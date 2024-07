Was macht einen großartigen Country-Song aus? Er erzählt eine Geschichte. Er zieht eine Linie. Er hat einen Twang, den man bis in die Fußsohlen spüren kann. Manche sind wütend, manche weinerlich, manche bringen dich einfach nur auf die Straße. Das sind die Songs, die die Geschichte der Country-Musik erzählen – von Hank Williams, der den Mond anheult, über Ray Charles, der der „Hillbilly“-Musik ein R&B-Makeover verpasst, bis hin zu Shania Twain, die ihren Karaoke-Cowgirl-Feminismus in die Welt trägt, und vieles mehr.

2014 rief der US-amerikanische ROLLING STONE den ROLLING STONE Country ins Leben und eröffnete die neue Website mit einer Liste der 100 größten Country-Songs. Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums von RS Country erweitern wir die Liste nun auf 200 Songs. Die neue Liste gibt uns mehr Raum, um die reiche Geschichte der Musik zu vertiefen und einige Aspekte einzubeziehen, die beim ersten Mal nicht genug Beachtung gefunden haben. Wir veröffentlichen unsere aktualisierte Liste in einer Zeit, in der ein klassischer Folk-Song von Tracy Chapman zur Nummer eins der Country-Musik werden kann und Beyoncés „Cowboy Carter“ das Vermächtnis schwarzer Country-Künstler wie Linda Martell ins Licht rückt. Fast ein Jahrhundert, nachdem Künstler wie die Carter Family, Jimmie Rodgers und DeFord Bailey die Geschichte ins Rollen brachten, wächst die Tradition weiter.

Das sind die 200 besten Country-Songs aller Zeiten

200 Brad Paisley, „Welcome to the Future" (2009) Der prominenteste Liberale des Mainstream-Country überfrachtet diese fast sechsminütige Single aus dem 2009 erschienenen Album American Saturday Night mit Ehrgeiz und erklärt, er wolle „eine kleine generationsübergreifende Wahrheit mit einem starken Gefühl von Hoffnung und Möglichkeiten servieren". In diesem strahlenden „Future" staunt Brad Paisley über DVD-Player im Auto und Videospiele auf dem Handy, stellt sich vor, wie der Handel über den Pazifik hinweg seinen Großvater, einen Veteranen des Zweiten Weltkriegs, in Erstaunen versetzen könnte, und schaltet dann einen Gang zurück, um den rassistischen Fortschritt zu würdigen, der in seinem eigenen Leben stattgefunden hat - er stellte den Song live im Weißen Haus vor. Im Grunde handelt es sich um ein typisches Brad Paisley ADD-Special, das Synthesizerlinien mit Steel-Gitarren, Fiddle-Breaks mit Speed-Riffs und Sinn mit Gefühl mischt.

199 Stoney Edwards, „Hank and Lefty Raised My Country Soul" (1973) Stoney Edwards gehörte zu den schwarzen Künstlern, die unter Vertrag genommen wurden, nachdem Charley Pride die Farbgrenze in der Country-Industrie durchbrochen hatte. Edwards' „Hank and Lefty Raised My Country Soul", das davon handelt, dass er als Fan der Vorfahren des Genres aufwuchs, ist eine frustrierende Erinnerung daran, dass diese Sänger oft gezwungen waren, ihre Country-Zugehörigkeit auf eine Art und Weise in den Vordergrund zu stellen, wie es weiße Künstler meist nicht taten. Es ist aber auch eine verdammt gute Platte. Das Arrangement mag die Klänge von Williams' Drifting Cowboys und Frizzells Western Cherokees geschickt miteinander verbinden, aber Edwards' warmer Oklahoma-Twang stammt von niemand anderem als ihm selbst. Und die Geschichte, die Stoney erzählt - indem er die musikalischen Helden seines alten Herrn umarmt, anstatt gegen sie zu rebellieren, wie es ein Rocker tun würde - ist die Verkörperung der Country-Tradition.

