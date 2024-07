Der King of Diss Tracks hat wieder zugeschlagen. In altbekannter Eminem-Manier teilt der 51-Jährige auf seinem neusten Album „The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“ ordentlich aus. Verschont bleibt eigentlich niemand. Weder vor Hip-Hop-Größen wie Kanye West, Ja Rule und Lizzo, Ex-Sportlerin Caitlyn Jenner oder dem verstorbenen Schauspieler Christopher Reeve macht Eminem halt. In diese Riege reiht sich außerdem, ganz Hip-Hop untypisch, seine eigene Mutter ein. Am liebsten bearbeitet der Veteran allerdings sein augenscheinlich neustes „Lieblingsopfer“ P. Diddy.

Sean Combs, wie der US-Amerikaner mit bürgerlichem Namen heißt, lieferte den Zündstoff in der jüngsten Vergangenheit praktischerweise selber. P. Diddy ist wegen mehrmals wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe und Fehlverhaltens, welches teilweise Jahrzehnte zurückreicht, angeklagt worden. Ob es zu einem Prozess kommt, ist noch nicht klar.

Eminem begräbt nicht nur sein Alter Ego

Das erste Mal erwähnt Eminem seinen Kontrahenten – unmissverständlich, da namentlich – im Song „Antichrist“. Darin bezieht er sich auf das verstörende Video, in dem Combs seine Ex-Freundin Cassie in einem Hotelkorridor schlägt.

In den Lyrics heißt es:

„Nächster Idiot, der mich fragt, kriegt mehr auf die Mütze als Diddy damals.

Aber ganz ehrlich, sie ist wohl mit seinem verdammten Dildo aus dem Zimmer gerannt.

Er versuchte sie wie ein Fußballtor zu treten, doch sie sagte ‚entspann dich‘.

Steck ihn mir wieder rein und hol den Stahlkappenschuh.“

Hier die Tracklist zu „The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“:

„Renaissance“

„Habits“

„Trouble“

„Brand New Dance“

„Evil“

„All You Got“ (skit)

„Lucifer“

„Antichrist“

„Fuel“

„Road Rage“

„Houdini“

„Breaking News“ (skit)

„Guilty Conscience 2“

„Head Honcho“

„Temporary“

„Bad One“

„Tobey“ ft. Big Sean, BabyTron

„Guess Who’s Back“ (skit)

„Somebody Save Me“

Im Song „Fuel“ thematisiert Eminem dann die Klagen. Und legt mit der Behauptung, Diddy hätte versucht, den mutmaßlichen Mörder von Tupac, Duane „Keefe D“ Davis, umzubringen, nach.

„Ich bin wie ein V-E-R-G-E-W-A-L-T-I-G-E-R

Habe so viele An-K-L-A-G-E-N, An-K-L-A-G-E-N

Moment mal, hat er das Wort ‚Rapper‘ buchstabiert und das P weggelassen? (Ja)

Ruhe in Frieden, Biggie, und du auch, Pac,

Ihr solltet beide noch am Leben sein.

Doch ich such‘ keinen Streit mit ihm,

weil er mich vielleicht wie Keefe D umlegen könnte.“

Abschließend beschuldigt er Combs in „Bad One“, eine Bombe in das Auto des Rappers Kid Cudi platziert zu haben.

„Die verdammte Bombe mit ‚Puffy‘ drauf,

Ich spreng‘ Kid Cudis Auto in die Luft,

Vor seinem Haus, wo alle seine Buddys sind.“

Vor 14 Jahren, im Jahr 2010, herrschte bei den beiden Rappern noch Frieden. Sie konnten sogar noch zusammenarbeiten, gemeinsam werkelten sie an einem Remix des Songs „Hello Good Morning“ von Combs Nebenprojekt „Diddy Dirty Money“ und dessen Album „Last Train to Paris“.