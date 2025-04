Sean Combs: Der nächste juristische Sieg

Eine der zahlreichen Klagen wegen sexueller Übergriffe, die erneut gegen Sean „Diddy“ Combs eingereicht wurden, wurde am Montag abgewiesen.

Die Jane Doe hatte behauptet, der in Ungnade gefallene Musikmogul habe 1995 auf einer Party in New York City versucht, sie sexuell zu belästigen. Combs habe sie geschlagen, als sie seine Annäherungsversuche zurückwies. Ihr Anwalt, Tony Buzbee, der ihre Klage im Oktober 2024 eingereicht hatte, beantragte im Januar, dass die Frau anonym bleibt. Was das Gericht Anfang des Monats jedoch ablehnte.

„Die Schwere der Anschuldigungen in Verbindung mit der Tatsache, dass die Klägerin keine Beweise für einen spezifischen und konkreten Schaden durch die Offenlegung ihrer Identität vorgelegt hat, und die schwerwiegenden Nachteile für die Beklagten durch die die Identität geheim zu halten, untergraben ihren Anspruch, anonym vorzugehen“, schrieb der US-Bezirksrichter Lewis Liman in einer Anordnung.

„Unter diesen Klägerinnen herrscht große Angst“

Die Frau hatte bis zum 20. März Zeit, eine geänderte Klage mit ihrem richtigen Namen einzureichen. Tat dies jedoch nicht. „Infolgedessen wurden alle anhängigen Anträge eingestellt. Und der Fall wurde offiziell abgeschlossen“, heißt es in der am Montag eingereichten Ablehnungsanordnung.

„Das war zu erwarten. In diesem speziellen Fall hat Jane Doe sich entschieden, nicht weiterzumachen. Unter diesen Klägerinnen herrscht große Angst. Ich kann ihr also keinen Vorwurf machen“, sagte Buzbee in einer Erklärung gegenüber Rolling Stone. „Dies sind schwierige Fälle. Die für diejenigen, die sie verfolgen, oft erneut traumatisierend sind. Jeder Fall steht für sich allein. Diese Frau hat sich entschieden, nicht weiterzumachen und sich dem Medienzirkus und der von ihr wahrgenommenen Gefahr auszusetzen. Das müssen wir respektieren.“

Das Anwaltsteam von Combs gab nach der Nachricht eine Erklärung ab. „Heute hat ein Bundesrichter eine Klage abgewiesen, die der texanische Anwalt Anthony Buzbee und sein örtlicher Anwalt Antigone Curis im Namen eines anonymisierten Klägers gegen Herrn Combs eingereicht hatten“, schrieb sein Anwalt. „Dies ist nun der zweite Fall, den diese Anwälte gegen Herrn Combs eingereicht haben. Und der in vollem Umfang abgewiesen wurde. Es wird nicht der letzte sein. Seit Monaten sehen wir, wie Fall um Fall von Personen eingereicht wird, die sich hinter der Anonymität verstecken und von Anwälten vorangetrieben werden, die sich mehr auf Schlagzeilen als auf rechtliche Begründetheit konzentrieren. Die anderen Klagen, wie die heute abgewiesene, werden auch vor Gericht keinen Bestand haben.“

Zivilrechtliche Klagen wegen Erpressung und Vertragsbruch zurückgewiesen

Anfang des Monats wies ein Bundesrichter zivilrechtliche Klagen wegen Erpressung und Vertragsbruch zurück. Die hatte sein ehemaliger Musikproduzent Rodney „Lil Rod“ Jones gegen ihn eingereicht. Ein Großteil der Klage von Jones blieb jedoch bestehen. Obwohl Combs, sein Unternehmen und seine Stabschefin Kristina Khorram einen Antrag auf Abweisung gestellt hatten.