198 Loretta Lynn und Conway Twitty, „You're the Reason Our Kids Are Ugly" (1978) Die siebziger Jahre waren eine Zeit der Country-Power-Paare, von George Jones und Tammy Wynette bis Johnny Cash und June Carter Cash. Aber die Besten von allen waren nicht einmal ein Paar: Loretta Lynn und Conway Twitty. Ihre Zusammenarbeit begann mit fünf Nummer-Eins-Hits in Folge zu Beginn des Jahrzehnts, und sie waren immer noch beständige Hitmacher, als sie ihren schrägsten und lustigsten Beitrag zum Kanon lieferten. „You're the Reason Our Kids Are Ugly" ist ein funky Toe-Tapper, der in einem komödiantischen Tempo daherkommt und sich keine Sekunde lang ernst nimmt, aber Lynn und Twitty sind mit vollem Einsatz dabei, wenn sie Beispiele dafür aufzählen, wie schlecht der andere gealtert ist und den Genpool verseucht hat.

197 Gretchen Wilson, „Redneck Woman" (2004) Ursprünglich war die MuzikMafia ein Kollektiv von Aussteigern und Außenseitern aus Nashville, die für ihre aufgeschlossenen Open-Mic-Nächte bekannt waren. Mit den beiden Erfolgen von Big & Richs „Save a Horse (Ride a Cowboy)" und Gretchen Wilsons „Redneck Woman" wurde sie zum Mainstream. Mit seinem beschwingten Swing und seiner biertrinkenden, Walmart-tragenden Identitätspolitik stieg „Redneck Woman" schnell in den Country-Charts nach oben. Nach dem Durchbruch beim Country Radio Seminar 2004 wurde „Redneck Woman" zur schnellsten Nummer Eins seit Billy Ray Cyrus' „Achy Breaky Heart". Obwohl Wilson selbst diesen Erfolg nie wiederholen konnte, ebnete der Song den Weg für rockige Frauen wie Miranda Lambert und Kimberly Perry.

196 Gene Autry, „Back in the Saddle Again" (1939) Laut dem Buch Country Music U.S.A. von Bill C. Malone und Tracy W. Laird vollendete Gene Autry „die von Roy Rogers begonnene 'romantische Verwestlichung'", und tatsächlich bestand Autrys frühe Gesangskarriere hauptsächlich aus der Interpretation von Rogers' Liedern. Aber Autry hatte seinen eigenen, leichten Charme, der sich sowohl auf der Leinwand als auch bei den Plattenverkäufen bemerkbar machte. Autry war schon seit Jahren ein Star, als „Back in the Saddle" entstand - eine Ergänzung in letzter Sekunde für den Film Border G-Man (1938), die in Auftrag gegeben wurde, nachdem der Songwriter Ray Whitley um 5 Uhr morgens einen Anruf erhalten hatte, in dem er um einen weiteren Song bis 8 Uhr morgens gebeten wurde: „Nun, ich bin wieder im Sattel", sagte er zu seiner Frau, nachdem sie gefragt hatte, wer angerufen hatte. „Nun, du hast einen guten Titel", antwortete sie. Autry nahm den Titel mehrmals auf - die erste Aufnahme im Jahr 1939 war seine zweite Goldene Schallplatte - und machte ihn zu seinem Titelsong sowie zum Titel seiner Autobiografie.

195 Brandi Carlile, „The Joke" (2018) Brandi Carliles bester Song ist eine überdimensionale Hymne mit einer der besten Gesangsleistungen in der Country-Musik des 21. Jahrhunderts. Er beschwört aufrüttelnd die Stimmen von Randgruppen und Minderheiten, die in den Jahren von Donald Trump ein neues Ausmaß an Terror zu spüren bekamen, wobei sich Carliles Wehklagen über die einfühlsame Produktion der Produzenten David Cobb und Shooter Jennings erhebt, um all den Schmerz, die Wut und die Verzweiflung dieser Zeit zu verkörpern. „The Joke" wurde sofort zum Renner und brachte Carlile zwei wohlverdiente Grammys ein. Zweifelsohne wäre es auch jetzt ein Standard, außer dass es unmöglich ist, sich vorzustellen, dass irgendeine andere Sängerin es mit der gleichen Kraft nach Hause bringt wie die Frau, die es geschrieben hat.

