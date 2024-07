CSD in Berlin 2024: Route, Zeiten, Motto, Wagen und Wetter

Alljährlich versammeln sich in Berlin Tausende von Menschen, um für mehr Sichtbarkeit für die LGBTQIA+-Community zu sorgen. Am 27. Juli findet nun der 46. CSD Berlin | Berlin Pride statt, bei der rund 500.000 Menschen erwartet werden. Unter dem Motto „Nur gemeinsam stark! – für Demokratie und Vielfalt!“ werden über 70 Wägen durch die Hauptstadt fahren. Wir haben alles, was man wissen muss, zusammengefasst.

Route

Am Samstag (27. Juli) wird der Vorstand des Berliner CSD e.V.s den CSD um 11:30 Uhr an der Leipziger Straße in Berlin-Mitte eröffnen. Eine halbe Stunde später startet die Demonstration von der Leipziger Straße/Ecke Spittelmarkt und zieht zunächst zum Bundesrat und Potsdamer Platz weiter. Anschließend geht es nach Schöneberg und dem Nollendorfplatz und später in Richtung Siegessäule und Straße des 17. Junis. Laut Plan wird der Zug dann gegen 15:30 Uhr am Brandenburger Tor enden, wo es abschließend noch zu Abschlusskundgebungen mit Redebeiträgen und musikalischen Aufführungen kommen wird. Voraussichtlich endet die Veranstaltung um Mitternacht.

Forderungen

Eigentlich hätte beim CSD 2024 der Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, die Eröffnungsrede halten sollen. Allerdings fällt diese nun doch aus. Für die Absage gibt verschiedene Gründe. Das CSD-Vorstandsmitglied Marcel Voges erklärte, dass Wegner die Rede abgesagt hätte. Allerdings habe der CSD-Verein auch kein Interesse mehr daran gehabt, da sie sich „unter diesen Rahmenbedingungen keine Eröffnungsrede von Wegner vorstellen können“. Wegner habe nämlich „nicht glaubhaft darstellen können, dass es entscheidende Fortschritte bezüglich unserer Forderungen gibt“, begründete Voges die Entscheidung.

Bei den Forderungen handelte es sich um ein 6-Punkte-Plan mit insgesamt sechs Kernforderungen, die die „Förderung“ der Community hätten unterstützen sollen. Auf der Webseite des Veranstalters heißt es, dass die Forderungen an die Berliner Landesregierung übermittelt wurden und man eine Frist bis zum 14. Juli für einen „konkreten und verbindlichen Plan“ zur Umsetzung gesetzt habe. Man behalte sich vor, „die Eröffnungsrede des Berliner CSD an eine andere Person als den regierenden Bürgermeister von Berlin zu vergeben“, falls die Frist nicht eingehalten wird, heißt es weiter. Eine Sprecherin der Staatskanzlei habe allerdings bei einem Gespräch mit den CSD-Aktivist:innen im Roten Rathaus mitgeteilt, dass Wegner trotzdem am CSD teilnehmen werde.

Teilnehmer:innen

CSD-Besucher:innen dürfen sich auch 2024 über diverse Wagen freuen, die das Publikum beim Laufen musikalisch begleiten werden. Der Berliner CSD e.V. wird den Anfang des Zuges machen, der von Eurowings als letztem Wagen geschlossen werden soll. Hier die vollständige Liste der Teilnehmer:innen:

Berliner CSD e.V. TIN Truck / Berliner CSD e.V. Evangelische Kirche in Berlin House of Pride / Ritter Butzke (Guerilla Production Berlin GmbH) dbPride und Vorspiel – Queerer Sportverein Berlin e.V. BVG-Regenbogennetzwerk BVG Inklusions-Fahrzeug gemeinsam mit dem Berliner CSD e.V. Berliner Aids-Hilfe e.V. + S-Queer (Berliner Sparkasse) queer*human Humanistischer Verband Berlin-Brandenburg KdöR Ärzte ohne Grenzen e.V. GEW Berlin History & Documentation e.V. BQueer – Stimme der LGBTQ*-Community in den Wissenschaften Förderverein Hauptstadt CSD e.V. bearnetworkberlin Amnesty International Deutschland e.V. Lebenshilfe gGmbH, queerhandicap e.V., impulsivebooking KiKu-Kinderhaus Kumasi e.V. Schwulenberatung Berlin Deutsche Aidshilfe e.V. Quarteera e.V. AWO Kreisverband Berlin Spree-Wuhle e.V. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Britische Botschaft / Die Botschaft ist Liebe Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg / AG Queerbeauftragte / Regenbogennetzwerk Rainbow Auswärtiges Amt / Botschaft Mexiko Tourspain Volt Deutschland Landesverband Berlin LSU Berlin Regenbogen-Netzwerk der Deutschen Rentenversicherung Bund SPDqueer Berlin Botschaft des Königreichs der Niederlande in Berlin Flaconi GmbH / Your flaconi Pride eBay BLEND – Bayer Diversity Gruppe Die Linke Berlin Mercedes-Benz Pride Be.queer bei Bertelsmann MagentaPride – Deutsche Telekom AG MagentaPride – Deutsche Telekom AG Mampe Spirituosen GmbH Home & Care Deloitte Globe Pride Initiative Pride@Henkel – Diversity, Equity & Inclusion We Drive Proud Pride@Durex Amazon Pride CE | Hewlett Packard Enterprise EY Unity Hotel Pullman Berlin Schweizerhof Siemens Energy queerseite / Axel Springer SE Diversity, Equity and Inclusion at commercetools LGBTQI + Zalando Lieferando Vattenfall Diverse Energy Netzwerk Siemens Pride Helios Klinikum Berlin-Buch für Out@Helios Sony Music Entertainment Germany GmbH Shine – We shine at PwC RainbowNet Allianz Pride TUI Love Happy EQUAL at McKinsey BEW Berliner Energie und Wärme AG IKEA Pride Fresh Pride Nie zu bunt – das queere Netzwerk der Edeka Minden-Hannover GLEAM – Global LGBTQIA+ Employees and Allies at Microsoft WVV-Gesundheitsnetzwerk | COMFORT Homecare Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Commerzbank AG railbow c/o Deutsche Bahn AG Eurowings

Wetter

Am Samstag (27. Juli) startet der Morgen erst mit wolkigen 23 Grad. Gegen Mittag steigt die Temperatur zwar auf 25 Grad, allerdings steigt auch die Regenwahrscheinlichkeit von 30 auf 90 Prozent. Abends kühlt es dann auf 19 Grad runter und es soll bis in die Nacht hinein leicht regnen.