D4vds Anhörung erneut um einen Monat verschoben, nachdem die Staatsanwaltschaft erschütternde Beweisbehauptungen veröffentlicht hatte

Der Platin-Künstler D4vd erschien am Dienstag in einem Gerichtssaal in Los Angeles und erlebte, wie seine bevorstehende Beweisanhörung in seinem Mordfall erneut um einen Monat – auf den 29. Juni – verschoben wurde.

Seine Verteidigung beantragte die Verschiebung, nachdem die Staatsanwaltschaft am 29. April eine erschütternde Beweisschrift veröffentlicht hatte, die erstmals ihre detaillierte Theorie darlegte, wie die Überreste der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez zerstückelt und stark verwest in seinem abgeschleppten Tesla landeten. Den Ermittlern zufolge soll der Musiker, bürgerlicher Name David Anthony Burke, Rivas in sein gemietetes Haus in Los Angeles gelockt, sie am 23. April 2025 erstochen, ihre Leiche mit einer Kettensäge zerstückelt und die Überreste monatelang versteckt haben.

Minuten bevor die brisante Einreichung vor zwei Wochen öffentlich wurde, erschien D4vd am 29. April vor Gericht und nickte zustimmend, als seine Anwältin Blair Berk erklärte, er gelte als „unschuldig“. Damals ließ seine Verteidigung verlauten, er wolle seine Voruntersuchung weiterhin beschleunigen. Berk kämpfte darum, die explosive Schrift unter Verschluss zu halten – ihr Team habe sie erst an jenem Morgen erhalten, und sie könnte einen künftigen Geschworenenpool beeinflussen. Der Richter lehnte den Antrag ab.

Neue Verzögerung im Mordfall

Am Dienstag erschien Burke erneut in einem orangefarbenen Gefängnisanzug und meldete sich nur zu Wort, um der neuen Verschiebung zuzustimmen, wie eine Gerichtsquelle gegenüber ROLLING STONE bestätigte. Die Anhörung war ursprünglich für den 26. Mai angesetzt. Burke muss nun am 17. Juni für eine weitere Statuskonferenz vor Gericht erscheinen.

Der Sänger von „Romantic Homicide“, inzwischen 21 Jahre alt, wurde im vergangenen Monat angeklagt und plädierte auf nicht schuldig in den Punkten Mord ersten Grades, fortgesetzter sexueller Missbrauch eines Kindes unter 14 Jahren sowie widerrechtliche Verstümmelung menschlicher Überreste. Die Staatsanwaltschaft ergänzte die Anklage um besondere Erschwerungsgründe: Mord an einem Zeugen, Mord aus finanziellem Interesse und Hinterhalt.

In ihrer neun Seiten umfassenden Beweisschrift behaupten die Staatsanwälte, Überwachungsvideos zeigten Burke, wie er am 29. Juli 2025 mit seinem Tesla fährt, das Fahrzeug in der Nähe seines Miethauses parkt und anschließend zu einer Konzerttournee aufbricht. Das Auto wurde später abgeschleppt und beschlagnahmt; am 8. September 2025 machten Ermittler den grausigen Fund von Rivas‘ Überresten.

Belastende Beweise und Vorwürfe

„Über mehrere Wochen oder möglicherweise Monate ließ der Angeklagte die Leiche des Opfers in seinem Tesla verwesen. Er belog Freunde, Geschäftspartner und andere Personen, die den starken Verwesungsgeruch in und um sein Haus und Fahrzeug bemerkten“, heißt es in der Schrift, die ROLLING STONE vorliegt.

Der Einreichung zufolge lernte Burke Rivas kennen, als sie erst 11 Jahre alt war, und begann eine sexuelle Beziehung mit ihr, als sie 13 wurde. Als Rivas‘ Familie sie als mögliche Ausreißerin meldete, fanden Behörden Burkes Nummer in ihren Telefondaten und unterrichteten ihn über ihr Alter. Burke habe Rivas danach „weiter nachgestellt“, so die Staatsanwaltschaft – er soll einem Klassenkameraden 1.000 Dollar gezahlt haben, damit dieser ihr heimlich ein Telefon übergab, über das sie in Kontakt bleiben konnten.

Wiederhergestellte Textnachrichten zwischen Burke und Rivas sollen Bezüge zu Sex, Schwangerschaft und Abtreibung enthalten. Die Staatsanwaltschaft gibt an, das Paar habe sich in der Nacht vor dem mutmaßlichen Mord gestritten – bevor Burke einem Uber-Fahrer bezahlt haben soll, Rivas von dem Haus ihrer Familie im mehr als eine Autostunde von Los Angeles entfernten Lake Elsinore zu seinem Miethaus in den Hollywood Hills zu bringen. Den Ermittlern zufolge tötete Burke Rivas kurz nach ihrer Ankunft, weil sie damit gedroht haben soll, Details des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs öffentlich zu machen.

Lebenslange Haft oder Todesstrafe möglich

„Da er wusste, dass er das Opfer zum Schweigen bringen musste, bevor es seine Musikkarriere ruinierte, wie es gedroht hatte, stach der Angeklagte das Opfer kurz nach ihrer Ankunft in seinem Haus mehrfach zu Tode und wartete, während sie verblutete“, heißt es in der Einreichung.

Die Staatsanwaltschaft behauptet weiter, Burke habe anschließend unter falschem Namen im Internet eine Schaufel, Kettensägen, einen Leichensack und ein blaues aufblasbares Planschbecken bestellt und diese Gegenstände genutzt, um Rivas in seiner Garage zu zerstückeln. Blutspuren in der Garage seines Miethauses stimmten mit Rivas überein; zudem soll er Personen belogen haben, die den Geruch ihrer verwesenden Überreste bemerkten.

Sollte Burke in allen Punkten verurteilt werden, drohen ihm lebenslange Haft ohne Möglichkeit der Bewährung oder die Todesstrafe.