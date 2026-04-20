D4vd verhaftet nach siebenmonatigen Ermittlungen: Wie es dazu kam

Sieben Monate nachdem in einem beschlagnahmten Tesla eine stark verweste Leiche entdeckt worden war, rückten schwer bewaffnete Beamte der Polizei von Los Angeles auf ein Haus in den Hollywood Hills aus, um einen Verdächtigen festzunehmen. Der Platin-Sänger D4vd, Eigentümer des Teslas und seit Langem im Verdacht, mit dem mutmaßlichen Verbrechen in Verbindung zu stehen, wurde am Donnerstag kurz nach 16:30 Uhr Ortszeit in Gewahrsam genommen und wegen des Verdachts auf Mord an der 14-jährigen Celeste Rivas in die Kartei aufgenommen.

Die Festnahme des Sängers, der bürgerlich David Anthony Burke heißt, markiert so etwas wie den vorläufigen Höhepunkt einer der spektakulärsten und grauenhaftesten Hollywood-Geschichten der jüngeren Vergangenheit – möglicherweise erst die erste von vielen Phasen. In den Monaten seit dem Fund von Rivas‘ Leichnam herrschte bei den Behörden – dem LAPD, der Staatsanwaltschaft und dem Leichenbeschauer – nahezu vollständiges Schweigen. Gleichzeitig sorgte ein nicht abreißender Strom aus Informationen, Gerüchten und Spekulationen aus Boulevardmedien und Internet-Detektiven für Aufruhr.

Am Montag werden LAPD-Ermittler ihren Fall der Staatsanwaltschaft zur Prüfung einer Anklageerhebung vorlegen. Die Staatsanwälte sollen die Fakten und Beweise sichten und entscheiden, ob genug vorliegt, um Burke offiziell anzuklagen. „Wir werden am Montag ein Update geben, sobald eine Entscheidung über die Anklageerhebung getroffen wurde“, erklärte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend.

Burkes Anwälte weisen Vorwürfe zurück

Burkes Rechtsteam – angeführt von der renommierten Strafverteidigerin Blair Berk aus L.A. – bestritt, dass der Sänger ein Mörder sei. „Wir stellen klar: Die tatsächlichen Beweise in diesem Fall werden zeigen, dass David Burke Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet hat und nicht die Ursache ihres Todes war“, hieß es in einer Erklärung. „Es wurde weder von einer Grand Jury eine Anklageschrift zurückgegeben noch eine Strafanzeige eingereicht. David wurde lediglich unter Verdacht festgehalten. Wir werden Davids Unschuld mit allem Nachdruck verteidigen.“

Da offizielle Strafverfolgungsmaßnahmen möglicherweise unmittelbar bevorstehen, könnten schon bald viele weitere Details des Falls ans Licht kommen. Bis dahin: eine Chronologie all dessen, was bisher bekannt wurde – und wie es zu diesem Punkt kam.

8. September 2025

Die Leiche im Tesla

Kurz nach Mittag reagierte das LAPD auf einen Anruf aus einem Abschleppunternehmen in Hollywood, das einen „üblen Geruch“ aus einem beschlagnahmten Tesla gemeldet hatte. Als der vordere Kofferraum des Fahrzeugs geöffnet wurde, entdeckten Ermittler verweste menschliche Überreste in einem schwarzen Plastiksack. Zum Zeitpunkt des Funds konnte die Polizei keinerlei Angaben zur Identität des Opfers machen – weder wegen des Verwesungszustands der Leiche noch mangels jeglicher Ausweispapiere.

Was damals jedoch feststand: Das 2023er Tesla Model Y mit texanischen Kennzeichen war auf David Anthony Burke zugelassen. Burkes Vertreter, der sich gerade auf Tour befand, als die Leiche entdeckt wurde, gaben eine Erklärung ab, wonach er mit den Behörden „kooperiere“.

9. September

Einen Tag nach dem Fund veröffentlichte das Leichenbeschauamt des Countys L.A. eine Erklärung, in der das Opfer als weiblich mit welligem schwarzem Haar beschrieben wurde und der Zustand der Leiche als „stark verwest“ eingestuft wurde. Die Person sei „offenbar über einen längeren Zeitraum im Fahrzeug verstorben“.

Identifizierung des Opfers

Die Körpergröße des Opfers wurde mit 1,57 Meter angegeben; Augenfarbe, Alter und Ethnie ließen sich nicht bestimmen. Als Kleidung wurden ein Trägertop und schwarze Leggings beschrieben, dazu gelbe Metallohrstecker und ein gelbes Metallkettenarmband. Im Bericht fiel außerdem ein markantes Tattoo auf dem rechten Zeigefinger auf, das „Shhh…“ zeigte.

