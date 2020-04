Daft Punk sind zurück: „Occhiali Neri“-Soundtrack für Dario Argento

Mit „Music From and Inspired by 'Miles Davis: Birth of the Cool' – A Film By Stanley Nelson" erscheint im Februar der Soundtrack zu dem neuen Dokumentarfilm über den legendären Jazz-Trompeter. Wir verlosen den Score.

Miles Davis gehört zweifelsfrei zu den größten und einflussreichsten Jazz-Musikern, der Trompeter veröffentlichte mit Alben wie „Birth of the Cool“, „Kind of Blue“ oder „Bitches Brew“, Meilensteine des Genres, die auch über den Jazz hinaus die Musik verändert haben. Mit „Miles Davis: Birth of the Cool“ erschien Anfang des Jahres eine Dokumentation, die das Leben und die Kunst des Trompeters beleuchtet, unter der Regie von Stanley Nelson. Am 21. Februar erscheint der offizielle Soundtrack auf CD und digital, am 06. März zusätzlich noch in einer einmaligen Auflage auf LP. Auf „Music From and Inspired by 'Miles Davis: Birth of the Cool' –…