194 Zach Bryan, „Something in the Orange" (2022) Anstatt nach Nashville zu ziehen und in Bars zu spielen, bis er eine Chance hatte, ging Zach Bryan zur Navy und nutzte seine freien Stunden in seiner Kaserne, um Songs zu schreiben und sie auf YouTube zu veröffentlichen. Nach seiner ehrenvollen Entlassung und einem Major-Label-Deal veröffentlichte Bryan „Something in the Orange" als erste Single aus seinem 2022 erschienenen Album American Heartbreak. Bryan besinnt sich auf das, was ihn auszeichnet: eine schlichte Instrumentierung, die Raum für seine poetischen Texte lässt, die er mit eindringlicher, klarer Stimme vorträgt. Bryan hat bewiesen, dass ungeschminkte Authentizität in den 2020er Jahren Arenen füllen kann, und das hat ihn zu einem der größten Acts aller Genres gemacht.

193 The Oak Ridge Boys, „Elvira" (1981) Die Oak Ridge Boys hatten ihre Anfänge in den 1940er Jahren, als sie in Knoxville, Tennessee, als Oak Ridge Quintet Gospel sangen, und sie hielten die Tradition der klassischen Gesangsgruppen am Leben, als sie in den glatten 1970er und 1980er Jahren zum Country übergingen. Der lässig-scharfe Look und die ebenso geschmeidige musikalische Einstellung der Oaks machten ihnen den Übergang leicht, einschließlich ihrer Auftritte bei Liedern anderer Künstler (wie ihre wunderschöne, zurückhaltende Interpretation von Paul Simons „Slip Slidin' Away"). Ihr größter Pop-Moment war „Elvira" mit seiner fröhlichen Gangart, den Bläsern und der zum Mitsingen einladenden Hook „Giddy up, um-poppa-um-poppa, mow, mow", vorgetragen von dem aus Camden, New Jersey, stammenden Richard Sterban am tiefen Bass.

192 Beyoncé, „Texas Hold 'Em" (2024) Beyoncés „Texas Hold 'Em" wurde zwar erst im Februar 2024 veröffentlicht, hat aber schon jetzt für Furore gesorgt: Es ist das erste Album einer schwarzen Frau, das sich an die Spitze der Billboard Hot Country Songs Chart gesetzt hat. Wird es sich auch in anderer Hinsicht als folgenreich erweisen und endlich zur Integration des Country-Radios beitragen? Wird es ein Line-Dance-Revival inspirieren oder eine Gegenreaktion der Traditionalisten auslösen? Vielleicht auch alles davon? Wir werden sehen. Was wir jetzt schon wissen, ist, dass von Rhiannon Giddens' eröffnendem Banjo-Lick über den Bareback-Western-Beat bis hin zu den fünf Trommeln suggerierenden Whistle-Breakdowns dieser „real-life Boogie and ... Hoedown" ein Country-Knaller des 21. Jahrhunderts ist.

191 Johnny Rodriguez, „Ridin Als erster Country-Star mexikanisch-amerikanischer Abstammung demonstrierte Johnny Rodriguez die Vielseitigkeit des Genres, indem er seine Aufnahmen auf Englisch und Spanisch sang. „In der mexikanischen Musik gibt es Geschichten, und die Country-Musik erzählt fast dasselbe, nur in verschiedenen Sprachen", sagte er in Ken Burns' Dokumentarfilm Country Music. Seine Single „Ridin' My Thumb to Mexico" von 1973 war in der Tat eine Geschichte, ein weinerlicher Song aus Rodriguez' Feder, in dem es darum geht, in ein anderes Land zu verschwinden, wenn die Welt einen am Boden hat - die Verlorenheit in seiner Stimme steht in fast krassem Widerspruch zur üppigen Produktion von Jerry Kennedy. Es wurde sein zweiter Nummer-eins-Hit, einer von mehreren, die Rodriguez in den Siebzigern hatte.

