in Echtzeit ausradiert hat … während des internationalen Suizidpräventionsmonats.“

Bennington schloss sich außerdem der Kritik an Emily Armstrong an: Sie sei eine Unterstützerin des verurteilten Sexualstraftäters Danny Masterson gewesen – und habe Verbindungen zu Scientology.

Jaime Bennington wird von Linkin-Park-Fans fertiggemacht

Nun teilte er in seiner Instagram-Story mit, dass einige Linkin-Park-Fans ihm gegenüber aggressiv geworden sind. Denn sie verteidigen Armstrong.

„Es gibt eine Menge Leute, die mich nicht mögen. Es gibt eine Menge Leute, die im Moment wirklich schreckliche Dinge zu mir sagen“, sagte Jamie.

Er will nicht ausschließen, das nächste Linkin-Park-Konzert nicht zu besuchen – aus Angst um seine Sicherheit. „Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich mich sicher fühle, wenn ich zur Show gehe, weil ich nicht weiß, auf wen ich da treffe. Ich weiß nicht, wer mich erkennen oder aggressiv auf mich reagieren würde, wenn ich nur dort bin, um die Show zu sehen. Aber ich muss sie sehen.“ Am 11. September treten LP in Los Angeles auf.

„Ich halte es für notwendig, die Härte meiner Situation anzuerkennen, die Art und Weise, wie die Leute mit mir umgehen“, sagte Jamie. „So viele dieser Linkin-Park-Fans, die anwesend sein werden, waren grausam, ungewöhnlich und aggressiv.“

„Es hat euch einen Scheiß interessiert, als er starb“

„All diese Leute kommen zu mir rüber und sagen: ‚Du weißt nicht, was dein Vater denken würde’“, fuhr er fort. „Ihr sagt mir, dass ich mich umbringen soll, dass ich schrecklich bin, dass mein Vater mich nie geschätzt hätte. Wovon redet ihr? Es hat euch einen Scheiß interessiert, als er starb.“

„Wenn mir oder meiner Partnerin etwas passiert, während wir dieses Konzert besuchen, ist Linkin Park schuld“

In einem weiteren Statement, das er auf seiner Instagram-Story postete, schrieb Jamie: „Bitte belästigt mich oder meine Partnerin nicht, wenn ihr die Show besucht. Bei allem Respekt, wir besuchen die Show, um damit abzuschließen.“ Also mit der Band.

„Wenn mir oder meiner Partnerin etwas passiert, während wir dieses Konzert besuchen, ist Linkin Park schuld“, schloss Jaime sein Statement ab.