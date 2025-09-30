D4vd: Polizei gibt entscheidenden Auto-Hinweis

Die Polizei von Los Angeles bestätigte am Montag, dass der Tesla, der auf den Platin-Sänger D4vd registriert ist und in dessen Kofferraum die verwesten Überreste der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez gefunden wurden, mehrere Wochen an seinem letzten Standort geparkt war, bevor er Anfang dieses Monats abgeschleppt wurde. Das Update bestätigt einen Bericht vom 18. September im ROLLING STONE.

Polizei-Statement

Quellen aus dem gehobenen Birds-Streets-Viertel in den Hollywood Hills, wo das Auto zuletzt geparkt war, hatten Rolling Stone zuvor erzählt, dass der schwarze Tesla Model Y von 2023 mindestens drei Wochen lang unverändert auf der Bluebird Ave. stand, bevor er am 5. September abgeschleppt wurde. Zuvor sei das Auto gelegentlich bewegt worden und sei bereits im Mai auf einer nahegelegenen Straße gesehen worden.

„Das Fahrzeug war an dem Ort, von dem es abgeschleppt wurde, mehrere Wochen lang geparkt, sodass Frau Rivas Hernandez mehrere Wochen tot gewesen sein könnte, bevor ihre Leiche entdeckt wurde“, hieß es in der neuen Erklärung des Los Angeles Police Department (LAPD), die am Montagnachmittag veröffentlicht wurde. Das Department erklärte, seine Abteilung Raubüberfall-Mordermittlungen habe den Fall „gründlich untersucht“, warte aber auch auf eine offizielle Entscheidung über die Todesursache von Rivas. Obwohl viele im Internet spekulierten, das Mädchen müsse Opfer eines Mordes geworden sein, angesichts der Art, wie sie gefunden wurde, habe der Gerichtsmediziner die Möglichkeit eines Unfalls, wie eine Überdosis, oder eines Suizids noch nicht ausgeschlossen.

„Der Gerichtsmediziner des Los Angeles County hat die Todesursache oder -art von Frau Rivas Hernandez noch nicht festgestellt. Daher bleibt unklar, ob es über die Verheimlichung ihrer Leiche hinaus eine strafrechtliche Schuld gibt“, hieß es in der neuen Erklärung des LAPD vom Montag. „RHD untersucht jeden Aspekt dieses Falls gründlich, um die Wahrheit aufzudecken und Gerechtigkeit für Celeste Rivas Hernandez und ihre Familie zu suchen.“

Fund der Leiche

D4vd, geboren als David Burke, war außer Landes auf einer nationalen Konzerttournee, als am 8. September bekannt wurde, dass menschliche Überreste in seinem Tesla gefunden wurden. Rivas’ Leiche wurde entdeckt, nachdem Mitarbeiter des Abschlepphofs berichtet hatten, dass das Fahrzeug „einen üblen Geruch verströmte und Fliegen anzog“, wie aus einer eidesstattlichen Erklärung zum Durchsuchungsbefehl hervorgeht, die Rolling Stone erhalten hat.

Rivas, die einen Tag vor ihrer Entdeckung 15 Jahre alt geworden wäre, war laut Online-Vermisstenanzeigen von ihrer Familie im Jahr 2024 mehrfach als vermisst gemeldet worden. Die Familie hat auf Anfragen nach Kommentaren nicht reagiert, aber Rivas’ Mutter soll TMZ gesagt haben, ihre Tochter habe einen „Freund“ namens David gehabt. Fotos und Videos, die angeblich Rivas und Burke in enger Nähe zeigen, sind in den letzten Wochen in sozialen Medien aufgetaucht, doch die Polizei hat Burke oder irgendjemanden sonst nicht als Person von Interesse im Fall benannt. Burkes Anwalt hat auf mehrere Anfragen nach Kommentaren nicht reagiert.

Weitere Details

In einer weiteren Wendung hatte Rivas ein Tattoo am rechten Zeigefinger mit der Aufschrift „Shhh…“, wie der Gerichtsmediziner enthüllte, als er Rivas als Opfer im Tesla identifizierte. Burke scheint ein ähnliches Tattoo am selben Finger zu haben, wie ein im April von People veröffentlichtes Foto zeigt.