190 Ricky Skaggs, „Heartbroke" (1992) Der Songwriter Guy Clark hielt sein flottes „Heartbroke" für eine Art Chuck Berry-Song. Als Ricky Skaggs den Song 1982 für sein bahnbrechendes Bluegrass-Country-Album Highways & Heartaches aufnahm, gab der spätere Country Music Hall of Famer zu, dass er nicht wirklich verstand, worum es in dem Lied ging. Aber er wusste, wie er ihn verkaufen konnte. „Heartbroke" war die erste von drei Singles aus diesem Album, die die Country-Charts anführte, und wurde gleichzeitig von anderen Künstlern, darunter dem aufstrebenden George Strait, aufgenommen. Aber es war der aus Kentucky stammende Skaggs, der die lebendigste Version des Liedes lieferte, indem er Clarks Zeile „pride is a bitch and a bore when you're lonely" (Stolz ist eine Schlampe und ein Langweiler, wenn man einsam ist) ein wenig abwandelte, aber nichts von der überschwänglichen Freude des Liedes einbüßte.

189 Iris DeMent, „Let the Mystery Be" (1992) Die in Arkansas geborene und in Los Angeles aufgewachsene Iris DeMent hat eine Stimme mit einem vibrierenden Twang, der schnurrt und bockt, und ihr Songhandwerk ist immer voller Herz und irdischer Spiritualität geblieben. Dieser Song, der ihr herausragendes Debüt Infamous Angel von 1993 eröffnete, ist ein Lehrstück, in dem sie Ideen über Himmel, Fegefeuer und das Leben nach dem Tod abwägt und dann vernünftigerweise die Hände in den Schoß legt: „Niemand weiß es mit Sicherheit, und so ist es mir egal / Ich glaube, ich lasse das Geheimnis einfach sein". Damit begann eine wunderbar unkonventionelle Karriere, die von Gospel-Standards über Protestsongs bis hin zu einer von der russischen Dichterin Anna Akhmatova inspirierten LP (The Trackless Woods) reichte. „Let the Mystery Be" wurde zu einem eigenen Standard; eine aktuelle Coverversion wurde von Jeff Tweedy von Wilco auf seinem Starship Casual Substack veröffentlicht.

188 Luke Combs, „Beer Never Broke My Heart" (2019) Mit herzergreifenden Liedern über seine Frau und seine Kinder hat sich Luke Combs in den 2020er Jahren still und leise zum führenden Familienmenschen der Country-Musik entwickelt - aber verdammt, wenn er nicht auch noch ein hervorragendes Trinklied schreiben könnte. „Beer Never Broke My Heart", das 2019 veröffentlicht wurde, gehört dank Combs' cleverem, nachvollziehbarem Text und seiner heiseren Stimme ganz oben in den Kanon der Countrymusik. Die Art und Weise, wie er jede Phrase des Refrains mit einer schweren Pause unterstreicht - „Long neck! Eiskalt! Beer never broke my heart!" - hat genug Mitsing-Power, um dich durch eine Wand laufen zu lassen. Und seine gefühlvolle He

