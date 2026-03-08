Country Joe McDonald, Sänger von Country Joe and the Fish, mit 84 Jahren gestorben

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Country Joe McDonald, Sänger der Psychedelic-Folk-Band Country Joe and the Fish und Autor der Vietnam-Kriegs-Protestsong „I-Feel-Like-I’m-Fixin‘-to-Die Rag“, ist am Samstag im Alter von 84 Jahren gestorben.

Der offizielle Social-Media-Account der Band gab McDonalds Tod am Sonntag bekannt. „Mit tiefer Trauer müssen wir den Tod von Country Joe McDonald bekanntgeben, der gestern, am 7. März, im Alter von 84 Jahren in Berkeley, Kalifornien, an den Folgen der Parkinson-Krankheit gestorben ist“, schrieb die Band. „Er war von seiner Familie umgeben.“

Ein offizieller Nachruf ergänzte, McDonald sei „weithin als eine der prägenden Stimmen der Gegenkulturbewegung der 1960er-Jahre anerkannt worden. Seine Musik verband Folk, Rock und politischen Kommentar und fing den Geist einer Generation ein, die von sozialem Umbruch, dem Kampf um Bürgerrechte und dem Vietnamkrieg tief geprägt war.“

Wurzeln in Folk und Protest

Von Woody Guthrie sowie der Folk- und Protestmusik seiner Zeit inspiriert, gründete der in Washington D.C. geborene und in Kalifornien aufgewachsene McDonald gemeinsam mit Barry „The Fish“ Melton Country Joe and the Fish. Das Duo spielte seine dunkel-humorvollen Songs in den frühen Sechzigern in Coffehouses der Bay Area, bevor es gemeinsam mit anderen San-Francisco-Acts wie Jefferson Airplane und Quicksilver Messenger Service auftrat.

McDonald, der in einer produktiven Karriere von den frühen Sechzigern bis Mitte der 2010er-Jahre mehr als 30 Alben aufnahm, war vor allem für seinen Protestsong „I-Feel-Like-I’m-Fixin‘-to-Die Rag“ von 1965 bekannt, den er zu Beginn der Beteiligung der USA am Vietnamkrieg schrieb. McDonald sagte, er sei dazu inspiriert worden, „einen Song darüber zu schreiben, wie Soldaten keine Wahl haben, als Befehlen zu folgen – aber mit der Respektlosigkeit des Rock & Roll. Das war im Wesentlichen Punk Rock, bevor Punk existierte“, sagte er 2017 gegenüber der „New York Times“.

„Und es ist eins, zwei, drei, wofür kämpfen wir?/Frag mich nicht, ich geb‘ einen Dreck drauf/Nächste Station ist Vietnam“, singt McDonald, ein US-Navy-Veteran. „Und es ist fünf, sechs, sieben, öffnet die Himmelspforten/Nun, keine Zeit zu fragen warum/Juhu! Wir sterben alle!“

Von der EP zum Klassiker

Der Song, ursprünglich als akustisches Stück auf einer EP für McDonalds Magazin „Rag Baby“ veröffentlicht, wurde später für das zweite Album von Country Joe and the Fish aus dem Jahr 1967, „I-Feel-Like-I’m-Fixin‘-to-Die Rag“, neu eingespielt – inklusive des berüchtigten „The ‚Fish‘ Cheer“ der Band.

Country Joe and the Fish lieferten 1969 beim Woodstock Festival auch einen unvergesslichen Set ab. „Ich sage immer, Woodstock war wie ein Familienpicknick; es hat Spaß gemacht“, sagte McDonald 2019 gegenüber dem ROLLING STONE anlässlich des 50. Jubiläums des Festivals. „Man sollte nicht unterschätzen, dass man einfach Spaß hatte.“

Während des Sets, bei dem die Band ihren Tandem-Act „The ‚Fish‘ Cheer“ und „I-Feel-Like-I’m-Fixin‘-to-Die Rag“ spielte, animierte McDonald das riesige Publikum dazu, das Wort „fuck“ zu buchstabieren – ein Akt, der in den späten Sechzigern als obszön galt und McDonald bei früheren Auftritten bereits zur Verhaftung geführt hatte, aber dennoch Eingang in den Dokumentarfilm über das Festival fand. „Es war einfach unglaublich, dass sie es 1969 in den Film ließen“, sagte McDonald gegenüber dem ROLLING STONE.

Solokarriere und politisches Engagement

Im Zuge ihres legendären Woodstock-Auftritts zerbrach Country Joe and the Fish jedoch, und McDonald startete seine Solokarriere – beginnend mit „Thinking of Woody Guthrie“ von 1969, einer Sammlung von Songs des Folk-Legenden. 1970 gehörte McDonald zu den Künstlern, die beim Prozess gegen die Chicago Seven als Zeugen aussagen sollten.

Neben seiner langen Musikkarriere blieb McDonald politisch aktiv: Er setzte sich für den Schutz der Wale ein und engagierte sich für Vietnamkriegsveteranen.