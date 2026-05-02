Celeste Rivas‘ Familie dementiert Gerüchte über Schweigegeld von D4vd

D4vd soll laut Staatsanwaltschaft „letzter Fahrer“ des Tesla gewesen sein, bevor die Leiche des Mädchens im Kofferraum gefunden wurde

Die Familie von Celeste Rivas Hernandez befindet sich in einem „unvorstellbaren Schmerz“ und wehrt sich gegen Gerüchte, nachdem die Staatsanwaltschaft diese Woche in erschreckenden Details geschildert hat, wie die 14-jährige Kalifornierin von dem Platin-Künstler D4vd angeblich ermordet und zerstückelt wurde.

In einem Statement vom Freitag wies Celestes Vater Jesus Rivas die im Netz kursierenden Spekulationen entschieden zurück, wonach der Musiker der Familie Geld gezahlt habe, um ihr Vertrauen zu gewinnen oder sie zum Schweigen zu bringen.

„Ich hatte nie Kontakt mit diesem Mann, und wir haben kein Geld von ihm oder jemandem aus seiner Familie erhalten“, sagte Jesus in dem Statement, das Familienanwalt Patrick Steinfeld dem ROLLING STONE übermittelte.

Anwalt über den Schock der Familie

In seinem eigenen Statement erklärte Steinfeld, Celestes Eltern, ihr Bruder und ihre Schwester seien durch die Flut grausiger Details, die die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einem Gerichtsschriftsatz offenbart hatte, zutiefst erschüttert worden. In dem beunruhigenden Beweisdokument behaupten die Ankläger, D4vd – bürgerlicher Name David Anthony Burke – habe Celeste am 23. April 2025 in seinem gemieteten Haus in den Hollywood Hills erstochen, um die sexuelle Beziehung zu vertuschen, die er mit ihr aufgebaut hatte, als sie 13 und er bereits erwachsen war.

„Ich hatte die herzzerreißende Pflicht, der Familie Rivas Hernandez die entsetzlichen Vorwürfe mitzuteilen, die vor Gericht eingereicht wurden“, sagte Steinfeld. „Dass David Anthony Burke Celeste angeblich erstochen, ‚daneben gestanden habe, während sie verblutet ist‘, mit einer Kettensäge ihre Gliedmaßen abgetrennt und einen ‚Verbrennungskäfig‘ gekauft habe, mit dem Plan, ‚die Beweise einzuäschern‘.“

Diese Mitteilung zu machen sei „das Schwierigste gewesen, was ich in 37 Jahren als Anwalt tun musste“, sagte er. Obwohl er die Familie zunächst ermutigt habe, sich öffentlich zu äußern, nachdem Burke angeklagt worden und vor Gericht erschienen sei, hätten die „fast täglich ans Licht kommenden grausamen Details“ die Familie so tief „erschüttert“, dass sie nicht die Kraft aufbringen könnten, sich zu melden.

Keine Worte für den Schmerz

„Es gibt keine Worte, um den unbeschreiblichen Schmerz auszudrücken, den die Familie gerade durchlebt“, sagte er. „Sie haben noch immer Rechnungen zu bezahlen und gehen jeden Tag zur Arbeit. Alles, was sie wollen, ist Zeit zum Trauern und Heilen.“

Burke, inzwischen 21 Jahre alt, wurde vergangene Woche wegen Mordes ersten Grades, fortwährenden sexuellen Missbrauchs eines Kindes unter 14 Jahren und widerrechtlicher Verstümmelung menschlicher Überreste angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fügte besondere Erschwerungsgründe hinzu – Mord an einer Zeugin, Mord aus finanziellem Interesse und Mord aus dem Hinterhalt –, die ihn für die Todesstrafe qualifizieren. (Ob die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe tatsächlich anstrebt, ist noch nicht entschieden.) Er hat auf nicht schuldig plädiert.

Ein Richter in Los Angeles gestattete am Mittwoch die Veröffentlichung des Beweisdokuments, nachdem Burkes Verteidigerin Blair Berk argumentiert hatte, es sei so „vollständig einseitig“, dass es jeden potenziellen Jury-Pool für einen möglichen späteren Prozess befangen machen würde. Berk beantragte, es unter Verschluss zu halten – der Richter lehnte den Antrag ab.

Überwachungsvideo und Teslafund

In dem neun Seiten langen Schriftsatz behaupten die Ankläger, Überwachungsvideo zeige Burke, wie er am 29. Juli 2025 mit seinem Tesla fuhr, das Fahrzeug in der Nähe seines Miethauses parkte und dann zu einer Konzerttournee aufbrach. Das Auto wurde später abgeschleppt und sichergestellt; am 8. September 2025 fanden Ermittler Rivas‘ zerstückelte, stark verweste Überreste im vorderen Kofferraum.

„Über mehrere Wochen, möglicherweise Monate, ließ der Angeklagte die Leiche des Opfers in seinem Tesla verwesen. Er belog Freunde, Geschäftspartner und andere, die den starken Verwesungsgeruch in und um sein Zuhause und sein Fahrzeug bemerkten“, heißt es in dem Dokument.

Dem Schriftsatz zufolge lernte Burke Rivas kennen, als sie elf Jahre alt war. Als ihre Familie sie später als vermisst meldete, fanden Behörden Burkes Nummer in ihren Telefonaufzeichnungen und unterrichteten ihn über ihr Alter. Burke habe Rivas danach „weiterhin nachgestellt“, so die Staatsanwaltschaft – er soll einem Mitschüler 1.000 Dollar bezahlt haben, damit dieser ihr heimlich ein Telefon überbrachte, über das sie in Kontakt bleiben konnten.

Textnachrichten als Beweise

Sichergestellte Textnachrichten zwischen Burke und Rivas sollen Bezüge zu Sex, Schwangerschaft und Abtreibung enthalten. Die Staatsanwaltschaft erklärt, das Paar habe sich in der Nacht vor dem angeblichen Mord gestritten, bevor Burke einem Uber-Fahrer bezahlt haben soll, Rivas von ihrem Zuhause mehr als eine Stunde außerhalb von Los Angeles, in Lake Elsinore, zu seinem Miethaus in den Hollywood Hills zu bringen. Kurz nach ihrer Ankunft soll er sie getötet haben.

„In dem Wissen, dass er das Opfer zum Schweigen bringen musste, bevor sie seine Musikkarriere ruinierte, wie sie gedroht hatte, erstach der Angeklagte das Opfer sehr bald nach ihrer Ankunft in seinem Haus mehrfach und stand daneben, während sie verblutet ist“, heißt es in dem Dokument.

Die Staatsanwaltschaft behauptet weiter, Burke habe anschließend unter einem falschen Namen online eine Schaufel, Kettensägen, einen Leichensack und ein blaues aufblasbares Planschbecken bestellt und diese Gegenstände benutzt, um Rivas in seiner Garage zu zerstückeln. Blutspuren in der Garage seines Miethauses stimmten mit Celestes DNA überein; er soll Menschen, die den Verwesungsgeruch wahrnahmen, belogen haben.

Lebenslang oder Todesstrafe

„Über mehrere Wochen, möglicherweise Monate, ließ der Angeklagte die Leiche des Opfers in seinem Tesla verwesen. Er belog Freunde, Geschäftspartner und andere, die den starken Verwesungsgeruch in und um sein Zuhause und sein Fahrzeug bemerkten“, heißt es in dem brisanten Beweisdokument, das dem ROLLING STONE vorliegt.

Sollte Burke in allen Punkten verurteilt werden, drohen ihm lebenslange Haft ohne Möglichkeit der Bewährung oder die Todesstrafe.