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 187 Turnpike Troubadours, „The Bird Hunters“ (2012) Die Turnpike Troubadours sind führend bei der Wiederbelebung des Red Dirt Country, einem Sound aus Oklahoma, der bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts zurückreicht. Folgerichtig handelt „The Bird Hunters“, einer der besten Songs, die aus dieser Tradition hervorgegangen sind, von der Heimkehr nach Ost-Oklahoma. „The Bird Hunters“ verbindet auf perfekte Weise traditionelles Geschichtenerzählen und traditionelle Instrumentierung mit modernem Southern Rock. Aber es ist die Geschichte von Evan Felker, die den Song so eindringlich macht - über einen Mann, der versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen, nachdem ein Umzug nach Tulsa nicht geklappt hat, und über einen Freund und einen Hund, die ihm helfen, sich zu erinnern, wer er ist. Es ist eine Geschichte, die man schon oft gehört hat, aber die Troubadours erzählen sie mit einer Detailgenauigkeit und einem Herz, wie es nur wenige andere Bands können.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 186 Johnny Lee, „Lookin’ for Love“ (1980) Eines Abends in den späten Siebzigern sprach Eagles-Manager Irving Azoff Johnny Lee an, der die Hausband in der Houstoner Bar Gilley’s leitete, und fragte ihn, ob er in einem Film singen wolle, an dem Azoff als Musikkoordinator beteiligt war. „Nun, die Leute haben mich die ganze Zeit verarscht“, sagte Lee später gegenüber Texas Monthly. „Also sagte ich: ’Ja, klar, sobald ich diese Wassermelone aufgegessen habe. Die Wette gilt.’“ Die Wette ging voll auf: Urban Cowboy mit John Travolta und Debra Winger in den Hauptrollen war ein Kassenschlager, ebenso wie der Soundtrack, angeführt von der sanften, von Lee gesungenen Single-Hymne „Lookin’ for Love“, die Gilley und ein anderer Musikkoordinator in einem Stapel von Demos gefunden hatten. „Ich konnte nicht glauben, dass ich es nicht selbst geschrieben hatte“, sagte Lee, „es war die Geschichte meines Lebens bis dahin.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 185 Keith Urban, „You’ll Think of Me“ (2004) Keith Urbans Album Golden Road aus dem Jahr 2002 zementierte seinen Status als äußerst talentierter Superstar mit Crossover-Potenzial. Auf der letzten und besten der vier Singles des Albums griff der gitarrenlastige Australier zu seiner Akustikgitarre und spielte eine herrlich bittere Trennungsballade ein. „Take your records, take your freedom / take your memories, I don’t need ’em“, singt er und tut sein Bestes, um weiterzukommen, aber aus Urbans schwermütigem Tonfall wird deutlich, dass er um sich schlägt, weil er auch Schmerzen hat. Der Song wurde 2004 als Single veröffentlicht, erreichte Platz eins und schaffte den Sprung in die Adult Contemporary und Adult Top 40, was Urban schließlich seinen ersten Grammy einbrachte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 184 Old Crow Medicine Show, „Wagon Wheel“ (2004) Old Crow Medicine Shows „Wagon Wheel“ gab es schon über 30 Jahre bevor die Band es aufnahm, und es existierte weitere 10 Jahre bevor es ein Hit wurde. Der Song war ursprünglich ein unbetitelter, unvollendeter Bob Dylan-Song aus den Soundtrack-Sessions zu Pat Garrett and Billy the Kid von 1973. Old Crow Medicine Show nahmen 2004 eine von der Geige beeinflusste Version auf und fügten ihren eigenen Text anstelle von Dylans genuscheltem Gesang hinzu. Neun Jahre später erreichte Darius Rucker mit seiner warmen Version des Liedes Platz eins der Billboard Hot Country Songs Charts. „Wir haben Dylan nie getroffen“, so Critter Fuqua von Old Crow, „aber der Song wurde technisch gesehen von Bob Dylan