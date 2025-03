Linkin Park: Neue Single „Up From The Bottom“ kommt im März

Im November 2024 kam das erste Mal seit 2017 und seit dem Tod des ehemaligen Frontsängers der Band, Chester Bennington, mit der LP „From Zero“ neue Musik von Linkin Park heraus. Die neue Stimme in den Tracks der Gruppe stammt seitdem von Emily Armstrong. Auch am Schlagzeug gab es eine Neubesetzung: Statt Rob Bourdon sitzt nun Colin Brittain am Instrument. Knapp vier Monate später wurden jetzt wieder neue Klänge der US-Amerikaner versprochen. Ob damit nur eine Track-Auskopplung gemeint ist oder ob noch 2025 mit einem weiteren Album zu rechnen ist, lassen Shinoda und Co. aktuell noch nicht blicken.

„Up From The Bottom“: Kleiner Song-Teaser auf Instagram

Der neue Song „Up From The Bottom“ soll am 27. März erscheinen. Auf Instagram teilten die Nu-Metaller bereits einen kleinen Vorgeschmack dazu. Im Video sieht man Emily Armstrong und Mike Shinoda im Studio bei der Aufnahme des neuen Tracks. Man hört außerdem, wie Armstrong die Zeilen „Sometimes it feels like I’m barely breathing“ singt, was auf Deutsch so viel heißt wie: „Manchmal habe ich das Gefühl, kaum zu atmen“.

Weitere Infos zum Release stehen derzeit noch aus.

Seht hier den Social-Beitrag:

Chartserfolge

Viele Fans sind wahrscheinlich (positiv) überrascht, dass so schnell wieder neue Musik von der Gruppe erscheint. Die Chartserfolge des 2024er Albums scheinen auch das große Interesse an der amerikanischen Band widerzuspiegeln. „From Zero“ erreichte in zehn Ländern die Spitze der Charts. In Deutschland und Österreich stand die Platte nach Release am 15. November auf dem vordersten Platz. Außerdem führten Linkin Park in Australien, Belgien, Kanada, den Niederlanden, Frankreich, Italien, Neuseeland und Großbritannien die Hitlisten an.

Deutschlandtour 2025

Dieses Jahr stehen aber nicht nur frische Sounds an, sondern auch die „From Zero World Tour 2025“. Auch in Deutschland machen sie Halt. In diesen Städten werden Linkin Park zu sehen sein: