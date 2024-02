„Dark Matter“ von Pearl Jam: alle Bundles, Deluxe- und Vinyl-Versionen

Am Dienstagmorgen (13. Februar 2024) haben Pearl Jam ihr 12. Studioalbum angekündigt: „Dark Matter“ erscheint am 19. April.

Das Werk erscheint in gleich zehn verschiedenen Formaten, wie Universal Music heute mitgeteilt (und die Bestellmöglichkeiten gleich mitgeliefert) hat.

Das preisgünstigste Angebot ist die Seven-Inch der Vorabsingle „Dark Matter“ für 14,99 Euro (puh, für diesen Preis bekam man vor gar nicht so langer Zeit noch eine ganze LP …). Das teuerste Bundle umfasst die Seven-Inch, eine Deluxe-CD (deren Deluxe-Inhalt derzeit noch nicht bekannt ist), sowie eine „D2C“-Vinylversion, womit „Direct to costumer“ gemeint ist – also eine spezielle, nicht im regulären Handel erhältliche Version. Dieses Bundle kostetet 74,99 Euro.

Tracklist „Dark Matter“

Scared of Fear

React, Respond

Wreckage

Dark Matter

Won’t Tell

Upper Hand

Waiting for Stevie

Running

Something Special

Got to Give

Setting Sun

Produzent ist Andrew Watt (Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Post Malone, Miley Cyrus). Gitarrist Mike McCready sagte, die Platte ist „viel härter ist, als man erwarten würde. Als wir im letzten Jahr mit Andrew im Studio waren, hat er uns wirklich in den Arsch getreten, uns fokussiert und zum Spielen gebracht, Song für Song. Es hat lange gedauert, ‚Gigaton‘ zu machen, aber das neue Album hat nicht lange gedauert. Andrew hat gesagt: ‚Ihr braucht ewig, um Platten zu machen. Lasst uns das jetzt machen.’“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Andrew hat uns dazu gedrängt, so hart und melodisch und durchdacht zu spielen, wie wir es schon lange nicht mehr getan haben“, so McCready weiter. „Ich habe das Gefühl, dass Matt Camerons Schlagzeugspiel Elemente von dem hat, was er bei Soundgarden gemacht hat.“

Bereits im November deutete Pearl-Jam- Schlagzeuger Matt Cameron ein neues Album für 2024 an. Am 31. Januar veranstaltete die Gruppe dafür eine Listening-Party auf der Troubadour-Clubbühne in Los Angeles. Dabei durfte ein ausgewähltes Publikum ihrem 12. Studioalbum lauschen.

Die Bandmitglieder Eddie Vedder, Mike McCready sowie Jeff Ament standen auf der Bühne, um ihr neues Werk vorzustellen. Die Zuhörerschaft bestand aus einigen hundert Familienmitgliedern, Freund:innen, Brancheninsider:innen und Journalist:innen.