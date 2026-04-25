D4vd still vom Label gefeuert – von Streaming-Plattformen entfernt

Interscope Records hat sich Ende letzten Jahres still und leise von D4vd getrennt. Im Zuge der Verhaftung des Sängers wegen des Mordes an Celeste Rivas Hernandez hat Universal Music Group einigen seiner Koop-Partner geholfen, ihre gemeinsamen Songs von Streaming-Plattformen zu entfernen – das hat ROLLING STONE erfahren.

Der Sänger von „Romantic Homicide“, bürgerlich David Anthony Burke, wurde am Montag wegen Mordes ersten Grades an der 14-jährigen Hernandez angeklagt. Die beiden sollen eine Beziehung geführt haben; die zerstückelte und stark verweste Leiche des Teenagers wurde im vergangenen September in Burkes Tesla entdeckt. Zuletzt war Hernandez Ende April lebend gesehen worden, als sie Burkes Haus in Los Angeles betrat.

Burke, 21, plädierte auf nicht schuldig. Seine Anwälte erklärten, ihr Mandant habe „Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet und sei nicht die Ursache ihres Todes gewesen“.

Aufstieg und Fall

Bis zur Entdeckung von Hernandez‘ Leiche befand sich Burkes Karriere im Aufwind. Als Overnight-Success hatte ihn seine Leidenschaft für das Videospiel Fortnite dazu gebracht, Musik in seinem Schlafzimmerschrank aufzunehmen. Bis 2022 gingen seine Songs „Romantic Homicide“ und „Here With Me“ auf TikTok viral und brachten ihm einen Plattenvertrag bei Darkroom Records unter dem Dach von Interscope/UMG ein. Burke veröffentlichte seine Debüt-EP „Petals to Thorns“ im Mai 2023 und sein erstes Studioalbum „Withered“ im April 2025.

Nachdem die Polizei Burke als Verdächtigen ins Visier genommen hatte, trennte sich das Label irgendwann im Laufe des vergangenen Jahres geräuschlos von ihm. (ROLLING STONE erfuhr, dass UMG weder Eigentumsrechte noch Urheberrechte an Burkes Musik besitzt, da sein Vertrag als Lizenzvereinbarung strukturiert war. Seine Musik auf Streaming-Plattformen wird nun unter D4VD ENT., LLC geführt.)

Künstler, die mit Burke zusammengearbeitet haben, begannen damit, ihre gemeinsamen Songs von den Plattformen zu nehmen. Kali Uchis war eine der Ersten und zog den gemeinsamen Track „Crashing“ zurück; ihr folgten später Holly Humberstone, Laufey und Damiano David. ROLLING STONE erfuhr, dass UMG diesen Prozess für einige Künstler mitorganisiert hat.

Petition gegen Streaming-Plattformen

Streaming-Dienste wie Spotify und Apple Music sehen sich nun mit Forderungen konfrontiert, Burkes Musik vollständig von ihren Plattformen zu entfernen. Die Musik-Interessengruppe Industry Blackout hat zu diesem Zweck eine Petition gestartet. „Die Musikindustrie trägt eine Verantwortung, die über das Kommerzielle hinausgeht. Wenn ein Künstler wegen des sexuellen Missbrauchs und Mordes an einem Minderjährigen angeklagt wurde – an einem Kind, das durch seine Musik und sein öffentliches Auftreten in seine Nähe geraten ist –, dann ist es eine Entscheidung, sein Katalog weiterhin zu streamen, zu bewerben und davon zu profitieren. Und keine neutrale“, schrieb die Gruppe in einer Erklärung auf ihrer Change.org-Petition.

Vertreter von Spotify, Apple Music und YouTube reagierten nicht auf die Anfrage von ROLLING STONE, ob die Unternehmen erwägen, Burkes Musik zu entfernen.