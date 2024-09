Linkin Park kämpfen mit Sabrina Carpenter um die Spitze der Charts

Kaum ist das Comeback angekündigt, da ist auch schon der nächste Chart-Erfolg nicht weit. In Großbritannien könnten Linkin Park Singer-Songwriterin Sabrina Carpenter die Pole-Position in den Charts abluchsen.

Erreicht „The Emptiness Machine“ den ersten Platz?

Anfang September kehrte die US-Band Linkin Park aufs musikalische Spielfeld zurück. Sieben Jahre nach dem Tod ihres Sängers Chester Bennington wollen die verbliebenen Musiker mit einer Frontfrau weitermachen. Zusammen mit Emily Armstrong nahmen sie bereits ein Album auf und veröffentlichten die Single „The Emptiness Machine“. Das Duett mit dem zweiten Sänger der Band, Mike Shinoda, ist gerade überall – und auch in den UK-Charts des Sextetts gut dabei.

Derzeit munkeln Expert:innen, „The Emptiness Machine“ würde Platz zwei der Charts einnehmen. Damit wäre der Song der höchste neue Eintrag der Woche. Und nicht nur das: Obwohl Link Park weltweit gefeiert sind und in anderen Ranglisten, wie beispielsweise den „Billboard“-Charts in ihrer Heimat USA oder Album-Charts, regelmäßig Nummer-eins-Erfolge einfuhren, schafften sie es in den hier gemeinten „Official Singles Charts“ in Großbritannien nie an die Spitze. Am nächsten kamen sie dem 2007 mit „What I’ve Done“, das bis Platz sechs aufstieg.

Das ist Linkin Parks Konkurrenz

Mit Platz zwei greifbar, ist allerdings auch der oberste Rang nicht mehr weit. Derzeit gehört die Nummer eins noch Sabrina Carpenter, die derzeit auf Woche drei an dieser Stelle zusteuert. Gleich mehrere Songs hat die Musikerin auf hohen Positionen; ganz oben steht derzeit die Single „Taste“. Dieser ist der Eröffnungssong des Albums „Short N’ Sweet“, das im August 2024 erschien. Ebenfalls eine Konkurrenz für Linkin Park wäre „Die With A Smile“ von Lady Gaga und Bruno Mars, dem ein Einzug in die Top fünf vorausgesagt wird.

Aktuelle Nummer-eins-Kandidatin ist Sabrina Carpenter:

Wirbel um Emily Armstrong

Linkin Park waren jahrelang eine der größten Bands des Planeten – bis sich Frontmann Chester Bennington 2017 das Leben nahm und die Band erstmal pausierte. Nach Jahren der Stille formierte die Gruppe sich nun neu, kündigte neben eines neuen Albums kurzfristig außerdem eine kleine, wenn auch internationale Tour an. Wer sich von den neuen Linkin Park, einstigen Ikonen des Nu Metal, live überzeugen will, kann das in Deutschland bei einem Auftritt in Hamburg schon am 22. September tun.

Allerdings lief das Comeback der Band nicht so rund, wie vielleicht erwartet: Kurz nach der Bekanntgabe, mit Dead-Sara-Sängerin Emily Armstrong weitermachen zu wollen, wurden Vorwürfe gegen die Musikerin laut. Sie steht scheinbar Scientology nah, die unter anderem psychische Erkrankungen nicht anerkennt – vor dem Hintergrund von Benningtons Tod eine bittere Sache. Außerdem soll sie kürzlich den wegen Vergewaltigung verurteilten Schauspieler Danny Masterson unterstützt haben. Von letzterem distanzierte sie sich inzwischen, auf eine mögliche Mitgliedschaft bei Scientology ging sie in ihrem Statement hingegen nicht ein.