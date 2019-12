„Game of Thrones“: Das stellt Drogon mit der toten Daenerys an

Emilia Clarke kam gerade von der Schauspielschule und sollte in der ersten Staffel eine Nacktszene spielen. Als sie sich weigerte, entgegneten ihr Set-Kollegen, sie würde ihre Fans enttäuschen. Clarke antwortete „Fuck You“.

„Game of Thrones“-Star Emilia Clarke wurde gesagt, dass sie die Fans der Show „enttäuschen“ würde, wenn sie in der Serie keine weiteren Nacktszenen zeigen würde, wie die Schauspielerin nun verriet. „Sie schickten mir die Drehbücher und ich sagte: ,Oh, da ist der Haken!‘“, so die Britin. Clarke enthüllte auch, dass sie sich einmal weigerte, eine Nacktszene aufzuführen und denen, die ihr sagten, dass es Fans enttäuschen würde, „Fuck You“ sagte. Im Gespräch mit Dax Shepard in einem Podcast erzählte die Schauspielerin, wie unangenehm sie sich bei den „verflucht vielen Nacktszenen“ in der ersten Staffel der Show fühlte. https://www.youtube.com/watch?v=gcTkNV5Vg1E „Ich bin…