mitgeschrieben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 183 DeFord Bailey, „Pan-American Blues“ (1928) Kein Künstler hatte mehr Auftritte beim einflussreichen WSM Barn Dance im Country-Radio als der „Mundharmonika-Zauberer“ DeFord Bailey. Als Jugendlicher an Kinderlähmung erkrankt, nahm Bailey die Geräusche seiner Heimat Tennessee in sich auf - das Tuckern und Pfeifen von Zügen, das Heulen von Jagdhunden, die Rufe von Fuchsjägern, das Gackern von Hühnern - und zauberte sie auf seine Harp. „Pan-American Blues“, benannt nach dem Zug, der zwischen New Orleans und Cincinnati verkehrte, war ein dreiminütiges Stück Lokomotivkino, das den Brüdern Lumière würdig war. Als einer der ersten schwarzen Stars der Country-Musik war Bailey auch einer der ersten großen Stars einer beliebten neuen Radioshow namens Grand Ole Opry.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 182 Dierks Bentley, „I Hold On“ (2013) Irgendwann Mitte der Neunzigerjahre fuhren Dierks Bentley und sein Vater mit einem alternden Chevrolet-Pickup quer durchs Land von Arizona nach Nashville. Im Jahr 2012, als Bentley bereits ein Star geworden war, starb sein Vater. Man braucht diesen Kontext nicht unbedingt, um seine robuste, entschlossene Single „I Hold On“ aus dem Jahr 2013 zu schätzen, aber wenn man ihn kennt, trifft die erste Strophe, in der es darum geht, warum er immer noch mit dem Pickup fährt, umso mehr ins Schwarze. Der Song erschien auf Bentleys siebtem Album Riser, einem Meilenstein, der als einer seiner besten gilt. Und obwohl ihm nicht der gleiche rasante Aufstieg vergönnt war wie einigen seiner stadionfüllenden Kollegen, zeigen Songs wie dieser, dass Bentley noch lange nach dem Verblassen dieser anderen Stars da sein wird.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 181 Sons of the Pioneers, „Tumbling Tumbleweeds“ (1934) Frühe Aufnahmen der Sons of the Pioneers - der Gesangsgruppe, die Roy Rogers anführte, bevor er an der Seite seiner Frau und Co-Star Dale Evans zum „König der Cowboys“ in Hollywood wurde - hatten dank des mitreißenden Zusammenspiels von Rogers’ Stimme mit Bob Nolan und Tim Spencer eine unheimliche Qualität. „Tumbling Tumbleweeds“, das während der ersten Aufnahmesession der Sons aufgenommen wurde, beschwört mit seinen schwungvollen Harmonien und der großzügigen Geige einen weiten Himmel herauf, doch die schwärmerische Qualität des Textes täuscht über die Zeit hinweg, in der er geschrieben wurde: Dieser seltsam sanguinische Song über die Freuden des Landstreichertums wurde in der Zeit der Großen Depression aufgenommen. Nichtsdestotrotz ist es auch skurril - während sie reisen, verpflichten sich die Tumbleweeds des Titels „ihre Liebe zum Boden“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 180 Mary Gauthier, „Mercy Now“ (2005) Das charakteristische Lied der Südstaaten-Panorama-Malerin Mary Gauthier ist ein Plädoyer für Mitgefühl, das vom Persönlichen zum Universellen und wieder zurück führt, ein existenzieller Schrei, der „Mercy Now“ für ihren sterbenden Vater, unser kämpfendes Imperium, unseren zerbrechlichen Planeten und schließlich uns selbst fordert. Sie begann das Lied zu schreiben, nachdem sie ihren Vater besucht hatte, der nach einem Autounfall mit Alzheimer-ähnlichen Symptomen im Krankenhaus lag. Inspiriert von den sich wiederholenden Zeilen des Liedes „Changed the Locks“ von Lucinda Williams aus dem Jahr 1988 und der sich entwickelnden Landschaft des Amerikas nach dem 11. September beschloss sie, in ihren Worten, „die Kamera zurück zu drehen“. Jahre später würde der Rolling Stone „Mercy Now“ zu einem der 40 traurigsten Country-Songs aller Zeiten küren. „Ich fühle mich geehrt“, sagte Gauthier, „aber ’Mercy Now’ ist nicht traurig, es ist real.