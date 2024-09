Darum geht Eminem mit seinem Diddy-Diss in „Fuel“ erneut viral

Dass Eminem gerne mal gegen Sean „Diddy“ Combs austeilt, ist soweit bekannt. Auf seinem aktuellen Album „The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)“ hat der Detroit-Rapper aber noch mal neue, fies-poetische Wege und Titulierungen gefunden, um seinen Musikerkollegen rund zu machen. Und obwohl diese zwölfte Platte von Eminem bereits am 12. Juli 2024 erschien, werden nun TikTok-Clips mit dem Song „Fuel“ von der Platte neu gehypt. Der Grund für die vielen Klicks auf Enthüllungsvideos rund um den Eminem-Diddy-Diss? Er spricht da etwas an, dass aktuell viel diskutiert wird …

Die Rede ist nicht von einem Rapper, sondern einem „R-A-P-E-R“

Seit dem 16. September ist Diddy inhaftiert. Im werden Missbrauch, Sexhandel, Prostitution und auch Erpressung vorgeworfen. FBI und SDNY ermitteln außerdem, ob der US-Rapper und Produzent sogenannte Sex-Partys initiierte, bei denen Drogen verkauft und Sexhandel vollzogen wurde. Während die Wahrheitsfindung in dem Fall andauert, suchen sich TikTok-User:innen Clips heraus, in denen es um Diddy geht – oder eben Videos, in denen mit ihm abgerechnet wird. Und ein ebensolcher Abrechnungstrack ist Eminems dreieinhalbminütiges „Fuel“, der eine Zusammenarbeit mit JID ist, und der nun häufiger in TikTok-Videos zu hören ist – aus Gründen.

Hier gibt es drei Zeilen, die besonders viel Aufmerksamkeit dieser Tage bekommen. Diese lesen sich so: „I’m like a R-A-P-E-R (yeah) / got so many S-AS (S-AS), S-AS (huh) / wait, he didn’t just spell the word ‚rapper’ and leave out a P, did he? (yep)“.

Nimmt man die einzelnen Parts auseinander, so fällt auf, dass Eminem mit dem vermeintlich falschen Buchstabieren von „Rapper“ auf das Wort „raper“, zu Deutsch „Vergewaltiger“, kommt. Dass er damit auf Diddy anspielen könnte, legt der Schluss der dritten Zeile nahe, als sich gefragt wird, ob er wirklich gerade ein „P“ weggelassen habe, wonach sich quasi selbst bestätigt wird mit der Formulierung „hat er“, was im Englischen und in dem Rap-Flow wie die Nennung von „P. Diddy“ klingt.

Auch der „S-AS“-Teil schlägt Wellen. Zum einen könnte Eminem hier „Essays“ meinen (was zum Klang-Flow passen würde), aber zum anderen könnte er auch von „SA“ im Plural sprechen, was die Abkürzung von „Sexual Assault“ im Englischen ist. Wenn dem so ist, so würde der Musiker auf „die vielen sexuellen Übergriffe“ hindeuten wollen.

Was weiß Eminem?

Eminem selbst hat sich aktuell nicht zu dem Thema geäußert. Doch ein Clip, in dem die Zeilen hervorgehoben werden, kann bei TikTok schon mal mehr als 30 Millionen Aufrufe einheimsen. So wie hier zum Beispiel.

Die Frage, die sich nun im Internet gestellt wird, ist die nach Eminems Wissensstand. Handelt es sich bei „Fuel“ lediglich um einen frisch gereimten Diss-Song, hat er die Nachrichtenlage aufgegriffen – wo sich spätestens seit der Razzien auf Diddys Anwesen im März 2024 die Meldungen häufen – oder weiß Eminem schon längst mehr? Doch obwohl „Fuel“ viral geht, wird das Stück allein keinen Aufschluss liefern können. Ein Statement von Eminem himself braucht es.