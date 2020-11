„Game of Thrones“: Iwan Rheon (Ramsay Bolton) bezeichnet Vergewaltigungsszene als schlimmsten Tag seiner Karriere

Nachdem George R.R. Martin bereits sein Missfallen über die Vergewaltigung von Daenerys in der „Game of Thrones“-Pilotfolge kundtat, hat der Autor nun ein weiteres Hühnchen mit den Serienmachern zu rupfen.

Laut James Hibberds kürzlich erschienenem Enthüllungswerk „Fire Cannot Kill a Dragon“ gab es neben Daenerys' Vergewaltigung in der „Game of Thrones“-Pilotfolge noch eine weitere Entscheidung der Serienmacher, mit der sich Autor George R.R. Martin so gar nicht anfreunden konnte: die Ehe zwischen Sansa Stark (Sophie Turner) und Tyrann Ramsay Bolton (Iwan Rheon) . Die von Petyr Baelish aka Kleinfinger (Aidan Gillen) initiierte Zweckehe, die mit einer Vergewaltigung in der Hochzeitsnacht beginnt, sorgte bereits bei ihrer Ausstrahlung unter Fans der Serie für Diskussionen. So stritt man sich unter anderem darüber, ob sich Kleinfinger über Ramsays sadistischen Charakter im Klaren gewesen sei,…