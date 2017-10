Alles gelb oder was? Die „Simpsons“ tauchen unsere Realität seit dem Start der Animationsserie 1989 in ein gelbes Licht. Doch die Cartoonfiguren, die längst auch um gelbgewordene Avatare der größten Persönlichkeiten des Universums erweitert worden sind (inzwischen kann sich längst schon jeder selbst im Netz mit Hilfe von Bildmaschienen zum „Simpson“ verwandeln), sind gar nicht die einzigen Zeichentrick-Charaktere in gelber Farbe.

Daneben gibt es inzwischen noch all die LEGO-Figuren, die Minions, Pikachu, Sponge Bob und selbst „Freude" aus „Alles steht Kopf" hatte doch irgendwie eine verdächtig gelbe Hautfarbe. Das alles liegt nicht daran, dass Comiczeichner vor allem ein Faible für diese Farbe haben, sondern hat durchaus seine guten und sehr profanen Gründe. Denen widmete sich Jacob Atkinson in einem Video für seinen ChannelFrederator.

