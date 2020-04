Foto: Getty Images, Karl Walter. All rights reserved.

Daft Punk werden für Horror-Meisterregisseur Dario Argento keinen Soundtrack schreiben, wie es unlängst hieß.

Das Electro-Duo habe keinen Vertrag unterschrieben oder auch nur Gespräche aufgenommen, um eine Filmmusik für Argentos kommenden Spielfilm „Dark Glasses“ (Occhiali Neri) zu produzieren, erklärten die Produzenten des Films.

Am Montag (27. April) kamen Berichte auf, dass der „Suspiria“-Regisseur gesagt habe, Daft Punk seien für das Projekt mit an Bord.

Haben die Produzenten Panik gekriegt? Keine Zusage von Daft Punk

Die Produzenten Conchita Airoldi von Urania Pictures und Brahim Chioua von Getaway Pictures verwiesen die Aussage ins Land der Träume und sagten nun, Argentos Worte spiegelten eher „einen Wunsch“ statt eine Bestätigung zu sein.

Das Statement im Wortlaut: „Urania Pictures und Getaway Films, die Produzenten von Dario Argentos ‚Dark Glasses‘, möchten auf die derzeit kursierenden Gerüchte reagieren, nachdem Argento in ‚La Repubblica‘ in einem Interview erklärt hatte, dass Daft Punk den Soundtrack seines neuen Films komponieren sollten. Diese Aussage spiegelt Argentos Wunsch wider, mit Daft Punk zusammenzuarbeiten, jedoch gab es zwischen beiden Parteien weder eine Vereinbarung noch Diskussionen. Der Film befindet sich derzeit in der Vorproduktion, und Darios Wunsch steht heute nicht auf der Tagesordnung.“

Argento hatte behauptet, die zwei Franzosen hätten ihn selbst gefragt, ob sie Songs besteuern dürften. „Sie verehren mich, sie kennen alle meine Werke“, teilte der 79-jährige der „Repubblica“ mit. „Sie hörten von französischen Freunden, dass ich den Film drehe und riefen an: ‚Wir wollen mit Dir zusammenarbeiten!‘“.

Argentos Tochter Asia wird die Hauptrolle in dem Film übernehmen, dessen Dreharbeiten eigentlich beginnen sollten, nun aber wegen der Corona-Krise verschoben werden. Aktueller Startschuss soll September 2020 sein.