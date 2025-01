The Cure: Robert Smith verlässt X / Twitter

Eine Begründung liefert er nicht. Aber das muss er wohl auch nicht. Wie so viele Künstler vor ihm, sogar Behörden und Ämter, hat Robert Smith den Abschied von X (ehemals Twitter) angekündigt. Sein Goodbye fällt mit der Amtsübernahme Donald Trumps zusammen. Dessen Einflüsterer Elon Musk ist, reichster Mensch der Welt – und Boss des Kurznachrichtendiensts.

„19TH JANUARY 2025. TIME TO GO. ANY OTHER ACCOUNT ON TWITTER CLAIMING TO BE ME IS A LIE. I MAY FROM TIME TO TIME BE HERE: https://bsky.app/profile/robert.thecure.com… OR HERE: https://instagram.com/robertsmith/ OR HERE: https://universeodon.com/@RobertSmith… OTHERWISE I WILL LIKELY BE OUTSIDE.“

Auf deutsch: „19. JANUAR 2025. ZEIT ZU GEHEN. JEDES ANDERE KONTO AUF TWITTER, DAS BEHAUPTET, ICH ZU SEIN, IST EINE LÜGE. ICH KANN VON ZEIT ZU ZEIT HIER SEIN: https://bsky.app/profile/robert.thecure.com… ODER HIER: https://instagram.com/robertsmith/ ODER HIER: https://universeodon.com/@RobertSmith… ANSONSTEN WERDE ICH WAHRSCHEINLICH DRAUSSEN SEIN. Glück auf… RSX“

Die Schreibweise in Komplett-Versalien haben wir gern übernommen. Die dadurch wie gehämmert wirkenden Botschaften des The-Cure-Sängers erscheinen dadurch angemessen emotional.

Seinen Fans und Followern auf X wird Robert Smith ziemlich sicher fehlen. Er schrieb tolle Postings. Seinen Konflikt mit dem Konzertkarten-Konzern Ticketmaster, den Kampf um billigere Tickets, trug er auf X aus. Mit Erfolg. Ebenso verkündete er auf X seine Maßnahmen gegen Viagogo, die für das Comeback-Konzert im Londoner Troxy (01. November 2025) mit Fantasiepreisen für Fantasietickets aufwarteten. Zuletzt empörte sich der 65-Jährige auf X über eine digitale Weihnachtskarte, die nur vier von sechs Cure-Mitgliedern abbildete.

Wer Robert Smith folgen möchte, kann das von nun an, wie oben angekündigt, auf Instagram Bluesky und Universeodon tun, ein Ableger von Mastodon. Wie er schreibt, sei er manchmal dort anzutreffen. Ansonsten „draußen“. Vielleicht ja bald auf Tournee?