Noch am selben Abend trat Burke in Minneapolis auf. Fans veröffentlichten Videos, auf denen der Sänger Labubus ins Publikum warf und seinen Hit „Crashing“ mit Kali Uchis ankündigte. Auf die Todesermittlungen ging er während der Show nicht ein.

16. September

Kalifornische Behörden identifizierten das Opfer als Celeste Rivas, eine 15-Jährige aus Lake Elsinore, Kalifornien. Ihre Familie hatte sie im Vorjahr als vermisst gemeldet. Die Familie Rivas lehnte es ab, mit Reportern zu sprechen; TMZ berichtete damals jedoch, die Mutter habe erklärt, ihre Tochter habe vor ihrem Tod jemanden namens „David“ gedatet.

Trotz der Identifizierung nannten die Behörden keine bestätigte oder auch nur vermutete Todesursache. Das Leichenbeschauamt teilte mit, die Feststellung sei weiterhin „zurückgestellt“ – ausstehend weiterer Untersuchungen.

Mitte September bis Mitte November

Hausdurchsuchung und Gerüchteküche

Nach der Identifizierung von Rivas nahmen die Ermittlungen sowohl auf offizieller als auch auf inoffizieller Ebene rasch Fahrt auf. Die Polizei durchsuchte ein Haus in den Hollywood Hills in der Nähe des Fundorts des Teslas. Nach mehreren Stunden verließen die Beamten das Anwesen mit mehreren Gegenständen, darunter einem Computer. Im Anschluss bestätigte der Hauseigentümer Mladen Trifunovic gegenüber ROLLING STONE, dass er das Haus seit Februar 2024 an Burkes Manager vermietet hatte. Burkes Instagram-Account enthielt zudem mehrere Bilder aus dem Inneren des Hauses.

Neue Details tauchten auch zum Tesla auf, der aus dem wohlhabenden Bird-Streets-Viertel in den Hollywood Hills abgeschleppt worden war. Anwohner berichteten ROLLING STONE, das Fahrzeug sei seit mindestens Mai 2025 an verschiedenen Stellen im Viertel gesichtet worden. Die Stadt ließ den Wagen schließlich abschleppen, nachdem ein Bürger gemeldet hatte, er stehe seit mehr als 72 Stunden verlassen herum. (Einigen Quellen zufolge soll das Auto mindestens drei Wochen lang an seinem letzten Stellplatz gestanden haben.)

Unterdessen rankten sich Spekulationen und Gerüchte um Burkes angebliche Verbindung zu Rivas. TMZ veröffentlichte etwa ein Foto, das Burke in Lake Elsinore zeigte, unweit des Ortes, an dem Rivas vor ihrem Verschwinden gelebt hatte. Außerdem machte das Medium auf einen angeblich geleakten, unveröffentlichten D4vd-Song namens „Celeste“ aufmerksam, der im Netz kursierte. Und man fand ein Foto von Burke, auf dem er offenbar ein „Shhh…“-Tattoo an seinem Finger trägt – ähnlich dem von Rivas.

Behörden schweigen, Kampagnen werden gestrichen

Die Behörden hingegen hüllten sich in Schweigen. Ende September veröffentlichte das LAPD eine Erklärung, in der es das Fehlen von genannten Verdächtigen, Anklagen oder Verhaftungen begründete. Man wies darauf hin, dass der Leichenbeschauer noch immer nicht „die Todes- oder Todesursache“ von Rivas festgestellt habe, was technisch gesehen bedeute, dass noch „unklar“ sei, ob es „eine strafrechtliche Verantwortung jenseits der Vertuschung ihres Todes“ gebe.

Inmitten der Ermittlungen wurde eine geplante Deluxe-Edition von D4vds Debütalbum „Withered“ auf Eis gelegt und die letzten beiden Shows seiner Nordamerika-Tour wurden abgesagt. Burkes Kooperationen mit den Modemarken Crocs und Hollister wurden ebenfalls beendet.

18. November

Dem Sender NBC News und ABC bestätigten Quellen aus dem Umfeld der Ermittlungen, dass Burke als Verdächtiger im Tod von Rivas identifiziert worden sei. Es erfolgten weder Verhaftungen noch wurden Anklagen erhoben.

Ende November

Gerichtsdokumente enthüllen Mordermittlung

Während die Polizei öffentlich vermied, Rivas‘ Tod als Tötungsdelikt einzustufen, wurde der Fall in Gerichtsdokumenten eines LAPD-Ermittlers als „Mordermittlung“ bezeichnet. Joshua Byers machte diese Angaben in einer eidesstattlichen Erklärung, mit der er eine gerichtliche Verfügung beantragte, die den Leichenbeschauer daran hindern sollte, Rivas‘ Obduktionsergebnisse zu veröffentlichen. Der Richter gab dem Antrag statt – eine Entscheidung, über die das Büro des Leichenbeschauers in einer seltenen öffentlichen Stellungnahme seinen Unmut äußerte.

