Daniel Radcliffe im Interview: „Ich bin ein Wrack, aber …“

Daniel Radcliffe vertrödelt seine Mittagspause von einer Broadway-Probe, doch er macht sich keine Sorgen, zu spät zu kommen. „Ich bin buchstäblich die einzige Person in diesem Stück“, sagt der 36-jährige Schauspieler in einem Telefonat aus Manhattans Theater District. „Sie können ohne mich nicht anfangen.“

Es ist der dritte Probentag für „Every Brilliant Thing“, das am 21. Februar beginnt, eine Ein-Mann-Show, in der Radcliffes Figur eine Liste von Gründen erstellt, warum das Leben lebenswert ist, um seiner suizidgefährdeten Mutter zu helfen.

Die Aufführung erfordert etwas Publikumsbeteiligung, was Radcliffe als „sehr außerhalb meiner Komfortzone“ bezeichnet. Was ihn nicht stört. „Nicht wirklich zu wissen, was passieren wird“, sagt er, „das ist für mich immer eine sehr verlockende Aussicht.“

Broadway und neue Projekte

Gleichzeitig spielt Radcliffe in einem sehr anderen Projekt die Hauptrolle: der NBC-Sitcom „The Fall and Rise of Reggie Dinkins“, in der er einen Filmemacher verkörpert, der versucht, einen in Ungnade gefallenen Footballstar, gespielt von Tracy Morgan, zu rehabilitieren. „Ich bin von Natur aus bei vielen Dingen pessimistisch, deshalb möchte ich mich nie zu sehr in ungezügelten Optimismus hineinlehnen“, sagt Radcliffe, „aber es wäre großartig, wenn diese Show ein paar Jahre laufen könnte. Das würde mich sehr glücklich machen.“

In einem Interview für die Last-Word-Kolumne von ROLLING STONE spricht Radcliffe über Höhepunkte seiner Karriere, den Wechsel von Drama zu Comedy, Monstertrucks und mehr.

Arbeit mit Tracy Morgan

Wie ist es, mit Tracy Morgan an „The Fall and Rise of Reggie Dinkins“ zu arbeiten?

Tracy, er ist einer der lustigsten Menschen auf dem Planeten. Jeden Tag wird man fünf der verrücktesten Dinge hören, die man je einen Menschen hat sagen hören. Und außerdem ist er unglaublich großzügig und fähig, auch sehr emotionale Gespräche zu führen. Es ist also eine echte Freude, mit ihm zu arbeiten. Wir sind sehr unterschiedlich, aber die Überschneidung ist, dass wir beide unseren Job wirklich, wirklich lieben und uns sehr glücklich schätzen, ihn machen zu dürfen.

Ich gehe mit ihm zu einem Knicks-Spiel. Ich war noch nie bei einem Basketballspiel, und mir ist auch bewusst, dass Tracy so etwas wie der Bürgermeister des MSG ist. Das wird eine interessante Erfahrung.

„Every Brilliant Thing“ und persönliche Listen

Sie haben „Every Brilliant Thing“, in dem Ihre Figur eine Liste mit Gründen zum Leben erstellt, als „ein sehr lustiges Stück über Depression“ beschrieben. Was stünde auf Ihrer Liste?

Im Moment würde sich das meiste wahrscheinlich um meinen Sohn drehen – all die seltsamen Aussprachen, die er für Dinge hat. Ich habe ihn zu „Monster Jam“ mitgenommen, dieser Live-Monstertruck-Show, und da gibt es einen Truck, der ein Einhorn ist und Konfetti aus seinem Horn schießt. Der Truck heißt „Sparkle Smash“, falls Sie es interessiert. Später hörte ich, wie er diese Geschichte erzählte, und er nannte das Konfetti „Spaghetti“. Außerdem hat ihm sein Patenonkel ein kleines Modellauto eines Lamborghini geschenkt, das er sich als „Zucchini“ gemerkt hat. Es gibt also unzählige unglaublich süße Dinge, die er sagt.

Ich würde auch die Musik von Joanna Newsom oder Tom Lehrer nennen. Ich könnte eine Liste mit tausend brillanten Dingen erstellen, die einfach nur Platten wären. Und eines im Stück, das ich liebe, ist „Spät aufwachen mit jemandem, den man liebt“. Das ist ein brillantes Ding im Leben.

Lampenfieber und Tony-Gewinn

Sie stehen seit über zwei Jahrzehnten in Broadway-Produktionen auf der Bühne. Werden Sie noch nervös?

Oh mein Gott, absolut. Es gibt den Mythos, dass Schauspieler nicht nervös werden. Vielleicht werden es manche nicht, aber ehrlich gesagt: Wenn ich vor einer Premiere oder einer Preview mit jemandem hinter der Bühne stünde und fragte: „Sind Sie nervös?“, und die Person sagte nein, würde ich ihr sofort misstrauen oder denken, dass sie entweder lügt oder gleich etwas vermasseln wird. Ein bisschen Nervosität ist gesund – man tritt vor 900 Menschen auf.

