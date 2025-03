Sean „Diddy“ Combs: Mann zum Blowjob genötigt?

Am 5. Mai 2025 soll der mit Spannung erwartete Prozess gegen Rap-Mogul Sean „Diddy“ Combs“ beginnen. Noch 39 Tage also, bis am New Yorker County Supreme Court rund 120 Einzelklagen verhandelt werden. Es geht um sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Erpressung. Die Liste ist lang. Das Combs-Lager weist alle Vorwürfe zurück.

Nun berichten amerikanische Medien, darunter das Magazin „USA Today“, dass es einen weiteren Kläger gibt. Ein unter „John Doe“ (etwa: Max Mustermann) geführter Set-Fotograf aus Südkalifornien behauptet in einer Anklageschrift, dass Combs ihn am Rande einer Produktion im Jahr 2022 oder 2023 sexuell bedrängt habe. Das Ganze geschah nach dessen Angaben bei Dreharbeiten zu einem „hochkarätigen Werbespot“.

Nachdem Combs Doe zu einem „Gespräch“ in seinen Wohnwagen eingeladen hatte, verlangte der Superstar schließlich Oralsex von ihm. Er versprach dessen „Karriere in Schwung zu bringen“. Ein klassischer Vorfall aus der Kategorie „Sex für Gegenleistung“.

Unter Androhung von Zwang gefügt

Das Anwaltsteam von Combs schmetterte die neuerliche Klage gegenüber dem Boulevard-Plattform „TMZ“ routiniert ab. „Egal wie viele Klagen eingereicht werden – vor allem von Personen, die sich weigern, ihre eigenen Namen hinter ihre Behauptungen zu setzen: Es wird nichts an der Tatsache ändern, dass Mr. Combs NIE jemanden sexuell angegriffen oder prostituiert hat. Weder Mann noch Frau, weder Erwachsene noch Minderjährige.“

Mr. Combs sei weiterhin zuversichtlich, dass er vor Gericht obsiegen werde, so das Resümee.

„TMZ“ zitiert aus der neuen Klage. Combs habe dem anonymen Fotografen zu Verstehen gegeben: „Wenn du richtig bläst, sorge ich dafür, dass deine Karriere abhebt.“ Er soll weiterhin gedroht haben, dessen Karriere zu zerstören, wenn er den Bad-Boy-Records-Boss nicht zufriedenstellend bedienen würde.

Max Mustermann behauptet, er hätte sich unter Androhung von Zwang gefügt. Auf dem Höhepunkt soll Combs ihm befohlen haben, dessen Sperma im Mund zu behalten. Als dieser dem nicht nachkam, wurde er unter körperlicher Gewalt aus dem Trailer geworfen

Der Fotograf gibt an, dass er nach diesem angeblichen Vorfall nie wieder etwas von Combs gehört habe, Er würde seitdem unter großen mentalen Schmerzen und Traumata leiden.