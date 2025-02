Cyndi Lauper in Berlin: Hoffentlich läuft sie noch viele Jahre in der Sonne

Keine drei Minuten, dann ist klar, dass Cyndi Lauper der sympathischste Ü70-Popstar der Welt ist. Sie beginnt ihr Abschiedskonzert in der Berliner Uber-Arena mit „She Bop“, der fröhlichen Masturbations-Hymne, die 1983 ein Schock war und heute immer noch ein Riesenspaß ist. Danach schiebt sie gleich das Prince-Cover „When You Were Mine“ hinterher und „I Drove All Night“ – mit dem Hinweis, dass es ja kaum Songs gebe, in denen Frauen Auto fahren – dabei ist die Möglichkeit wegzufahren ja auch ein Symbol für Freiheit. Sie quäkt noch fast so großartig wie früher, auch wenn sie zwischendurch mal hüstelt. Mit Wanda Jacksons „Funnel Of Love“ erinnert Lauper an ihre Rockabilly-Vergangenheit, sie erzählt lange Geschichten aus ihrem Leben und spart auch die schwierigen Zeiten nicht aus. Am Ende läuft es natürlich auf die entscheidende Erkenntnis hinaus: Mach, was du willst!

Die bunte Show ist eine einzige Feier der Lebensfreude und Individualität, doch die Entertainerin hütet sich davor, überlebensgroß zu wirken – oder so, als hätte sie es allein geschafft. Immer wieder berichtet sie von den Leuten, die ihr beigestanden haben. Einer davon steht bei ihrer siebenköpfigen Band am Bass: William Wittman war schon bei ihrem Debütalbum dabei, vor 42 Jahren.

Natürlich endet es mit „Girls Just Want To Have Fun“

Sie sucht den direkten Kontakt zum Publikum, das erwartungsgemäß vor allem die Hits feiert: „Time After Time“, „Money Changes Everything“ und „True Colors“, da kann Lauper nichts falsch machen. Klar auch, wie es endet: mit „Girls Just Want To Have Fun“. Peaches kommt auf die Bühne und trägt auch eins der Polka-Dots-Kostüme, die Yayoi Kusama entworfen hat. Die 95-jährige Künstlerin ist erst im hohen Alter berühmt geworden – das sollte uns eine Lehre sein, sagt Cyndi. Es ist nie zu spät!

Es scheint wie ein Sinnbild ihres Lebens, dass Cyndi Lauper die seltsamsten Perücken und Kostüme trägt, aber vernünftige Schuhe. Hoffentlich läuft sie noch viele Jahre in der Sonne.

Die Setlist:

She Bop

When You Were Mine

I Drove All Night

Who Let In The Rain

Iko Iko

Funnel Of Love

Sally’s Pigeons

Sisters Of Avalon

Time After Time

Money Changes Everything

Zugabe: