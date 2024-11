Cure: „Songs of a Lost World“ digital mit 5 Bonussongs – für nur rund 7 Euro

The Cure werden ihrem Ruf als Anti-Abzocker des Musikgeschäfts wieder mal gerecht. Ab dem heutigen Donnerstag (07. November 2024) gibt es im Cure-Store das neue Album „Songs of a Lost World“ als Download. Inklusive fünf Live-Versionen von neuen Albumtracks: „Alone“, „And Nothing Is Forever“, „A Fragile Thing“, „I Can Never Say Goodbye“ und „Endsong“. Preis: nur 5,99 britische Pfund, also zirka sieben Euro.

Üblich wären Preise, die den Preisen physischer Tonträger nahekommen, also bis zu 20 Euro. Für sieben Euro jedenfalls bekäme man im iTunes-Store nur vier Lieder.

Aufgenommen wurden die Live-Bonusstücke im Shoreline Amphitheater im Mountain View, Kalifornien. Die Aufnahmen datieren auf 2023, also einer Zeit, als The Cure die neuen Stücke noch vor Publikum ausprobierten.

Tracklist „THE CURE SONGS OF A LOST WORLD (DELUXE) DIGITAL DOWNLOAD“

Alone

And Nothing Is Forever

A Fragile Thing

Warsong

Drone

I Can Never Say Goodbye

All I Ever Am

Endsong

Alone: Live @ Shoreline Amphitheater 2023

And Nothing Is Forever: Live @ Shoreline Amphitheater 2023

A Fragile Thing: Live @ Shoreline Amphitheater 2023

I Can Never Say Goodbye: Live @ Shoreline Amphitheater 2023

Endsong: Live @ Shoreline Amphitheater 2023

Robert Smith und die Preise

Verarschen lässt Robert Smith sich nicht, und dass die Fans verarscht werden, will er noch weniger. Bei der jüngsten Welttournee von The Cure diktierte er Ticketmaster quasi die Preise, und auch beim Merchandise (Tickets, T-Shirts, Poster) achtet er auf den Geldbeutel seiner Hörerinnen und Hörer. Die Kartenpreise für das Record-Release-Konzert im Londoner Troxy (01. November 2024) lagen bei rund 60 Euro, also absolut im verträglichen Maß. Wobei eines nicht vergessen werden sollte: Um in die Lostrommel für die begehrten rund 3.000 verfügbaren Tickets für das Clubkonzert im East End aufgenommen zu werden, musste vorab „Songs of a Lost World“ erworben werden.

So oder so: The Cure befinden sich mit Longplayer Nummer 14 auf dem Weg zu Nummer eins in den Charts des Vereinigten Königreichs.