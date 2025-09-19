D4vd: Deluxe-Album und Tour nach Tattoo-Leak abgesagt – Ermittlungen nach Leichenfund in Tesla dauern an

Die Deluxe-Edition von D4vds Debütalbum „Withered“ erschien nicht wie geplant. Und auch die verbleibenden Termine seiner Nordamerika-Tour wurden gestrichen. Grund ist die laufende Untersuchung im Zusammenhang mit der verwesten Leiche einer vermissten Teenagerin, die im Kofferraum eines auf den Musiker registrierten Teslas entdeckt wurde.

Tour-Absage und gestrichene Events

Die erweiterte Ausgabe, „Withered: Marcescence“, sollte heute erscheinen, ist jedoch weder auf Spotify noch auf anderen Streamingdiensten verfügbar. Laut „TMZ“ habe D4vds Label Interscope (eine Tochter von Universal Music Group) die Veröffentlichung gestoppt und sämtliche Promotion-Aktivitäten auf Eis gelegt.

Weder D4vds noch Interscopes Vertreter reagierten bislang auf Anfragen. Wie „Variety“ berichtet, wurden zudem die letzten zwei Shows der Nordamerika-Tour abgesagt. Der Musiker hätte heute in San Francisco und am Samstag in Los Angeles auftreten sollen. Auch ein Event im Grammy Museum am 24. September wurde gestrichen.

„Withered“ war ursprünglich im April erschienen, erhielt gute Kritiken und erreichte Platz 13 der Billboard-200-Charts. Im August kündigte D4vd – bürgerlich David Anthony Burke – die Deluxe-Edition an. Laut einer Setlist, die er am 7. September (einen Tag vor dem Fund der Leiche) auf Instagram teilte, hätte das Album 15 neue Songs enthalten, mit Features von Hannah Bahng, Malcolm Todd, RealestK, Keshi und Julia Wolf.

„Kooperation“ mit den Behörden

„Jeder Song ausschließlich von mir auf meinem Handy geschrieben, Baby“, schrieb D4vd. „Dieses Projekt habe ich aus Leidenschaft zusammengestellt, damit die rohe emotionale Wucht meiner Musik erhalten bleibt. Danke an alle Freunde, die mit mir daran gearbeitet haben – ihr habt eure Parts abgeliefert.“

Laut einer früheren Mitteilung kooperiert Burke mit den Ermittlern. Er ist weder Verdächtiger noch wurde er offiziell einer Straftat beschuldigt.

Die Leiche war im Kofferraum des Teslas entdeckt worden, nachdem die Polizei wegen eines üblen Geruchs zu einem Abschlepphof in Hollywood gerufen wurde. Es dauerte eine Woche, bis die Gerichtsmediziner die Tote als die seit über einem Jahr vermisste 15-jährige Celeste Rivas identifizierten. Burke befand sich zum Zeitpunkt des Fundes auf Tour und spielte noch mehrere Shows, bevor er am Mittwoch das Konzert in Seattle absagte.

Ermittlungen in Hollywood Hills

Der Tesla war im wohlhabenden Bird-Streets-Viertel in den Hollywood Hills abgeschleppt worden. Nachbarn erklärten gegenüber ROLLING STONE, der Wagen sei zuvor an verschiedenen Stellen im Viertel gesehen worden. Schließlich wurde er von der Bluebird Avenue abgeschleppt, wo er mindestens drei Wochen gestanden haben soll.

Nachdem Rivas identifiziert worden war, durchsuchte die Polizei ein Haus in der Doheny Place, nur einen Block vom Abstellort des Autos entfernt. Die Beamten stellten mehrere Gegenstände sicher, darunter einen Computer. Der Hausbesitzer bestätigte später gegenüber ROLLING STONE, dass die Immobilie seit Februar 2024 an Burkes Manager Josh Marshall vermietet war.

Tattoos und Song-Leak heizen Spekulationen an

Die Identifizierung Rivas’ löste zahlreiche Spekulationen und Gerüchte aus – insbesondere über angebliche Verbindungen zu Burke. Ermittler stellten beim Fund ein markantes „Shh…“-Tattoo an einem ihrer Finger fest. TMZ veröffentlichte später ein Foto von Burke, auf dem er offenbar ein ähnliches Tattoo trägt. Außerdem kursiert inzwischen ein angeblich geleakter, bislang unveröffentlichter Song von D4vd mit dem Titel „Celeste“ im Netz.