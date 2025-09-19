Jetzt wird’s richtig eng für D4vd

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Der Musiker D4vd wohnte offenbar in der Villa in den Hollywood Hills, die die Polizei am Mittwoch durchsuchte. Der Einsatz stand im Zusammenhang mit der 15-jährigen Celeste Rivas, deren „stark verweste“ Leiche im Kofferraum des auf D4vd registrierten Tesla gefunden wurde, der nur zwei Blocks entfernt abgeschleppt worden war.

Ein Ermittler bestätigte ROLLING STONE, dass Beamte nach richterlichem Beschluss „Gegenstände sicherstellten“ in dem vier Schlafzimmer großen Haus an der Doheny Place. Hauseigentümer Mladen Trifunovic erklärte, er habe erst durch seinen Immobilienverwalter erfahren, dass D4vd, bürgerlich David Anthony Burke, dort lebte.

„Das kam für mich völlig überraschend. Ich erfuhr erst heute Morgen von der Polizeiaktion“, so Trifunovic. „Ich wusste nichts von D4vd, kannte ihn nicht und wusste nicht, dass er jemals in meinem Haus wohnte.“

Villa und Tesla

Trifunovic sagte, der Mietvertrag bestehe seit Februar 2024 mit Burkes Manager Josh Marshall. Das moderne Haus im noblen „Bird Streets“-Viertel nahe dem Sunset Boulevard kostet laut Apartments.com rund 13.999 Dollar Monatsmiete. Nur 150 Meter entfernt parkte Burkes Tesla seit Mai mehrfach an verschiedenen Stellen, bevor er am 5. September abgeschleppt wurde.

Dort entdeckten Mitarbeiter des Abschlepphofs die sterblichen Überreste von Celeste Rivas. Sie hatten wegen des starken Verwesungsgeruchs und der Fliegen Alarm geschlagen. Laut Ermittlungsakte war die 15-Jährige vermutlich wochenlang im Wagen gewesen.

Burke, 20, äußerte sich bisher nicht zum Tod des Mädchens. Am 9. September trat er wie geplant in Minneapolis auf und warf Labubu-Figuren ins Publikum. Auf Instagram postete er Fotos, die offenbar in der Villa aufgenommen wurden – etwa am Flügel vor großen Fenstern oder neben einer Skulptur in Form einer blutverschmierten „4“.

Identifizierung und Verbindungen

Die Gerichtsmedizin stellte fest, dass Rivas’ Körper so stark verwest war, dass weder Augenfarbe noch ethnische Herkunft bestimmt werden konnten. Ihr Gewicht wurde mit 32 Kilogramm angegeben. Die Todesursache ist noch „ungeklärt“.

Celestes Mutter berichtete TMZ, ihre Tochter habe zuletzt jemanden namens „David“ getroffen. Online-Fotos zeigen Burke mit einem Mädchen, das Celeste stark ähnelt. Auffällig: Beide trugen das gleiche „Shhh…“-Tattoo am rechten Zeigefinger. Burkes Anwalt reagierte nicht auf Anfragen.

Nachbarn hatten das Fahrzeug mit den texanischen Kennzeichen seit Monaten in der Gegend bemerkt. TMZ berichtete zuerst über die Verbindung des Hauses zu Burkes Manager.

Reaktionen und Karriere

Die Familie Rivas wollte nicht mit Medien sprechen. Eine Bekannte beschrieb Celeste als „lieb und fleißig“. Modefirmen wie Crocs und Hollister zogen indes ihre aktuelle Werbekampagne mit Burke zurück: „Wir beobachten die Situation und haben die Inhalte vorsorglich entfernt.“

Burke, in New York geboren, stieg 2022 mit den TikTok-Hits „Romantic Homicide“ und „Here With Me“ auf. 2023 erschien seine erste EP Petals to Thorns, im April 2025 folgte das Debütalbum Withered.