„Der Auftrag unserer Behörde ist volle Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, indem wir Informationen über unsere Fälle bereitstellen, die Menschen befähigen, lebensrettende Veränderungen herbeizuführen“, sagte Chefleichenbeschauer Dr. Odey Ukpo. „Seit ich die Behörde leite, arbeite ich daran, die Praxis der Verhängung von Sicherheitssperren auf Fälle des Leichenbeschauers allein auf Anfrage der Strafverfolgungsbehörden abzuschaffen. Diese Praxis ist in anderen Countys so gut wie unbekannt und hat sich im Rechtssystem nicht als wirksam erwiesen.“

Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichte die Polizei eine separate Erklärung, um „einige im Netz kursierende Falschinformationen zu entkräften“: die Behauptungen, Rivas‘ Leichnam sei eingefroren oder gekühlt worden, bevor er in den Tesla gebracht wurde, und sie sei enthauptet worden. Beide Behauptungen wiesen die Behörden zurück.

Santa-Barbara-Reise und versiegelte Obduktion

Sie bestätigten jedoch einen anderen Hinweis – eine angebliche Reise Burkes nach Santa Barbara –, der in einer Podcast-Episode mit TMZ-Gründer Harvey Levin und dem bekannten Strafverteidiger Mark Geragos diskutiert worden war. „Wir haben Beweise, dass D4vd im Frühjahr 2025 in die Region Santa Barbara gereist ist“, erklärte die Polizei. „Der Grund für diese Reise wird noch untersucht, und wir haben bislang keine Schlussfolgerungen über die Relevanz der Reise für diesen Fall gezogen.“

Die Polizei erklärte außerdem, sie habe die Versiegelung von Rivas‘ Obduktionsergebnissen beantragt, „um sicherzustellen, dass Ermittler der Robbery-Homicide Division wichtige Informationen über ihren Tod erfahren, bevor Medien und Öffentlichkeit davon erfahren. Die Verfügung wurde nicht beantragt, um die Transparenz zu untergraben.“

26. November

Die „Los Angeles Times“ bestätigte, dass die Staatsanwaltschaft des Countys L.A. dem Fall Rivas Beweise vor einer ermittelnden Grand Jury präsentiert hatte. Solche Ermittlungsgremien können zwar zur Vorladung von Zeugen, zur Beschaffung von Beweismitteln und zur Empfehlung von Anklagen genutzt werden, jedoch keine Anklageschrift zurückgeben.

26. Januar 2026

Verhaftungen im Umfeld Burkes

Einer von Burkes Freunden, der Influencer Neo Langston, wurde in Montana verhaftet und nach Los Angeles gebracht, nachdem er nicht zu einer Grand-Jury-Anhörung als Zeuge erschienen war. Langston wurde schließlich gegen eine Kaution von 60.000 Dollar freigelassen und erschien Berichten zufolge Anfang Februar vor der Grand Jury.

12. Februar

Das 1st District Court of Appeals in Texas wies drei Petitionen zurück, die von Burkes Vater, Mutter und Bruder eingereicht worden waren und in denen sie den Richter aufforderten, eine Entscheidung einer unteren Instanz aufzuheben, die die Familie – die in Texas lebt – verpflichtete, California-Grand-Jury-Vorladungen nachzukommen.

25. Februar

Nachdem die Familie Burke das Urteil des 1st District beim Texas Criminal Court of Appeals angefochten hatte, erwirkte sie einen Aufschub der ursprünglichen Entscheidung der unteren Instanz. (Stand Mitte April ist die Angelegenheit noch anhängig und die Vorladungen befinden sich weiterhin in der Schwebe, wie der Anwalt der Familie dem „Los Angeles Magazine“ mitteilte.)

26. Februar

Burke offiziell als Ziel der Grand Jury

Der Streit der Familie Burke um die Vorladungen führte zur Entsiegelung von Gerichtsakten, die Burke erstmals offiziell als „Ziel“ einer Grand-Jury-Untersuchung wegen des mutmaßlichen Mordes an Rivas identifizierten. Die Dokumente beschrieben Burke als jemanden, der „möglicherweise an der Begehung“ eines als „ein Anklagepunkt wegen Mordes“ bezeichneten Verbrechens beteiligt sei.

Die von ROLLING STONE eingesehenen Dokumente enthielten auch neue Details zum Zustand von Rivas‘ sterblichen Überresten – darunter, dass „Arme und Beine vom Körper abgetrennt worden waren“.

16. April

Burke wird verhaftet und wegen des Verdachts auf Mord an der 14-jährigen Celeste Rivas in die Kartei aufgenommen.