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 179 Vern Gosdin, „Chiseled in Stone“ (1988) Tammy Wynette beschrieb Vern Gosdin einmal als „den einzigen anderen Sänger, der George Jones das Wasser reichen kann“. Die berührendste Hit-Single des Country-Traditionalisten und der CMA-Song des Jahres 1989 bestätigt diesen Status mit Sicherheit. Der von Gosdin gemeinsam mit Max D. Barnes geschrieben hat, ist „Chiseled in Stone“ eine klassische Bar-Ballade, in der eine beiläufige Konversation in tiefes Nachdenken und dann in unerbittlichen Herzschmerz übergeht. Gosdins größte Begabung besteht darin, dass er jede dieser emotionalen Phasen mit der gleichen Ernsthaftigkeit vermitteln kann, ohne auch nur ein einziges Mal ins Rührselige abzudriften, selbst wenn es klar ist, dass er mit jemandem spricht, dessen verheerende Lebenserfahrung seine eigene im Vergleich dazu verblassen lassen wird.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 178 Tyler Childers, „Long Violent History“ (2020) Die Ermordung von George Floyd durch die Polizei im Jahr 2020 hat Amerika erschüttert, selbst die oft rechtslastige Welt der Country-Musik. Nur wenige Künstler, egal welchen Genres, haben sich so intensiv mit dem Rassismus in Amerika auseinandergesetzt wie Tyler Childers auf dem Titeltrack seines dritten Studioalbums, einer hauptsächlich instrumentalen Platte mit gemeinfreien Fiddle-Melodien, die sich zu einer starken Botschaft aufbaut. Im letzten Stück des Albums, „Long Violent History“, dem einzigen Song auf der LP mit Text, nimmt Childers kein Blatt vor den Mund. In Anbetracht seiner Stellung als „weißer Junge aus Hickman“ fordert er die Zuhörer auf, darüber nachzudenken, wie sie sich fühlen würden, wenn sie „just constantly worryin’ / Kickin’ and fightin’, beggin’ to breathe“ wären. Childers veröffentlichte den Song mit einer begleitenden Videobotschaft, in der er sich neben anderen herzzerreißenden Erklärungen „Gerechtigkeit für Breonna Taylor, eine Kentuckianerin“ wünscht, wie Childers selbst.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 177 Pam Tillis, „Maybe It Was Memphis“ (1991) Pam Tillis war einer der strahlendsten Stars des Country-Booms der 1990er Jahre, mit ihrer einzigartigen Mischung aus Twang, Frechheit und Soul. Das liegt ihr im Blut: Ihr Vater, Mel Tillis, war eine Nashville-Legende mit klassischen Hits wie „Midnight, the Blues, and Me“. (Bei seinem 1980er-Hit „Your Body Is an Outlaw“ sang sie als Backgroundsängerin mit.) Nach einer Phase als New-Wave-Pop-Sängerin in den Achtzigern wurde sie 1991 mit ihrem Erkennungslied „Maybe It Was Memphis“, einer dampfenden Ballade über eine Sommerromanze mit einem Jungen, der direkt aus einem Faulkner-Roman stammt, zum Country-Star. Zu ihren ikonischen Hits gehören „Put Yourself in My Place“, „Spilled Perfume“, „Mi Vida Loca (My Crazy Life)“ und ihr egypotologisches Honky-Tonk-Lamento „Cleopatra, Queen of Denial“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 176 Kathy Mattea, „Eighteen Wheels and a Dozen Roses“ (1988) Die meiste Zeit ihrer Geschichte wurde Country-Musik als Musik für Erwachsene angesehen. Kathy Mattea, eine Sängerin mit warmer Stimme, die in dem Jahrzehnt zwischen Anne Murray und Mary Chapin Carpenter dazu beitrug, den Folkie-Pop-Country im Radio am Leben zu erhalten, landete mit „Eighteen Wheels and a Dozen Roses“ den größten Hit ihrer Karriere. Charlie, ein Trucker, der endlich in den Ruhestand geht, ist auf dem Weg nach Hause zu seiner Frau mit dem Plan, seinen großen Truck gegen ein Wohnmobil einzutauschen und viel Freizeit zu haben. „Mit Stücken des alten Traums werden sie die alte Flamme entzünden“, singt Mattea mitfühlend und ohne einen Hauch von Herablassung. „Doin’ what they please.