Es gibt immer diesen ersten Moment, wenn es ernst wird, wenn man es mit einer neuen Show zum ersten Mal macht, das ist sowohl beängstigend als auch aufregend. Mit der Zeit gewöhnt man sich mehr und mehr daran. Aber als ich „Merrily We Roll Along“ spielte, war ich jedes Mal ziemlich nervös, kurz bevor ich „Franklin Shepherd Inc.“ sang. Es gab nie einen Moment, in dem ich dachte: „Ahhh, ja, das ist entspannt und leicht!“

Was bedeutete es Ihnen, für „Merrily We Roll Along“ einen Tony zu gewinnen?

Es war unglaublich. Es war etwas sehr Besonderes, ihn als Teil dieser Show zu gewinnen. Und es war wirklich ein großartiger Abend. Ich trinke nicht mehr, also bin ich normalerweise niemand, der bis 6 Uhr morgens feiert, aber an diesem Abend tat ich es, und es war großartig. Es gab einen Moment in dieser Nacht, wir waren in einem Hotel, und jemand spielte „New York, New York“ am Klavier, und Jonathan Groff, mein Co-Star, der ebenfalls an diesem Abend einen Tony gewann, sang mit. Ich dachte nur: „Was ist das Leben? Das ist so unmöglich perfekt und wunderschön.“

Karriere, Comedy und Harry Potter

Sie spielten 2022 „Weird Al“ Yankovic im Biopic über ihn. Haben Sie etwas Besonderes von ihm gelernt?

Man nimmt von Al Lektionen mit in der Art, wie er lebt. Das Akzeptieren und Ausleben seiner eigenen Eigenart – die Dinge, die ihm Freude bereiteten und ihn zum Lachen brachten, führten zu einer Karriere von enormer Vielfalt und Langlebigkeit und zu unglaublich viel Freude, die er in die Welt hinausgetragen hat – ich denke, davon kann sich jeder inspirieren lassen.

Während Sie zunächst in einer dramatischen Rolle berühmt wurden, überraschen Sie das Publikum immer wieder mit leichteren Parts. War das eine bewusste Entscheidung?

Es war irgendwie unvermeidlich. Das, wofür ich mich in meinen Teenagerjahren begeisterte, waren nur selten große, intensive Filme. Ich schaute halbstündige Comedys. „30 Rock“. „The Office“, sowohl die britische als auch die amerikanische Version. Und dann gab es in Großbritannien eine Show namens „The Day Today“, aus der die Figur Alan Partridge hervorging. Wenn man ein Gespräch zwischen mir und Matthew Lewis, der Neville Longbottom in den „Harry Potter“-Filmen spielte, erlebt hätte, als wir etwa 16 waren, würde ich sagen, dass 50 Prozent dessen, was wir sagten, darin bestand, Alan-Partridge-Sketche zu wiederholen, was für alle um uns herum sehr nervig war.

Haben Sie inzwischen Frieden damit geschlossen, dass Sie wahrscheinlich immer als Harry Potter bekannt sein werden?

Oh mein Gott, ja. Ich war immer ziemlich fein damit. Ich brauche nicht, dass die Leute vergessen, dass ich das gemacht habe, um das zu genießen, was ich jetzt mache. Tatsächlich führt es oft dazu, dass Leute mich in anderen Dingen suchen. Nach Potter war ich wahrscheinlich gestresster deswegen. Als ich zum ersten Mal ein Musical machte, ging ich in Proberäume mit dem Gefühl: „Verdammt, alle denken: ‚Was macht dieses Filmkind hier, und kann er überhaupt etwas?‘“ Es ist schön, heute nicht mehr mit solchen Gefühlen hineinzugehen.

Beziehung, Erfolg und Vaterrolle

Sie sind seit über einem Jahrzehnt mit Ihrer Partnerin, der Schauspielerin Erin Darke, zusammen. Was ist der Schlüssel zu einer gesunden Langzeitbeziehung?

Wir sind wirklich gut darin, große Gespräche zu führen und ihnen nicht auszuweichen. In früheren Beziehungen dachte ich eher: „Was wäre, wenn ich dieses Gespräch einfach nicht führe?“ Erin war immer sehr gut darin, mich dazu zu bringen, mehr über meine Gefühle zu sprechen, als ich es als leicht unterdrückter Engländer von Natur aus tun würde.

Und ich habe immer ihre Gedanken geliebt. Ihre Sicht auf die Welt schätze ich sehr. Sie hat eine Art, Probleme zu durchdringen und zu erkennen, was wichtig ist. Man liebt oft Eigenschaften, die man selbst gern hätte, und diese habe ich definitiv nicht. Das ist vielleicht weniger ein Ratschlag als etwas, das ich an ihr liebe.

Wie hat es Sie verändert, Vater zu sein?

Ich bin ein emotionales Wrack, im besten Sinne. Ich weine viel öfter. Und ich sehe, wie er unglaublich fröhlich ist, und das verändert einen. Es ist das erste Mal, dass ich jemanden so viel lachen gesehen habe, dass es mich zum Weinen gebracht hat. Wie wunderschön es ist, jemanden einfach herumrollen zu sehen, der die Zeit seines Lebens hat.

Wie möchten Sie in Erinnerung bleiben?

Ich werde versuchen, das Leben der Menschen um mich herum zu beeinflussen, solange ich hier bin. Darüber hinaus mache ich mir darüber keine Gedanken.