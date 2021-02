Green Day überraschend wieder zurück auf der Bühne

„Fired up to finally be back on stage!“, twitterten Green Day, um ihr Comeback ins Rampenlicht anzukündigen. Die Band wird Teil des NFL Honors Gig sein, einer Veranstaltung, die Lust machen soll auf die Mega-Show des anschließenden Super Bowl.

So wird auch am kommenden Sonntag vor dem Football-Spiel der Tampa Bay Buccaneers und der Kansas City Chiefs in den USA auf CBS übertragen.

„Wir freuen uns darauf, eine unvergessliche Show zu produzieren, die das Football-Spiel und seine größten Stars auf unterhaltsame Weise feiern wird“, hieß es von Seiten der NFL zu dem bereits zehnten jährlichen musikalischen Vorspiel zum Super Bowl.

The Weeknd in Halbzeitshow des Super Bowl

Die diesjährige Halbzeitshow des weltweit beliebten Sport-Events wird von The Weeknd bestritten, der das etwas mehr als zehnminütige Set auch komplett live im Stadion spielen wird.