Mike Shinoda: Das motivierte ihn zur Linkin-Park-Reunion

Im Juli 2017 verstarb Chester Bennington. Für Linkin Park stellte sein Tod einen Tiefschlag dar. Nun sprach Mike Shinoda in einem Gespräch darüber, wie sich die Band dazu motivieren konnte, sich trotz Hindernisse wiederzuvereinen.

Linkin Parks Wiedervereinigung war nicht einfach

„Wir befinden uns als Individuen in einer sehr interessanten Zeit für unsere Band, weil wir einen großen Verlust erlitten haben und uns die Möglichkeit genommen wurde, weiterhin das zu tun, was wir liebten“, erzählte Shinoda am 19. Dezember in einem Interview mit „Complex“. „In unseren Köpfen war es fast so, als ob wir fertig mit der Sache waren. Und es gab nichts, was wir hätten tun können, um das zu verbergen.“

Dennoch war der Gedanke an ein mögliches Comeback von Linkin Park wohl nie ganz weg. Unter anderem bestand ein Teil seiner Motivation darin, seinen Kindern und allen anderen zu zeigen, dass man Tragödien und Tiefpunkte überwinden könne. Mike Shinoda erzählte im Gespräch auch, wie er Emily Armstrong und Colin Brittain kennenlernte und sich danach wieder mit Joe Hahn und Dave Farrell zusammentat. Gemeinsam mit dem Bassisten und DJ habe Shinoda davon geträumt, wieder Musik zu machen. Es habe dann eine Weile gedauert, eh die Gruppe es sich eingestehen konnte, dass Linkin Park auch mit Armstrong und Brittain eine gute Chemie haben könnte.

„Das war der helle Wahnsinn. Und das ist nur die kreative Seite“

„[From Zero] war wie… Es sind all diese verschiedenen Elemente im Spiel. Es gibt Leute, die unsere ersten beiden Platten geliebt haben und alles danach nicht mehr mochten. Es gibt Leute, die die ganze Zeit dabei waren und die abenteuerlicheren Sachen bevorzugten. Es gibt Leute, die potenzielle Fans sind, die die Band noch nie mochten, aber mit der neuen Besetzung würden sie es tun“, so der Musiker im Gespräch weiter.

Zudem sprach er von einer weiteren Hürde. „Da ist auch der Aspekt von Chester und Rob [Bourdon] – die nicht in der neuen Besetzung sind – wie gehen wir damit um? Wie gehen wir respektvoll mit ihnen und für sie um? Wie machen wir das, während wir unsere neuen Mitglieder, Emily und Colin, unterstützen und ihnen die beste Plattform für ihren Erfolg geben? Das war der helle Wahnsinn. Und das ist nur die kreative Seite.“ Solche Hindernisse, beispielsweise auch die Vermarktung eines neuen Albums, seien für den Rapper und Gitarristen beunruhigend gewesen. Er habe sich gefragt, ob es die richtige Entscheidung gewesen sei, die Linkin-Park-Reunion durchzuziehen.

„Das hat die DNA von Linkin Park in sich“

Die Musik, die Linkin Park dann jedoch erschaffen haben, habe Shinoda wiederum beruhigt. Er fuhr fort: „Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Musik mich da durchgebracht hat. Als wir die Songs gemacht haben, habe ich mich jedes Mal hingesetzt und zugehört, was wir gemacht haben. Das hat mich beruhigt. Es fühlte sich an wie ,Ja, das hat die DNA von Linkin Park in sich‘, auch wenn es anders ist. Ich weiß, dass es da ist.“