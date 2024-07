„Nichts auf dieser Welt ist umsonst“, sagt Jack White auf seinem neuen Album. Ob das nun metaphorisch gemeint ist oder nicht, White selbst hat bewiesen, dass es faktisch nicht stimmt. Wenn Sie am Freitag, den 19. Juli, in London, Nashville oder Detroit waren und Whites Third Man Records Shop besucht haben, war sein neuestes Werk tatsächlich kostenlos erhältlich, auf weißem Vinyl, das mit einem weiteren Kauf im Laden verschenkt wurde. Das ist die Jack White-typischste Art und Weise, die man sich für eine Überraschungsveröffentlichung vorstellen kann.

Das Album – das weder einen Titel noch eine Tracklist hat und als No Name bezeichnet wird – wird vielleicht irgendwann einmal normal veröffentlicht. (In der Zwischenzeit haben es die Leute gerippt und auf Youtube gestellt.) Sollte es nicht für die breite Masse zugänglich gemacht werden, würde das die White’sche Ironie nur noch verstärken, denn das hyperlokalisierte, unbetitelte Giveaway ist genau das, worauf viele Fans von dem manchmal liebenswerten, manchmal bedauernswert verschrobenen Künstler gewartet haben. Das Album ist einer der besten, lebhaftesten Garagen-Blues-Knaller, die er uns seit langem beschert hat, mit genau der richtigen Portion Exzentrik, die er einstreut.

„No Name“ vereint die beiden Seiten seiner Person – das Rockige und das Schräge – so flüssig wie nie zuvor

Das Frustrierendste an den jüngsten Solowerken von White ist, dass sie sich oft selbstbewusst und widersprüchlich anfühlten, selbst wenn seine Ideen irgendwie interessant waren. Die LP „Boarding House Reach“ aus dem Jahr 2018 präsentierte White auf dem Cover als glamourösen Gestaltwandler und Verbündeten der Transsexuellen – eine bewundernswerte Geste, aber die Musik im Inneren bestand aus einer Reihe von vage aus den Fugen geratenen Studioexperimenten. Im Jahr 2022 lieferte er das ebenso verwirrende „Fear of the Dawn“ ab, das sich anhörte, als würde ein Typ neue Geräte zu funky Beats ausprobieren. Später im selben Jahr folgte das bodenständigere „Entering Heaven Alive“, ein weitgehend akustisches Set, bei dem er plötzlich fast zu manieriert klang, nachdem er jahrelang zu schräg daherkam.

„No Name“ vereint die beiden Seiten seiner Person – das Rockige und das Schräge – so flüssig wie nie zuvor. Die ersten beiden Tracks (zur Erinnerung: es gibt keine Trackliste oder Songtitel!) sind im Grunde Rap-Rock, ein bisschen wie Rage Against the Machine, wenn deren Haupteinfluss grottiges Arena-Getöse aus den frühen Siebzigern wäre. Beim zweiten Song schlüpft White in die Rolle eines Hinterwäldler-Predigers und hält eine Predigt über Heuchelei, indem er brüllt: „Wenn du ein Cop bist, dann verhafte dich selbst“, bevor er sich fragt: „Wo ist all die Liebe hin?“ Der dritte Song beginnt verhalten und in Strophen, um dann in den dicksten, ekligsten Knall zu explodieren, den er seit 20 Jahren abgeliefert hat. Im weiteren Verlauf des Albums kramt White in seiner Willie Dixon-Tasche, seiner Jimmy-Page-Tasche, seiner Stooges-Tasche, seiner James Gang-Tasche und wandert vom Rust Belt über das Delta bis hin zu den düsteren englischen Mooren – alles vertraute Gegenden für White, wobei er die Songs prägnant, schwer und schlank hält. Er zweifelt nicht an sich selbst und versucht auch nicht, uns mit albernem Studiotrödel zu verwirren.

Bauen Sie eine Zeitmaschine, um sich in den Freitag zurückzuversetzen, buchen Sie einen Flug zu Third Man Records

Das Album hat auch einige alberne Momente, aber im Kontext des mehr oder weniger unerbittlichen Gitarrengrinds wirken sie wie Erinnerungen daran, wie gut Whites schräge Impulse funktionieren, wenn sie gemäßigt und gutmütig sind. Angetrieben von seinem mörderischen Slide-Gitarrenspiel bewegt sich der neunte Track zwischen einer Led-Zeppelin-III-Hommage und einer schrägen Pop-Neuheit, die mit einem wirklich witzigen Slapstick-Solo gekrönt wird. Das letzte Stück beginnt mit dem Klang von Kindern und Hunden, um dann ein an Black Sabbath angelehntes Bild der apokalyptischen persönlichen Abrechnung zu entkorken. Diesmal sieht die Endzeit aber eher wie eine Wiedergeburt aus. In einem Moment, der sich anfühlt wie eine unvorsichtige Schärfe, fragt White: „Was hat es für einen Sinn, frei zu sein, wenn ich ganz allein bin?“ Diese Frage hätte ein Leitmotiv für eine Musik sein können, die sich auf das Vergnügen der Menschen konzentriert, die jenseits von Jack Whites verrücktem Wissenschaftslabor existieren.

Also, bauen Sie eine Zeitmaschine, um sich in den Freitag zurückzuversetzen, buchen Sie einen Flug zu Third Man Records und kaufen Sie etwas, das Sie wahrscheinlich gar nicht so sehr wollen, um sich ein heißes Gratisexemplar eines der besten Rockalben des Jahres 2024 zu sichern.