D4vd jetzt Mordverdächtiger in Todesermittlung um Teenagerin

Der Sänger D4vd wird nun als Verdächtiger im Todesfall der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez identifiziert, deren verweste Überreste im Kofferraum eines Tesla gefunden wurden, der auf seinen Namen registriert ist, wie NBC News und ABC berichten.

NBC News zitierte eine Quelle beim Los Angeles Police Department mit direktem Wissen über die Ermittlungen und erklärte, dass D4vd – bürgerlicher Name David Anthony Burke – bisher keiner Straftat angeklagt wurde. Es gab bislang keine Festnahmen, und die Ermittlungen laufen, so ABC.

Ein Vertreter von D4vd reagierte nicht umgehend auf die Anfrage von ROLLING STONE nach einem Kommentar.

Ermittlungen und aktueller Stand

Burke befand sich außerhalb des Bundesstaats auf einer nationalen Konzerttournee, als am 8. September bekannt wurde, dass menschliche Überreste aus seinem Tesla geborgen worden waren. Der Körper von Rivas Hernandez wurde entdeckt, nachdem Mitarbeiter eines Abschlepphofes in Hollywood gemeldet hatten, dass das Fahrzeug einen „starken Gestank verströme und Fliegen anziehe“, so eine Durchsuchungsbefehl-Eidesstattliche Erklärung, die ROLLING STONE vorliegt.

Rivas Hernandez, die am Tag vor der Entdeckung 15 Jahre alt geworden wäre, war laut Online-Vermisstenanzeigen im Jahr 2024 mehrfach als vermisst gemeldet worden. Die Mutter des Teenagers sagte TMZ zufolge, ihre Tochter habe einen „Freund“ namens David gehabt; Fotos und Videos, die angeblich Rivas Hernandez und Burke in enger Nähe zeigen, kursieren in sozialen Medien.

Der beschlagnahmte Tesla war aus einem wohlhabenden Gebiet in den Hollywood Hills abgeschleppt worden. Anwohner hatten ROLLING STONE zuvor berichtet, dass das Auto an verschiedenen Stellen der Nachbarschaft gesehen worden sei. Quellen in der Nachbarschaft sagten, das Fahrzeug habe mindestens drei Wochen dort gestanden, bevor es schließlich abgeschleppt wurde.

Hintergrund zu Rivas Hernandez

Nachdem Rivas Hernandez identifiziert worden war, durchsuchten Strafverfolgungsbehörden ein Haus in der Doheny Place, eine Straße entfernt von dem Ort, an dem das Auto abgeschleppt wurde. Der Hausbesitzer bestätigte später gegenüber ROLLING STONE, dass das Anwesen im Februar 2024 an Burkes Manager Josh Marshall vermietet worden sei.

Burke, 20, hat sich öffentlich nicht zum Tod des Teenagers geäußert. Einen Tag nach der Entdeckung der Überreste von Rivas Hernandez trat der Platin-Sänger bei einer Show in Minneapolis auf. Der Rest seiner Tour wurde später abgesagt, und die Modemarken Crocs und Hollister zogen eine Kampagne zurück, in der Burke eine gemeinsame Kollektion der populären Marken modelte.