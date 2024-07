Welche Zeilen müssen gesungen werden, um die Loyalität und Lautstärke seines Publikums zu testen? Für Billy Corgan scheint das klar. Die Zeilen gehen so: „Despite all my rage I am still just a rat in a cage / Despite all my rage I am still just a rat in a cage / Then someone will say what is lost can never be saved /Despite all my rage I am still just a rat in a cage“. Wer war nicht schonmal zornig, aber hat dafür kein Ventil gefunden?

Die berühmten Lyrics entstammen dem 1995er-Song „Bullet With Butterfly Wings“ der Smashing Pumpkins, veröffentlicht auf dem Album „Mellon Collie and the Infinite Sadness“. Und einer der größten Hits der Chicagoer Rock-Band, neben „Today“, „Disarm“ und „1979“.

Bei ihrem Konzert am 22. Juni in der Berliner Wuhlheide spielten Corgan und Kollegen das Lied natürlich auch. Vor rund 20.000 Leuten im ausverkauften Rund – sicher der größte Auftritt, den die Pumpkins hierzulande seit Gründung 1988 hatten (die Konzertreview samt bittersüßer Eindrücke lesen Sie hier).

Der Kameraschwenk von der Bühne ins Publikum offenbarte schiere Ekstase

Von der Hingabe seiner Berliner Fans war Corgan ziemlich geflasht. Das zeigte sich auch darin, dass die Band auf ihrem Instagram-Kanal gleich zwei Videos der singenden Meute veröffentlichte: „Zero“ und eben „Bullet With Butterfly Wings“. Der Kameraschwenk von der Bühne ins Publikum offenbarte schiere Ekstase. Fast einen Monat ist der Gig her, aber für Corgan unvergessen.

Nun stehen bald Konzerte in Südamerika an, und Billy Corgan setzt mit Berlin dafür die Messlatte. Er schreibt: „Latin and South America are you going to be louder than Berlin?“ – Latein- und Südamerika, werdet ihr lauter sein als Berlin?“. Denn dorthin geht es Ende des Jahres weiter mit der „The World is a Vampire“-Tour – erst nach den USA-Konzerten der Band, die Corgan anscheinend nicht auf dem Schirm hat.

Die Antworten folgten prompt: „The loudest fans are in Chile! 🇨🇱🇨🇱🇨🇱“, schreibt einer. „Als in Berlin lebender Chilene, der bei dieser Show war, GARANTIERT 🇨🇱 ist viel lauter und 10x mehr Spaß als Berlin.“ Einer schreibt ganz klipp und klar: „No Chile – no party“.

Nationalstolz wird mancherorts großgeschrieben: „IN CHILE LIEBEN WIR ROCK UND SIND VIEL LÄRTER ALS BERLIN UND JEDER ANDERE LAND IN EUROPA!! SEID IHR BEREIT? 😎 😎 😎 😎

Aber es posten nicht nur Chilenen zurück: „The loudest and best crowd is in ARGENTINA 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷❤️“, ist sich einer ganz sicher.

Werden wir je erfahren, ob die Argentinier und Chilenen Recht behalten? Aktuell sind für Lateinamerika nur zwei Termine bekannt: 01. November in Brasilia und 03. November in Sao Paulo. Beides nicht in Chile und Argentinien!