Die Polizei durchsuchte später ein gemietetes Haus in den Hollywood Hills, eineinhalb Blocks von dem Ort entfernt, an dem der Tesla abgeschleppt wurde. Der Hausbesitzer bestätigte gegenüber Rolling Stone, dass es an Burkes Manager vermietet war. Das Vier-Schlafzimmer-Haus war die Kulisse für Fotos und Inhalte, die Burke online veröffentlichte, und es scheint, dass er dort lebte, bevor er auf Tour ging.

In seinem ersten Interview mit den Medien nach der Durchsuchung sagte der Hausbesitzer, Mladen Trifunovic, Rolling Stone am 18. September, dass er keine Ahnung hatte, dass Burke auf dem Grundstück gelebt hatte, bis ihn sein Immobilienverwalter an diesem Tag informierte.

„Das kam für mich völlig überraschend. Ich habe erst heute Morgen von der Polizeipräsenz erfahren“, sagte Trifunovic damals. „Bis dahin hatte ich keine Ahnung, dass irgendetwas im Haus passiert war oder was mit D4vd und dem vermissten Mädchen los war. Ich kannte D4vd nicht und wusste nicht, dass er jemals in dem Haus gewohnt hatte.“

Mietverhältnis und Manager

Trifunovic sagte, sein Mietvertrag sei mit Burkes Manager Josh Marshall. Der Mietvertrag begann im Februar 2024, sagte er. Marshall hat auf Anfragen nach Kommentaren nicht reagiert.

Burke, 20, hat sich zum Tod des Mädchens öffentlich nicht geäußert. Einen Tag nach der grausigen Entdeckung von Rivas’ Überresten trat Burke bei einer Show in Minneapolis auf und warf Labubu-Spielzeuge ins Publikum. Der Rest seiner Tour wurde später abgesagt.

Identifizierung und Obduktion

Es dauerte mehr als eine Woche, bis die Ermittler Rivas als Opfer identifizierten. Ihr Körper war so „stark verwest“, dass das Büro des Gerichtsmediziners von Los Angeles County weder ihre Augenfarbe noch ihre Rasse feststellen konnte und ihr Gewicht mit 71 Pfund angab. „Sie scheint über einen längeren Zeitraum tot in dem Fahrzeug gewesen zu sein, bevor sie gefunden wurde“, erklärte das Büro des Gerichtsmediziners in einem Online-Bericht. Die Todesursache des Mädchens wird weiterhin als „offen“ geführt.

Als die Leiche zunächst entdeckt wurde, bestätigte eine Quelle aus den Strafverfolgungsbehörden, dass der Tesla auf Burke an einer Adresse in Hempstead, Texas, registriert war. Burke wurde über die Ermittlungen informiert und „kooperierte“ mit den Behörden, bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld des Sängers gegenüber ROLLING STONE.

Karriere und Folgen

Obwohl Burke bis zur Identifizierung von Rivas unbeeindruckt wirkte, zogen sich die Modefirmen Crocs und Hollister aus einer Kampagne zurück, die den Musiker bei der Präsentation einer Zusammenarbeit der beliebten Marken zeigte. „Wir sind uns dieser aktuellen Geschichte bewusst. Angesichts der aktuellen Situation haben wir Kampagneninhalte mit D4vd entfernt, während die Ermittlungen andauern“, erklärten die Marken in einer gemeinsamen Stellungnahme gegenüber Footwear News.

Burke, geboren in New York, erlangte erstmals Bekanntheit als Fortnite-Gamer und Musiker mit dem selbst produzierten Song „You and I“, der online veröffentlicht wurde. Er schaffte den Durchbruch in den Mainstream im Sommer 2022 mit den Hit-Singles „Romantic Homicide“ und „Here With Me“, die so viel Aufmerksamkeit auf TikTok erhielten, dass sie in die Billboard-Charts aufstiegen. Im Mai 2023 veröffentlichte er seine Debüt-EP Petals to Thorns. Sein Debütalbum Withered erschien im April 2025.