“ Das Leben beginnt mit der Pensionierung.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 175 Billy Strings, „Dust in a Baggie“ (2017) Es gibt viele selbsternannte Outlaw-Country-Künstler, deren Vorstrafenregister kürzer ist als das Gedächtnis eines Goldfisches, aber Bluegrass-Picker Billy Strings liefert auf „Dust in a Baggie“ die echte, gesetzesbrecherische Wahrheit. Es ist eine Geschichte über Methamphetamin-Abhängigkeit, die lose auf einem Freund der Familie basiert. Der unwiderstehliche Rave-Up wird von einem der schönsten und eingängigsten Refrainpaare der Country-Musik getragen: „I used my only phone call to contact my Daddy / I got 20 long years for some dust in a baggie.“ Glücklicherweise ist Strings selbst nicht im Knast gelandet, sondern hat die kalifornische Art der Nüchternheit gefunden und beibehalten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 174 Darius Rucker, „Don’t Think I Don’t Think About It“ (2008) Es war nicht selbstverständlich, dass Darius Rucker als Country-Künstler Erfolg haben würde, obwohl Hootie & the Blowfish mit ihrem melodischen Folk-Rock eine ganze Generation beeinflusst haben. Aber Ruckers Solodebüt von 2008 war ein unbestreitbarer Gewinner - eine erwachsene Country-Hymne, die zeigt, wie viele von uns noch Jahre nach einer Trennung eine Version von „Was wäre, wenn es anders gewesen wäre?“ „Don’t Think I Don’t Think About It“ landete auf Platz eins der Country-Charts und machte Rucker, der den Song mitgeschrieben hat, zum ersten schwarzen Künstler mit einem Nummer-eins-Hit seit Ray Charles im Duett mit Willie Nelson bei „Seven Spanish Angels“ im Jahr 1985.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 173 Jimmie Davis, „You Are My Sunshine“ (1940) George Jones bezeichnete es einmal als das perfekteste Lied, das je geschrieben wurde, und zusammen mit „Happy Birthday to You“ und „White Christmas“ gilt es als eines der bekanntesten Lieder der Welt. Es gibt zwar Hunderte von Versionen des Liedes, aber die beliebteste bleibt die Originalaufnahme von Jimmie Davis aus dem Jahr 1940. Mit einer ungeklärten Urheberschaft, die ebenso kompliziert ist wie sein trostloser Text, ist „Sunshine“ kaum so sonnig, wie sein Titel vermuten lässt. Davis’ eigene Geschichte ist ebenso komplex: Er leitete eine der ersten rassisch integrierten Bands in der Geschichte der Country-Musik, kandidierte aber später auf einer Plattform für Rassentrennung als Gouverneur von Louisiana mit zwei Amtszeiten. Die Popularität von „You Are My Sunshine“ ist jedoch völlig farbenblind geblieben, mit Hitversionen von Bing Crosby bis Aretha Franklin.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 172 Jo Dee Messina, „Heads Carolina, Tails California“ (1996) „Können wir ’Austin’ in ’Boston’ ändern?“ fragte Jo Dee Messina die Songschreiber Tim Nichols und Mark Sanders, bevor sie diesen Zusatz zu ihrem Debütalbum in letzter Minute aufnahm. „Denn ich habe wirklich Leute in Boston!“ Geboren in Framingham, Massachusetts, verbrachte Messina ihre ersten Jahre in Nashville als Barkeeperin und Teilnehmerin an Talentwettbewerben. „Heads Carolina, Tails California“ machte sie zum Star, wobei der Text eine dauerhafte Verschiebung in der Geografie der Country-Musik markiert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Kalifornien und die Carolinas die Zentren der Country-Produktion gewesen. Für Messina wie auch für zahllose Hörer, die das Genre in den neunziger Jahren für sich entdeckten, waren sie Zielorte, versprochene Länder mit Sonnenschein und Twang.