Die 10 besten Bösewichte des Horrorfilms

10. Stark – The Dark Half. Stephen King hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er die Arbeit des "Night of the Living Dead"-Regisseurs verehrt; er widmete ihm sogar seinen Roman „Puls“. 1993 wagte sich George A. Romero an eine filmische Umsetzung von „Stark – The Dark Half“, und anders als im Fall von „Shining“ dürfte King keinen Moment enttäuscht gewesen sein. Heraus kam ein äußerst expliziter und stellenweise surrealer Horror-Thriller, der die autobiographische Böser-Zwilling-Geschichte bitterböse für die Leinwand adaptierte und sich an den Gore-Elementen der Vorlage austobte. Höhepunkt ist sicherlich der Sperlings-Angriff, mit dem Stark schließlich ins Jenseits befördert wird. Derzeit ist der Film allerdings nicht einmal auf DVD erhältlich. MV